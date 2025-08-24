獨／鬼門開遇三寶女騎士「鬼擋牆」2傷！意外曝警沒同理心

▲高姓男子雙腳受傷，救護人員來詢問傷勢 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

鬼門才開就在馬路上遇到「三寶」鬼擋牆！高雄市一名男子深夜騎車經過鼓山區文忠路時，前面一名女騎士突然煞停在馬路中間，男子沒注意就撞上去，結果雙雙受傷。這起車禍意外扯出員警沒有同理心，現在鼓山分局要查處。

這起車禍發生在鼓山區的文忠路，時間在23日晚上10點半，38歲的高姓男子騎車時，前方一名45歲的張姓女子不知道怎麼了，好像遇到「鬼打牆」突然煞停，還把機車停在路中間，高男疑似在看儀表板，沒有注意到前方，於是就撞了上去，兩人都受傷。當下張女搭救護車送醫，雙腿受傷的高男似乎不知道可以先搭救護車就醫，表示要等到交通分隊員警處理完後才要去醫院。

▲交通分隊員警被提醒「男子受傷之後」，才把警車移到他旁邊 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲女騎士突然停在路中間，高姓男子沒注意就撞上去 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

雙腿疼痛的高男就坐在路旁的小凳子上面等待鼓山交通分隊的員警來處理，分隊員警在量測完現場之後，竟然「沒有注意」高男有受傷，竟然要他走路到距離60公尺外的警車進行酒測跟筆錄，記者在旁邊目擊整個過程，提醒這名員警，他受傷了走不動，員警才把警車開到他旁邊，進行後續的處理程序。

高男進行酒測確定沒有酒精反應，這名員警在進行筆錄時，似乎就急於完成制式程序。他迅速地對當事人進行權利告知，口中念著：「這邊這個我跟你講，你這個有…你的權利…告…告…告知…」，語氣平板且快速，彷彿只是在背誦稿子，並隨口補上一句「他們等一下來的時候，會再跟你講一次」，便立刻切入正題。

▲高姓男子雙腳受傷，一直都坐在板凳上 。（圖／記者吳奕靖攝）

當談及民眾是否受傷、是否需要就醫時，員警顯然不想在此事上多做耽擱，反覆以近乎撇清責任的口吻強調：「之後如果你有怎麼樣，要去看，那個你自己決定啊。你要看醫生不用我...不用我跟你講說要不要去看嘛，對吧？」，話語間透露出明顯的不耐煩，處理態度讓人覺得非常的「制式」、且沒有同理心。

鼓山分局對此表示：「經過調查，員警於案發現場與民眾應處缺乏同理心，確有違失，本分局將予以行政處分，並加強教育員警執勤態度與技巧。」這起「鬼擋牆」車禍，不僅凸顯街頭交通瞬息萬變、用路人必須隨時保持警覺，也提醒警方在面對受傷民眾時，更該展現同理與專業，避免讓當事人身心再承受「二度傷害」。