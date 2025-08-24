基隆19歲工人闖燈肇逃疑酒駕！後座20歲女噴飛慘死　家屬忍痛器捐

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆市七堵區工東街、明德二路口22日凌晨發生一起死亡車禍！19歲蘇姓男子無照搭載20歲邱姓女子，行經路口時闖紅燈撞上計程車，後座邱女當場噴飛1圈重摔在地，經送醫搶救後院方宣告腦死，家屬悲痛決定器捐，讓孩子遺愛人間，另蘇男在事發前與友人在KTV唱歌，且結帳單上有啤酒，是否涉及酒駕仍有待釐清。

▲基隆19歲男騎士雙載闖紅燈，撞上計程車後卻肇事逃逸，後座女乘客傷重不治。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

邱女搶救一天後，因情況不樂觀，家屬決定器捐，因此院方在23日晚間9時39分完成第二次腦死判定後，隨即啟動器官捐贈程序，並報請檢察官李國瑋會同法醫到場確認。晚間11時30分，醫療團隊正式進行手術，摘除邱女的肝臟與眼角膜，至少讓兩人能夠重獲新生。

初步了解，工人蘇男22日凌晨與邱女還有2名友人到KTV唱歌，結束後邱女請蘇男騎車載她到朋友家，沿明德二路直行時卻高速闖紅燈通過路口，結果撞上綠燈右轉的小黃，邱女當場噴飛重摔，倒地不起，蘇男卻毫髮無傷，起身查看邱女狀況後便離開現場，直到同天下午才到派出所投案。

雖然當時測得蘇男酒測值為0，然警方發現在KTV結帳單上，有20多罐啤酒，因此是否涉及酒駕仍有待進一步釐清；另外家屬指控蘇男在案發後私自拿走邱女的手機，但蘇男向警方供稱自己沒拿，員警也未在現場尋獲手機，這部分也有待釐清。

