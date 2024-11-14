　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

打造安全優質人本交通　雲林仁和國小暨幼兒園通學步道動工

▲雲林大埤鄉仁和國小暨大埤鄉立幼兒園通學步道舉行動工典禮。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林大埤鄉仁和國小暨大埤鄉立幼兒園通學步道舉行動工典禮。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林大埤鄉仁和國小暨大埤鄉立幼兒園通學步道今（14）日舉行動工典禮。縣長張麗善表示，這項工程採校園圍牆內縮擴充通學步道，提供學童優質安全上放學環境。縣府將持續爭取中央「永續提升行人安全計畫」，提升學校周邊交通環境。

仁和國小暨大埤鄉立幼兒園通學步道動工典禮於仁和國小、大埤鄉幼舉行。縣長張麗善、大埤鄉長林森寳、鄉代會主席陳秋慶、農會總幹事吳昌遠及多位村長、代表等地方人士出席。縣長張麗善表示，仁和國小暨大埤鄉立幼兒園通學步道之建設，提供國小及幼兒園學生更安全通學環境，大幅改善周邊社區的步行空間。

▲雲林大埤鄉仁和國小暨大埤鄉立幼兒園通學步道舉行動工典禮。（圖／記者王悉宇翻攝）

 大埤鄉長林森寳表示，仁和國小暨大埤鄉幼兒園步道計畫，透過將國小、鄉幼圍牆內縮與環境改善，不影響仁和路原有行車路寬下，建置177公尺通學步道。另配合通學步道建置同步改善仁和路1.5公里長路面，工程經費預算1650萬元，工期預估120日曆天，工程完工後，能為師生、家長和社區居民帶來更優質的生活品質。

張麗善縣長強調，建立行人友善環境與道路交通安全，為縣府施政重點。縣府積極申請內政部國土署「永續提升人行安全計畫」推動通學步道改善工程，112年度共計有22所學校獲得補助，113年度有5校獲得補助，總核定金額已達七億兩千四百萬元。目前仍有8校已提送計畫等待核定。透過中央資源的挹注，逐步改善縣內學校周遭的交通環境。

▲雲林大埤鄉仁和國小暨大埤鄉立幼兒園通學步道舉行動工典禮。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林大埤鄉仁和國小暨大埤鄉立幼兒園通學步道現況，沒有人行道又恰於彎處，人車爭道險象還生。（圖／記者王悉宇翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►高鐵雲林站「殺肉賊」出沒！愛車被吃乾抹淨　車主靠碎片崩潰認屍

►拜訪客戶準備回家！雲林男台78線猛追撞緩撞車　車頭全爛受傷送醫

►田徑場驚見「蚯蚓大軍」！爬滿跑道嚇壞學生　萬頭蠕動恐怖畫面曝

►獨／雲林女童遭秋田犬咬傷　飼主還原經過「從未推卸責任」

 

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
不斷更新／天兔逼近！南投、花蓮宣布正常上班課
黃子鵬7局突然退場！中華隊回報傷況
快訊／林立高飛犧牲打　中華隊再下一城2比0領先
LIVE／天兔「路徑西修」更逼近台灣　氣象署最新說明
快訊／黃子鵬7局疑不適退場　中華隊換林凱威上陣
江坤宇12強首轟寫紀錄！繼王柏融後首位9棒開轟
快訊／天兔靠近！氣象署公布2縣市雨量達停班課標準
大谷50轟球在台展出　球迷驚訝：保全人數比蒙娜麗莎還多

