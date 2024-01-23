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改善大園國小旁通學步道　大園區公所：保護學生和家長用路安全

▲改善大園國小旁通學步道

▲大園區公所改善大園國小旁通學步道。（圖／大園區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大園區公所積極推動「提升道路品質計畫2.0」，完成區內大園國小旁通學步道改善，讓孩童上下學有專屬步道進出校門，通行更安全家長接送更放心。大園國小校長劉燕霏23日表示，實體人行道的施作大幅增加學生的用路安全，保護學生與家長避免與車輛近距離接觸。

對於，增設的人行道遮雨棚，劉燕霏校長說，有效使學生下雨天時不必淋雨進入校園，同時大幅降低雨天時校門口交通堵塞情形，非常感謝大園區公所與相關單位對於學生用路安全的考量與作為，賦予大園國小周邊良好人行環境。

▲改善大園國小旁通學步道

大園區長余誌松說，本計畫位於「中正東路以南、中山南路以北、中正一街以東、中正三街以西範圍內，內含和平二街、和平一街、中正一街及中正二街，總長度約為900公尺，道路計畫寬度為12公尺。」112年已完成和平一街實體人行道，獲得校方、學生、家長及地方人士正面回響，113年接續再完成和平二街、中正一街及二街，將舊有標線型人行道改善為實體人行道，建構更完善學童上下學安全交通網。

余區長表示，該計畫除了將舊有標線型人行道改善為實體人行道外，也在危險潛勢路段設置號誌及標線，改善以人牆方式穿越道路之窘境，並在周邊新設標線與號誌，讓學生不再需要冒險穿越馬路。

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