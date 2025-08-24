總統獎特教生遭撞死將斷層掃描查死因　無照肇事男5萬交保

記者鄧木卿／台中報導

曾拿過總統教育獎的28歲孫姓男子在母校台中特教學校擔任助教，賺錢養家、照顧爸媽，不料，昨（23）天上午騎機車在待轉區停等紅燈時，被後方無照且闖紅燈的21歲王姓男子撞上，孫在空中翻滾幾圈倒地送醫不治，警方訊問後將王男依過失致死罪嫌送辦，檢方複訊後令5萬元交保，擇日進行斷層掃描釐清孫男死因。

▲▼曾拿過總統教育獎的特教生，竟被無照闖紅燈的男子撞死。（圖／ETtoday資料照）

孫男自幼就罹患疾病，加上家裡經濟條件比較困苦，個性害羞的他，後來到台中特殊教育學校就讀，經由老師慢慢引導，逐漸打開心房，在運動方面表現不錯，曾選上全國特殊奧林匹克運動會、世界夏季特殊奧運會儲訓選手，拿過羽球、籃球拿到2個金牌，還考取過街頭藝人證照。

孫男畢業後考取教師助理資格，再回到母校服務，就是要幫助更多像他一樣的孩子，如此勵志感人的人生，卻毀在1個明知自己沒有駕照，也從來沒去考過的王男手上，王則是辯稱自己恍神、沒注意。

警方表示，事發在昨天上午8點25分，王男開車沿台灣大道慢車道要往沙鹿方向前進，闖紅燈撞上待轉區內等候的孫男，孫男傷重不治，王男並無酒精反應，車上也沒有違禁品，檢方複訊後，令王男5萬元交保，擇日進行斷層掃描釐清孫男死因。