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

打造安全優質人本交通　雲林仁和國小暨幼兒園通學步道動工

國際建築大師伊東豊雄、市長黃偉哲　暢談文化新地標願景

台東《自然醒慢活祭》最終場落幕　發掘內在真實自我

天兔颱風生成　台水第六區處加強戒備並籲民眾儲水備用

台東警積極辦案查獲失竊車輛　讓民眾「超有感」

守護河川水質　台東縣府呼籲落實省水減污小撇步

宣傳重視世界糖尿病日　社團宮廟公所聯合醫院作伙來

屏東大仁科大「冬令養生料理研習」　越南新生暖心迎接台灣冬季

罕見秋颱天兔來襲　屏東縣府籲農漁民應提早因應

東港警分局南州迎王活動宣導識詐　警民齊心打詐

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

胡瓜同台兒女酬勞平分？小禎：賺到XD　砸600萬經營YT頻道..官方認：成長最快！

黃金獵犬賴電風扇旁不走　關掉瞬間變臉：給偶打開

珠海體育場「開車撞人」釀35死　習近平指示：極其惡劣，嚴懲凶手

男生交朋友的速度有多快？ 　他：會打招呼就是兄弟了

打造安全優質人本交通　雲林仁和國小暨幼兒園通學步道動工

國際建築大師伊東豊雄、市長黃偉哲　暢談文化新地標願景

台東《自然醒慢活祭》最終場落幕　發掘內在真實自我

天兔颱風生成　台水第六區處加強戒備並籲民眾儲水備用

台東警積極辦案查獲失竊車輛　讓民眾「超有感」

守護河川水質　台東縣府呼籲落實省水減污小撇步

宣傳重視世界糖尿病日　社團宮廟公所聯合醫院作伙來

屏東大仁科大「冬令養生料理研習」　越南新生暖心迎接台灣冬季

罕見秋颱天兔來襲　屏東縣府籲農漁民應提早因應

東港警分局南州迎王活動宣導識詐　警民齊心打詐

公平會正式受理foodpanda併購案！Uber Eats：致力整合2個平台

不斷更新／林立高飛犧牲打　中華隊再下一城2比0領先

這是男團還是囚犯？「星空黑潮」五帥集合　製作人自豪：選帥的！

精品香水下殺1.3折、到手價只要百元！時間、地點、必買一篇看完

黃子鵬繳出國際賽代表作　7局突然退場！中華隊回報傷況

快訊／桃議員張肇良涉貪遭求刑10年　法院裁定200萬交保限制住居

LIVE／天兔「路徑西修」更逼近台灣　氣象署最新說明

中華隊熱戰多明尼加　吸引20388人進場

合租才知朋友是控制狂　馬國男氣炸：被逼繳廚具費

Jennie公開每天「冷水泡澡法」釋放壓力　4優點放鬆肌肉更好睡

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

桃園重陽敬老金發放認定　市議員爭取放寬

知名品牌泡麵疑似發霉疑調理包破裂溢流造成

桃園市議員黃婉如　爭取帶狀皰疹疫苗補助

花蓮森林護管員新血入列　榜首22歲國立大學畢

林口三井OUTLET二館開幕　2.4萬坪商場創2000個就業機會

2025台灣燈會流動廁所大減　桃園民代重批

彰化10個月100人車禍亡！警分析3大肇事原因

全國到院前超音波認證課程第四場在台南開辦！

攔查違規竟是失蹤人口　大園警協助男子重建親情

天兔颱風生成台水第六區處加強戒備並儲水備用

新住民夢想由移民署實現越南醫學生成為美髮師

「台東弓箭手」射沖繩！搭機遠征　踢館腰旗美式足球交流賽

嘉市觀新處長張婉芬獲頒模範公務員

台南動保市集11/17盛大登場！

更多熱門

相關新聞

林內九芎福德宮土地公廟邀志工DIY研磨胡椒

林內九芎福德宮土地公廟邀志工DIY研磨胡椒

食品安全為民眾高度關注議題，上月底雲林某生技廠遭查出蘇丹紅非法添加於食材，引起民眾恐慌，有鑑於此，林內九芎福德宮土地公，為了守護信徒的身體，指示委員會跟志工們一起動手研磨胡椒粒，要求所有的胡椒粉都必須一顆顆胡椒粒研磨，不可添加任何香料。

雲林良品開創新通路　星國新台灣館跨海行銷農特產

雲林良品開創新通路　星國新台灣館跨海行銷農特產

高鐵雲林站「殺肉賊」出沒！車主崩潰認屍

高鐵雲林站「殺肉賊」出沒！車主崩潰認屍

北市騎士毒駕　警抓人再遭追撞

北市騎士毒駕　警抓人再遭追撞

心願樹傳承！333聖誕卡讓家扶童展笑顏

心願樹傳承！333聖誕卡讓家扶童展笑顏

關鍵字：

大埤鄉通學步道交通安全雲林仁和國小

讀者迴響

熱門新聞

中華隊「賽後記者會」1原因被罵爆　PTT炸鍋

快訊／明天1縣市達停班停課標準！最新風雨預測出爐

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」

快訊／天兔颱風「17:30發布陸上警報」　首波警戒區曝

天兔海警下半天陸警　專家：4地區停班課達標

不斷更新／天兔逼近台灣　22縣市停班課一次看

Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma

失聯21歲正妹最後訊息曝！　求救男友「我快死了」

北市錢櫃22歲盡職女員工8F墜亡　家屬悲慟認屍

被閨蜜拐泰國失聯！21歲正妹長相曝光

他照胃鏡驚現「一片片黃色瘤」　醫曝致病因

韓國爭議改判全壘打　林立第一視角

21歲正妹「疑被抓交替」騙到泰國　女裝閨蜜其實是男生

30多歲男「喉嚨痛爆」掛急診！　醫嘆：20分鐘後死掉了

25歲女懷上「9胞胎」！

更多

最夯影音

更多

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面