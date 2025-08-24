　
    • 　
>
地方 地方焦點

砸4000萬讓桃園國小通學步道變大　還順便解放日式宿舍的庭園空間

▲桃園國小通學步道變大

▲桃園國小校門學生停等區拓寬。（圖／都發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

開學倒數計時，桃園國小的藝文通學人行道拓寬工程緊鑼密鼓收尾中，準備迎接新學年開始。桃園市政府都市發展局歷經8個多月的努力，投入4,000萬經費，打造桃園國小前民權路的實體人行空間，讓附近學童可安心步行就學，人行道可串連至中山路和中華路的騎樓。

▲桃園國小通學步道變大

▲▼桃園國小校前從中華路到中山路人行環境升級。（圖／都發局提供）

▲桃園國小通學步道變大

此外，家長接送區也以實體空間進行區隔，校前成功路郵局、中國信託的人行道也再拓寬，讓學童有更充足的停等空間。都發局說明，桃園國小藝文通學廊道工程，在民權路和成功路總共鋪設約500多公尺的實體人行道，民權路沿線設置人行道寬度從2公尺到4公尺之間，取代以往用黃色防撞桿和綠色油漆舖面的狹窄人行空間，並將校門口停等空間擴寬到6公尺深，新增2處實體家長接送專區，新增植栽槽，讓綠意進入舊市區的步行環境。

緊鄰學校的七七藝文町的原有高圍牆和欄杆拆除，以矮牆、植栽、座椅取代，解放日式宿舍的庭園空間，讓民眾可以更加親近市區內的歷史建物。桃園國小校前成功路郵局和中國信託兩側的停等空間，拓寬到3.5公尺，也新增2處家長等候區；本次改造路段重新架設新的路燈桿，更協助桃園國小側門與文昌公園交界的圍牆，重新美化牆面增加投光燈，確保用路人安全。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

