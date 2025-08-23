「抱衛生紙大賽」有玩有拿再抽3千元商場券！220名參賽者嗨翻

▲東森購物於東森廣場台北車站舉辦第一屆「抱衛生紙大賽」，有玩又有拿的好康活動，加上祭出豐富大獎的抽獎環節，吸引200多名民眾參加！（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

秉持好吃、好買、好玩的精神，東森廣場台北車站再度推出趣味新企劃！由東森購物主辦的「2025抱衛生紙大賽」，今（8/23）下午於台北車站K區地下街西廣場熱鬧登場，活動分三個場次進行，限定名額200人，報名一開放即吸引超過400人爭相報名，現場再度開放20個名額，瞬間秒殺，人氣爆棚！

三梯次比拼熱鬧開打 抽獎好禮加碼放送

比賽採取雙人PK賽制，參賽者以抽籤方式決定對手，限時10秒內誰能抱最多衛生紙放在指定檯子上，就能將衛生紙通通抱回家，掉落地面的衛生紙則不計入最終數量。若雙方抱到的數量相同，則判定為平手，兩人都能把衛生紙帶回去。即便落敗的參賽者，也能獲得一包安慰獎，確保人人都不會空手而歸。

比賽過程驚險又逗趣，連路過的旅客都忍不住停下腳步觀戰。現場在每梯次結束後也舉辦抽獎活動，最大獎為價值3,000元的東森廣場商場券，還有阿一蠔皇禮盒、萬歲牌堅果、雙人牌廚具等豐富好禮，讓參與者直呼「玩得盡興又拿好康！」

▲▼參賽者們卯足全力、拼勁十足。

雙人PK高潮迭起 一包險勝成關鍵

這次「抱衛生紙大賽」最大特色就是雙人PK制！現場透過抽籤決定對手，每一場對決都充滿懸念與驚喜。每組參賽者在主持人倒數聲中卯足全力衝上舞台，有人冷靜疊放，也有人衝得太快，讓原本疊高的衛生紙塔應聲崩塌。不少參賽者都直呼，「實際下場比賽才發現，真的不容易欸！」而決勝關鍵往往就在於「放得要穩」，許多組最後都以「一包之差」定勝負，緊張又刺激的過程讓現場觀眾看得大呼過癮。

▲穩住桌上的衛生紙，是致勝關鍵！

幸運帶回9包衛生紙的林小姐分享，她是聽朋友介紹才來報名，「早上還先去上瑜伽課當熱身！」她透露，觀察其他人的比賽過程後，她原本打算用「先多抓、再穩放」的策略，但臨場發現這樣速度不夠快，於是靈活調整戰術，改成一次抱兩包、快速來回奔跑。最後她跑了四、五趟，順利抱回9包衛生紙，成績相當亮眼！林小姐表示，這場比賽既有趣又實用，「衛生紙是日常生活中一定用得到的東西，不會像有些獎項放在家裡不知怎麼辦，真的很實用！」

▲幸運帶回9包衛生紙的林小姐，靈活調整戰術奏效。

最熱鬧的莫過於來自許家的全家總動員！許爸爸參賽時與對手打成平手，幸運抱回8包衛生紙。而兩個兒子臨時報名上場，兄弟PK成為另一大看點，最後由大兒子奮力抱下11包，弟弟拿到8包。弟弟雖然只抱回一包衛生紙留作紀念，但「全家都是贏家」依然笑得合不攏嘴。最後，全家人一起把衛生紙高高抱起，開心合影留念，畫面相當溫馨，成為現場名副其實的「最大贏家」！

▲▼許家全家總動員，一舉帶回20多包衛生紙！

現場參與者橫跨各年齡層，也形成一幅熱鬧又溫馨的畫面。最吸睛的莫過於一位80歲的陳奶奶，與年僅9歲的陳小弟相互PK，他們的動作明顯比其他組別來得緩慢，讓不少民眾都捏一把冷汗。最後關主索性宣布雙方都是贏家，都能帶走辛苦抱回的衛生紙，現場觀眾也給予最熱情的支持與鼓勵！

▲高齡80歲的陳奶奶抽到年僅9歲的陳小弟，最大年齡差的對決，讓關主宣布「兩人都是贏家」！

比賽熱鬧不間斷 壓軸「3,000元東森商場券」嗨翻現場

除了刺激的比賽外，現場抽獎環節更是讓觀眾直呼「超值」。此次，東森廣場準備了豐富獎項，包括阿一蠔皇滷心鮑魚禮盒、美味森市鮮甘栗組合、萬歲牌南瓜子、雙人牌廚具等，讓民眾即使在比賽中鎩羽而歸，也能透過抽獎帶好禮回家。這份貼心設計，也呼應了東森廣場「希望所有參與者都能收穫滿滿」的用心。

隨著抽獎進行到最後階段，現場氣氛也被推向最高點，壓軸抽出的正是東森廣場「1,000／3,000元商場券」的幸運得主！令人驚喜的是，兩位得主竟然都是第一梯次比賽的朋友，他們在完賽後特地留下來，就是為了等待抽獎。兩人雖然都在衛生紙比賽中雙雙落敗，最後卻意外成為最大贏家！

▲▼1,000元商場券由蕭先生幸運抽中（上），3,000元壓軸大獎則由陳小姐抱回（下），幸運之神眷顧讓現場民眾直呼羨慕。

多元活動延續熱潮 東森廣場打造「吃喝玩樂新地標」

每個週末都熱鬧非凡的東森廣場台北車站，一路以來從寶可夢加傲樂祭典、健康長壽盃麻將大賽、泡麵狂抱賽、毛孩健康週到聖誕樹點燈等跨年齡的多元活動，受到許多民眾熱愛，而此次的「抱衛生紙大賽」既滿足民眾的日常需求更展現商場創意，從開放報名就收到一波波民眾詢問可否加開名額的訊息！

東森購物節目部于本善協理表示，「東森廣場持續秉持『好吃、好買、好玩』的核心精神，這次的抱衛生紙大賽特別準備了1,600包衛生紙，就是想讓會員朋友玩得開心！」此次活動也在網路上引起不小討論，于本善驚喜道，非常開心有這麼多人踴躍參與，「未來視民眾的反應程度，或許有可能一季或一個月辦一場，讓所有朋友都有機會參賽！」

這場「抱衛生紙大賽」不僅讓200多位參賽者滿載而歸，也讓現場觀眾留下深刻印象。活動將「競賽的刺激」與「生活的實用性」巧妙結合，不論是抱走滿手的衛生紙，還是獲得驚喜的精美獎品，參與者都收穫滿滿。對許多家庭而言，這不只是一次比賽，更是難得的假日歡聚回憶！隨著活動圓滿落幕，東森廣場再次展現其在台北車站核心地段的號召力與創意企劃力，未來每一場活動，也將致力於成為消費者心中能夠三代四代同堂、「吃喝玩樂一次到位」的首選地標。