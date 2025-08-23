「劍魚」變強明天升級中颱　午後雷雨一路下到周六

▲午後雷陣雨將一路下到下周六。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

「劍魚」颱風一路向西移動，預計明天(24日)增強為中度颱風，往越南前進，對台灣沒有影響。明天台灣依舊高溫炎熱，大台北可能出現38度極端高溫，後天下周一南方上來的水氣較多，天氣不穩定，午後雷雨持續到下周六，下周則要觀察是否有熱帶系統或颱風發展。

中央氣象署預報員林定宜表示，明天台灣附近大致吹東風和東南風，各地多雲到晴，僅東南部、恆春半島不定時有局部短暫陣雨，夜晚、清晨東部和中南部有零星短暫陣雨，午後桃園以南、各地山區為局部短暫雷陣雨，苗栗以南有局部大雨機會。

氣溫方面，林定宜表示，明天東半部高溫約31到33度，西半部高溫34到36度，大台北、桃園有37度或以上的高溫，尤其大台北甚至有38度極端高溫機會。

今年第13號颱風「劍魚」颱風一路向西移動，林定宜說明，劍魚颱風強度還會逐漸增強，預計明天會變中度颱風，往海南島南側和越南前進，對台灣沒有直接影響。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一台灣位於太平洋高壓南側，林定宜指出，因南方為大季風低壓區，台灣吹偏東風到東南風，各地多雲到晴，東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後桃園以南、其他山區有局部短暫雷陣雨，苗栗以南有局部大雨機會，夜晚和清晨東部、中南部有零星短暫陣雨；下周一之前大台北、桃園都有37度以上高溫機會。

林定宜表示，下周二到下周六，台灣仍位於太平洋高壓南側，南方為大季風低壓區，是否有熱帶系統或颱風發展仍要觀察，部分模式預測將有發展，但部分模式認為沒有發展。

不過林定宜指出，下周天氣較不穩定，南方上來水氣較多，台灣附近吹東風到東南風，花東、恆春半島不定時有短暫陣雨，基隆北海岸、東北部、大台北山區有零星短暫陣雨，其他地區為午後降雨，尤其桃園以南有午後局部短暫雷陣雨。

▲▼劍魚颱風最新位置及路徑預測。（圖／氣象署提供）

