大安森林公園旁驚悚車禍！汽機車相撞騎士空中翻滾　重傷進加護

記者張君豪／台北報導

北市大安區23日清晨發生一起休旅車未依號誌左轉發生重大車禍，一輛自小客車與普通重機在新生南路一段、信義路二段口（大安森林公園旁）發生碰撞，騎士攔腰撞上違規左轉的休旅車，當場翻車倒地，身受多處骨折送醫，所幸騎士意識清楚，送醫後幸無生命危險。

▲休旅車駕駛許男疑因未依路口號誌左轉，造成周姓騎士反應不及撞上。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

警方調查，許男（39歲）駕駛的休旅車當天清晨6時19分沿新生南路一段朝南下方向行駛，欲左轉進入信義路三段時，疑未依號誌指示左轉，與當時沿新生南路二段北上直行的周姓（54歲）騎士發生碰撞，周男在空中翻滾、摔在引擎蓋上再落地，畫面相當驚悚。初步研判，休旅車轉彎未依路口號誌，導致騎士煞車不及撞上。





事故發生後，騎士周男倒地受傷，身上左手及雙腳開放性骨折，緊急送往台大醫院加護病房治療，目前意識清楚，暫無生命危險，小客車駕駛許男則未受傷。休旅車頭僅輕微毀損，機車則嚴重受損。



警方獲報後立即到場進行交通疏導與事故處理，經檢視，許男並無酒駕情形，未進行酒測，至於騎士是否涉有酒精反應，仍待院方檢驗與後續釐清。整起事故目前依A2案件程序處理，詳細肇事原因警方已著手調查。大安警方藉此案例呼籲，駕駛人行經路口應減速慢行，並隨時注意號誌與其他車流動向，養成防禦駕駛習慣，降低事故風險。

