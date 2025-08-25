賴清德稱尊重司法獨立性　陳佩琪嗆有guts一點：整個社會都看在眼裡

▲賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

大罷免落幕，國民黨主席朱立倫則喊話「即刻釋放柯文哲」。總統賴清德也回應，司法獨立性必須尊重，希望朝野都能尊重司法偵辦。對此，陳佩琪今（25日）發出長文質疑，請問賴清德有想過說這話時，有多少人相信？賴有辦法證明沒介入嗎？這些人做事好像躲著不回應就沒事，賴總統、法務部長請有guts一點，這幾個月來柯文哲所承受之司法不公，整個社會都看在眼裡，不是一句沒介入，就可以逃避責任的。

陳佩琪稍早發出長文表示，公投和罷免結束了，社會可以平靜一陣子，感謝朱立倫和黃國昌兩位在野黨主席對先生柯文哲所受之官司迫害發出公平正義之聲，這裡也有一點私人的意見想要表達。



陳佩琪表示，賴清德總統說不能、也沒有介入司法個案，請問針對柯文哲這個案子，有想過說這話時，到底有多少人相信嗎？是的，這案子走到如此光怪離譜，大家沒辦法證明賴清德有介入，但賴有辦法證明自己沒介入嗎？

陳佩琪直言，自己一再強調大家不是要什麼司法特權，只是卑微的要求一個公平的審判對待，這幾個月來先生柯文哲所承受之司法不公，殘害身體、迫害人權，整個社會都看在眼裡，對於如此重大社會矚目案件，不是一句沒介入，就可以逃避責任的。

陳佩琪直言，既然賴清德說自己沒有介入，但社會就是不相信司法，那就請法務部長出來開開金口，別跟呂法官一樣，人家質疑私人信件為何跑去鏡檢那裡、同一批資料朱法官是無保請回，最後卻裁定羈押禁見，都躲著不回答，這些人做的事好像躲著不回應就沒事一般，賴總統、法務部長請有guts一點，也請社會媒體對他們「嘟嘟麥」，給他們一點點回應壓力和管道呢？！

接著，陳佩琪指出，京華城用細部計畫給與容積獎勵，請問是違了哪一條律法？是誰可以說了算、這條地方自治法是違法的？內政部？監察院？檢察官？檢察總長？江貞瑜？林俊言？都發局？還是學者、專家？

陳佩琪說，柯文哲在庭上一再強調到現在都還不知道京華城違背了哪一條律法，就先把首都市長、在野黨黨主席抓起來關押一年不放，一年過去了，到現在還搞不清楚違背哪條律法，蘇偉碩醫師說光台北市就有36個案例是依都市計畫的細部計畫給予容積獎勵的，但為何現在只有京華城違法？最初林俊言都說京華城依都市計畫給容獎是可以的（後來才改口），請問他最初都說是合法的，那當初來家裡搜索、帶走人的理由是什麼？騙票搜索？

陳佩琪再說，搜索票說犯了貪汙治罪條例，請問別光說籠統的法條了，實質內容是什麼？違了什麼法？貪了什麼錢？某人「事後」被叫去北檢問筆錄，汙衊說他們家藏有6000萬到3億現金，請問事前有拍到照片有人來家裡送錢嗎？家裡有黑袋子進入、後來沒黑袋子出來嗎？沒搜到錢，有調閱周圍上百支監視器、三億現金搜不到是怎麼搬走的？家中母親、小孩所有人的存款簿、包括正在使用和截角報廢的都被你們搜走了，請問查到他們家貪了哪筆錢嗎？

陳佩琪提到，其他事項，像是私人信件和偵查不公開的筆錄為何跑去特定媒體那裡被公布？先不說私人信件了，那些出入境管理局的錄影影像是個人個資法，不能外流的，竟可以大喇喇被特定媒體公布，還有檢察官刻意跑去北所是要視察，還是根本要做沒錄影的暗黑手段來訊問被告？這些都有待賴清德的法務部長釐清。

最後，陳佩琪大酸，自己發覺民進最厲害的地方就是你質疑他，就裝傻躲著不回應，反正檢調也不會動他們，而其它人被質疑，連違反什麼法條都尚未釐清，就發動檢調來個大搜索，大羈押的，然後羈押個沒完沒了的，要認罪才高額交保，有人去告南鐵東移案大有可疑，陳佩琪也覺得犯罪嫌疑重大啊，怎麼不去大搜索再慢慢找法條和貪污證據呢？

