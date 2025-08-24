澤倫斯基發文感謝川普！　獨立日34週年收祝福

▲烏克蘭迎接獨立34週年之際，總統澤倫斯基發文感謝美國總統。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭8月24日迎來獨立日34週年，在1991年的這天，烏克蘭議會宣布脫離蘇聯獨立。總統澤倫斯基24日發文感謝美國總統川普對烏克蘭獨立日的祝賀，並提到「我們感謝美國與烏克蘭並肩而立，守護捍衛最寶貴的價值：獨立、自由以及有保障的和平」。

澤倫斯基透過社群平台X發布來自川普祝賀的截圖。依據截圖文字，川普提到，在烏克蘭獨立34週年之際，他代表美國人民向烏克蘭獻上祝福，「烏克蘭人民擁有堅不可摧的精神，你們國家的勇氣激勵了許多人。在這個重要的日子裡，請相信，美國尊重你們的奮鬥，銘記你們的犧牲，並堅信你們作為獨立國家的未來」。

Dear @POTUS, thank you for your heartfelt congratulations on Ukraine’s Independence Day. We appreciate your kind words for the Ukrainian people, and we thank the United States for standing shoulder to shoulder with Ukraine in defending what is most valuable: independence,… pic.twitter.com/VmY9JvEvtA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025

川普還說，當前正是結束無謂殺戮的時刻，美國支持透過談判達成協議，以建立持久穩定的和平，結束流血衝突，維護烏克蘭主權與尊嚴，願上帝保佑烏克蘭。

對此，澤倫斯基表示，感謝川普的祝賀，「我們相信，透過共同努力，我們能夠結束這場戰爭，實現烏克蘭的真正和平」。

同日，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）發聲明提到，「美國堅定支持烏克蘭作為獨立國家的未來。我們相信，透過協商所達成的維護烏克蘭主權、保障其長期安全的解決方案，最終能走向持久和平」，美國期待持續拓展雙方經濟和安全伙伴關係，共同邁向和平繁榮的未來。

除了川普，澤倫斯基也透過社群平台X感謝多國領導人與各國王室，包括英國國王查爾斯三世（King Charles III）、荷蘭國王亞歷山大（Willem-Alexander）、土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）以及中國國家主席習近平等。