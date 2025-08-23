　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「劍魚」變強明天升級中颱　午後雷雨一路下到周六

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲午後雷陣雨將一路下到下周六。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

「劍魚」颱風一路向西移動，預計明天(24日)增強為中度颱風，往越南前進，對台灣沒有影響。明天台灣依舊高溫炎熱，大台北可能出現38度極端高溫，後天下周一南方上來的水氣較多，天氣不穩定，午後雷雨持續到下周六，下周則要觀察是否有熱帶系統或颱風發展。

中央氣象署預報員林定宜表示，明天台灣附近大致吹東風和東南風，各地多雲到晴，僅東南部、恆春半島不定時有局部短暫陣雨，夜晚、清晨東部和中南部有零星短暫陣雨，午後桃園以南、各地山區為局部短暫雷陣雨，苗栗以南有局部大雨機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣溫方面，林定宜表示，明天東半部高溫約31到33度，西半部高溫34到36度，大台北、桃園有37度或以上的高溫，尤其大台北甚至有38度極端高溫機會。

今年第13號颱風「劍魚」颱風一路向西移動，林定宜說明，劍魚颱風強度還會逐漸增強，預計明天會變中度颱風，往海南島南側和越南前進，對台灣沒有直接影響。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一台灣位於太平洋高壓南側，林定宜指出，因南方為大季風低壓區，台灣吹偏東風到東南風，各地多雲到晴，東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後桃園以南、其他山區有局部短暫雷陣雨，苗栗以南有局部大雨機會，夜晚和清晨東部、中南部有零星短暫陣雨；下周一之前大台北、桃園都有37度以上高溫機會。

林定宜表示，下周二到下周六，台灣仍位於太平洋高壓南側，南方為大季風低壓區，是否有熱帶系統或颱風發展仍要觀察，部分模式預測將有發展，但部分模式認為沒有發展。

不過林定宜指出，下周天氣較不穩定，南方上來水氣較多，台灣附近吹東風到東南風，花東、恆春半島不定時有短暫陣雨，基隆北海岸、東北部、大台北山區有零星短暫陣雨，其他地區為午後降雨，尤其桃園以南有午後局部短暫雷陣雨。

▲▼劍魚颱風。（圖／氣象署提供）

▲▼劍魚颱風最新位置及路徑預測。（圖／氣象署提供）

▲▼劍魚颱風。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
520 2 7597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／朱立倫懇請盧秀燕接任黨主席：請承擔重棒
女兒遭黃國昌怒罵「白癡」　父發聲護女：記者有提問的天職
「大罷免輸更多！」他預言成功：民眾看起來更討厭大罷免
LIVE／31:0挺過大罷免！　朱立倫發表談話
快訊／核三所在地恆春南灣、大光里　公投同意票大勝3萬票
女記者被黃國昌嗆「問白癡問題」　弟力挺PO中指照：送白癡立委
快訊／大罷免大失敗！國民黨31：0完封　全數藍委挺過罷免
快訊／大幅領先！重啟核三同意票破419萬票　9成選票已開出
快訊／真的7：0！國民黨立委完封　823大罷免也大失敗
核三公投開票中！他見票數驚「南部變天了」：同意票竟然輾壓
南投游顥、馬文君挺過罷免　罷團向支持者鞠躬致歉：會承擔所有責
快訊／環太平洋發生規模6.0強震

