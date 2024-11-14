打造安全優質人本交通　雲林仁和國小暨幼兒園通學步道動工

▲雲林大埤鄉仁和國小暨大埤鄉立幼兒園通學步道舉行動工典禮。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林大埤鄉仁和國小暨大埤鄉立幼兒園通學步道今（14）日舉行動工典禮。縣長張麗善表示，這項工程採校園圍牆內縮擴充通學步道，提供學童優質安全上放學環境。縣府將持續爭取中央「永續提升行人安全計畫」，提升學校周邊交通環境。

仁和國小暨大埤鄉立幼兒園通學步道動工典禮於仁和國小、大埤鄉幼舉行。縣長張麗善、大埤鄉長林森寳、鄉代會主席陳秋慶、農會總幹事吳昌遠及多位村長、代表等地方人士出席。縣長張麗善表示，仁和國小暨大埤鄉立幼兒園通學步道之建設，提供國小及幼兒園學生更安全通學環境，大幅改善周邊社區的步行空間。

大埤鄉長林森寳表示，仁和國小暨大埤鄉幼兒園步道計畫，透過將國小、鄉幼圍牆內縮與環境改善，不影響仁和路原有行車路寬下，建置177公尺通學步道。另配合通學步道建置同步改善仁和路1.5公里長路面，工程經費預算1650萬元，工期預估120日曆天，工程完工後，能為師生、家長和社區居民帶來更優質的生活品質。

張麗善縣長強調，建立行人友善環境與道路交通安全，為縣府施政重點。縣府積極申請內政部國土署「永續提升人行安全計畫」推動通學步道改善工程，112年度共計有22所學校獲得補助，113年度有5校獲得補助，總核定金額已達七億兩千四百萬元。目前仍有8校已提送計畫等待核定。透過中央資源的挹注，逐步改善縣內學校周遭的交通環境。

▲雲林大埤鄉仁和國小暨大埤鄉立幼兒園通學步道現況，沒有人行道又恰於彎處，人車爭道險象還生。（圖／記者王悉宇翻攝）