劍魚颱風朝西奔「下周一威力最強」　午後雷雨連5天擴大

▲劍魚颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

劍魚颱風今天(23日)上午8點生成，朝南海前進，預計下周一登陸越南且威力達到最強，對台灣沒有影響，不過下周一起大氣條件不穩定，午後雷雨區擴大，且將持續到下周五。

中央氣象署預報員林定宜表示，鵝鑾鼻西南方740公里海面上，已生成今年第13號劍魚颱風，未來路徑逐漸偏西，將行經海南島南側，下周一進入越南，後續進入寮國境內。颱風有逐漸增強趨勢，抵達越南東側時將是威力達到最強時刻；由於路徑在南海偏西前進，對台灣沒有直接影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著劍魚颱風往偏西移動，林定宜表示，台灣附近吹偏東風到東南風。明天晚上颱風抵達海南島南側，台灣附近依然為偏東至東南風，迎風面地區容易下雨。預估下周一劍魚將準備登陸越南，下周二在越南境內逐漸減弱，台灣仍吹偏東風，加上下周一之後大氣條件轉趨不穩定，下周一到下周四花東及西半部桃園以南地區容易下雨。

至於後續是否還有颱風發展，林定宜進一步說，下周三、下周四南方海面將有熱帶擾動在台灣周遭消長，後期發展需要關注。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨方面，林定宜說明，今天台灣大氣環境相對穩定，恆春半島、東南部有短暫降雨，午後山區及嘉義以南地區會有局部短暫雷陣雨，但範圍不大。明天水氣略增，清晨東部有零星短暫雨，東南部、恆春半島則有不定時短暫陣雨，午後桃園以南將出現局部短暫雷陣雨。

下周一起大氣條件不穩定，高層冷心低壓通過台灣附近，林定宜指出，下周一起午後雷陣雨範圍擴大，基隆北海岸、東北部、大台北山區有不定時短暫雷陣雨，花東也會有降雨機會，桃園以南午後雷陣雨的機率高，雨區擴大情況將持續到下周四、下周五。

▲高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

氣溫方面，今天高溫相當極端，大台北、桃園及中南部近山區平地出現37度以上高溫，特別是大台北及高雄，氣溫可達38度甚至更高。

林定宜提醒，下周一之前仍持續高溫炎熱，大台北、桃園有局部37度以上高溫。