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

第二波罷免失敗！黃揚明喊不意外「核三重啟同意票」超過核四重啟

他吃完晚餐驚見「公投飆破429萬票」　PTT狂嘆：綁726絕對碾壓

核三公投開票中！他見票數驚「南部變天了」：同意票竟然輾壓

「大罷免輸更多！」他預言成功：民眾看起來更討厭大罷免

翻不了盤！他曝賴清德「三年做不了事」　PTT喊解方：找他合作

「劍魚」變強明天升級中颱　午後雷雨一路下到周六

「為了媒體曝光度」浪費11億！台大醫怒：厭惡提出這種公投的人

才開票10分鐘！他愣見「不同意票飆2倍」　PTT吵翻：比726還虐人

快訊／中南部5縣市大雨特報　大雷雨炸3地

核三公投超冷清！PTT點「2大原因」投票率創新低：不意外

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

Zespri 奇異果｜中元吉利拜起來，健康好運一起來！

累計4張未繳罰單被傳召上庭　解釋後法官竟把罰款改成0元！

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

【閃電速算】這2小男孩的計算速度比我解驗證碼還快！

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

第二波罷免失敗！黃揚明喊不意外「核三重啟同意票」超過核四重啟

他吃完晚餐驚見「公投飆破429萬票」　PTT狂嘆：綁726絕對碾壓

核三公投開票中！他見票數驚「南部變天了」：同意票竟然輾壓

「大罷免輸更多！」他預言成功：民眾看起來更討厭大罷免

翻不了盤！他曝賴清德「三年做不了事」　PTT喊解方：找他合作

「劍魚」變強明天升級中颱　午後雷雨一路下到周六

「為了媒體曝光度」浪費11億！台大醫怒：厭惡提出這種公投的人

才開票10分鐘！他愣見「不同意票飆2倍」　PTT吵翻：比726還虐人

快訊／中南部5縣市大雨特報　大雷雨炸3地

核三公投超冷清！PTT點「2大原因」投票率創新低：不意外

爆料者拒絕「機加酒給宋昰昀出」狠酸：證明沒霸凌，妳只需要65塊

LIVE／重啟核三公投拼闖關拿430萬同意票　賴清德晚間現身談話

快訊／再喊要交棒！　朱立倫點名盧秀燕：懇請承擔重棒

第二波罷免失敗！黃揚明喊不意外「核三重啟同意票」超過核四重啟

不同意罷免多4萬票　楊瓊瓔籲民進黨：快回歸治理正軌

快訊／台南永康鐵皮加蓋民宅起火　20分鐘撲滅火勢無人受困

他吃完晚餐驚見「公投飆破429萬票」　PTT狂嘆：綁726絕對碾壓

陳重廷今年才加練一壘：更想守外野　蹲捕太可怕先不要

心碎！特教之光被撞死　校長錯愕：他才回母校服務6年

罷免沒過！罷團嗆江啟臣「別坐這山望那山」 先解決人口外流

【閃電速算】這2小男孩的計算速度比我解驗證碼還快！

生活熱門新聞

他早先預言「823罷免失敗、核三通過」！網炸鍋

劍魚颱風朝西奔「下周一威力最強」　午後雷雨連5天擴大

陳佩琪罹患肺腺癌「喊話1件事」　盼快跟大家見面

50萬網紅轉戰AV！　聲音嗲到耳朵懷孕

核三公投冷清　PTT點2大原因：不意外

泡泡袋、貼紙！常見「6種包裹垃圾」丟錯罰6000

他愣見「不同意票飆2倍」　PTT吵翻：比726還虐人

浪費納稅人11億！台大醫怒：厭惡提出這種公投的人

快訊／「劍魚」颱風生成了　最新路徑曝

觀光署公布最新旅行社黑名單　12家遭廢撤照

核三公投開票中！他驚「南部變天了」：同意票輾壓

「不敗教主」一下就投完了　網吵翻：支持有利的選擇

教育部拖90天護葉丙成！女學生關閉帳號

同事出國「行李箱都不上鎖」驚呆她！一票人曝原因

更多熱門

相關新聞

113年國人平均壽命80.77歲　台北83.4歲最長壽、台東75.97歲最低

113年國人平均壽命80.77歲　台北83.4歲最長壽、台東75.97歲最低

內政部今（23日）公布113年國人平均壽命統計資料，國人的平均壽命為80.77歲，其中男性77.42歲、女性84.30歲， 而國人平均壽命呈現由北向南遞減、西部地區則高於東部地區的態勢，其中台北市「83.4歲」最為長壽，而台東縣以「75.97歲」成為全國平均壽命最低的縣市。

劍魚颱風朝西奔「下周一威力最強」　午後雷雨連5天擴大

劍魚颱風朝西奔「下周一威力最強」　午後雷雨連5天擴大

虧90億！宏都拉斯2年半對中出口不及台1年

虧90億！宏都拉斯2年半對中出口不及台1年

快訊／「劍魚」颱風生成了　最新路徑曝

快訊／「劍魚」颱風生成了　最新路徑曝

扭曲國際法打壓台灣　北京閱兵的法律戰陽謀

扭曲國際法打壓台灣　北京閱兵的法律戰陽謀

關鍵字：

天氣颱風劍魚氣象氣象署台灣雷雨高溫

讀者迴響

熱門新聞

《角頭》全裸戲20位女優背景曝光

不斷更新／國民黨6立委「反罷免」成功

和粿粿傳婚變　范姜甜擁啦啦隊女神畫面曝光

他早先預言「823罷免失敗、核三通過」！網炸鍋

不斷更新／大幅領先！重啟核三同意票破419萬票　9成選票已開出

劍魚颱風朝西奔「下周一威力最強」　午後雷雨連5天擴大

最強鐵飯碗「事假全薪、月薪7萬」！30年員工捨不得退休

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

陳佩琪罹患肺腺癌「喊話1件事」　盼快跟大家見面

50萬網紅轉戰AV！　聲音嗲到耳朵懷孕

COSPLAY外拍！淫男天橋下性侵COSER　2女受害

核三公投冷清　PTT點2大原因：不意外

台中罷免投票率破3成　公投「這地區」最熱

更多

最夯影音

更多

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面