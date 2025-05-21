去年兒童交通死傷1.2萬人　交長：請地方加速建置通學步道

▲交通部長陳世凱。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

三峽一名78歲高齡駕駛19日衝撞機車和路人釀3死12傷，讓學區交通安全引發關注。交通部長陳世凱今於立法院受訪表示，會跟地方溝通，加速通學步道建置，至於速限是由各縣市依周邊道路不同有不同標準，若民眾覺得要更統一，交通部可以跟地方協調。

根據交通部統計，2019年至2024年兒童（0至12歲）交通死傷依序有9999人次、8705人次、9307人次、11858人次、12037人次，去年更創下歷史新高。

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交通部今於立法院進行預算解凍案口頭報告，針對委員提出應掌握兒少交通事故死傷情形增加瘢結原因，交通部指出，經分析我國兒少交通安全主要面臨問題包含上下學通學空間不夠友善、用路人投機違規心態、無照騎乘機車及需形塑用路人正確觀念等。

對於近期三峽重大車禍引發外界關注學區安全，陳世凱表示，學區建置都在地方政府，會跟地方溝通，加速通學步道建置。交通部、內政部及地方政府會緊密合作，做得更好及更安全。至於速限是由各縣市依周邊道路不同有不同速限，若民眾覺得要更統一，可以跟地方協調。

交通部報告指出，為解決兒少交通問題並協助地方政府落實行人安全及道路工程改善，校園周邊道路改善已完成228校；中央補助地方的優先改善路口，去年底已完成784處；去年底公路局轄管省道路口已完成2,978處路口改善；行人專用及早開時相至去年底全國已完成5,778處；行人穿越道退縮全國已完成2,226處。

針對無照駕駛防制，交通部也說，已再研擬道路交通管理處罰條例加重處罰修正草案陳報行政院核轉立法院審議：包括當場移置保管車輛、比照危險駕駛提高罰鍰上限至36,000 元、提高吊扣牌照期間（初犯吊扣3個月；5年內違反2次，吊扣6個月；5年內違反3次以上者，吊扣1年）、肇事致人重傷或死亡吊銷駕駛執照終身不得再考領。