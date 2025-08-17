　
東森健康長壽盃麻將賽再掀高潮　銀髮牌友拚牌技、交朋友好玩又拿好康

▲▼東森健康長壽盃麻將大賽情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲第15屆「東森健康長壽盃」麻將大賽8/17熱鬧登場，前六名選手獲頒東森廣場商場券，東森購物商場事業部營運長林晉祥（左）到場頒獎。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

第15屆「東森健康長壽盃」麻將大賽於今（17）日在東森廣場台北車站熱鬧登場，吸引全台超過百位銀髮牌友齊聚一堂，攜手打造一場屬於熟齡世代的智慧競技盛會。這項賽事自開辦以來一路口碑累積，人氣強強滾，第15屆同樣聚集近百位參賽者前來挑戰，規模盛大；東森健康長壽盃麻將大賽因「娛樂＋腦力激盪＋交朋友」的多重價值而深受好評，已逐漸成為銀髮族必參加的「心靈嘉年華」。

熟齡活力不輸年輕人　最年長參賽者高齡85歲

本屆參賽者年齡層從50歲到85歲，橫跨近四十年齡世代，今年最高齡參賽者為85歲的趙胡阿嬤，她在「東森健康長壽盃」首屆舉辦時就曾來參賽，這次再度報名參加，阿嬤說自己已經很久沒有打牌了，平常幾乎都待在家裡看電視，這次媳婦特地幫她報名，才有機會再度坐上牌桌，儘管無緣進入決賽，但阿嬤表示「能夠參加就很開心」！一旁陪同的媳婦也笑說，這樣的活動可以讓長輩出來與人互動，不再只是待在家裡，還透露阿嬤比賽前一天特別去美容院整理儀容，就是為了要展現最有精神的一面，藉由參賽走出門保持好心情與活力。

▲▼東森健康長壽盃麻將大賽情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲85歲阿嬤久違再度參賽，展現老將氣勢。

家人陪伴最溫馨　麻將成為跨世代橋梁

這屆賽事有好幾位80多歲的長輩上桌玩牌，大家都全神貫注、神采奕奕，出牌果斷贏得滿堂喝采。許多選手笑稱，打麻將就是他們保持頭腦清醒的「秘訣」，更能在牌桌上找到自信與快樂，也讓人見證到高齡同樣能夠牌技不減，現場氛圍充滿智慧與感染力。

▲▼東森健康長壽盃麻將大賽情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼參賽者年齡橫跨50至86歲，銀髮長輩神采奕奕展現麻將魅力。

▲▼東森健康長壽盃麻將大賽情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

除了比賽緊張刺激，家人陪伴的畫面更是賽事一大亮點，子女和兒孫輩替長輩報名已成習慣，也一同在場邊喊出加油口號，笑聲、掌聲與鼓勵聲交織，讓比賽不只是競技，更是家庭回憶的延伸。不少長輩也藉由比賽認識新朋友，讓麻將從單純的遊戲，升級為社交和情感交流的平台。

熟面孔與新秀交鋒　牌桌火花不斷

東森健康長壽盃的一大特色，就是老將與新秀同場切磋。連續幾屆參賽的馬大姐是上屆冠軍，今年依舊沉穩俐落，順利挺進決賽；也有不少初次參賽者展現「牌桌氣場」，在比賽中大放異彩；最終，本屆冠軍正是由首次參加的林先生脫穎而出，成功抱回3,000元商場券，他和太太是在APP上看到活動資訊才決定報名，沒想到能一路打進決賽，最後成功奪冠；他謙虛表示平常不常打牌，多半是在過年時才會和親友小玩一下，「打麻將八、九成靠運氣，這次能獲勝覺得相當幸運」。

▲▼東森健康長壽盃麻將大賽情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲首次參加的林先生奪下冠軍，開心抱回3,000元商場券。

太太則分享，自己同樣有報名參加，不過在初賽階段就被淘汰；雖然如此，她仍然覺得活動很有趣，兩人都認為，參加這樣的比賽不僅能動腦、保持思維靈活，更能結交新朋友、留下回憶。他們異口同聲表示，能一起來參加很難得，「這次特別開心，下次一定還要再來挑戰！」本屆賽事亞軍與季軍則分別獲得2,000元與1,000元商場券，第四至第六名同樣抱回豐厚禮券，人人滿載而歸。

主辦單位用心經營　全齡共融活動再加碼

東森購物商場事業部營運長林晉祥表示，「東森健康長壽盃」不僅是比牌技，也是推廣熟齡活力生活的舞台這，這次他同樣在賽前玩問答活動加碼提供禮券，讓參賽者不只比賽還能拿好康。近幾屆比賽都吸引了大量民眾駐足圍觀，已經讓東森廣場成為除了購物之外，還能交朋友、享樂趣的都會「第二客廳」；活動的全齡設計，讓銀髮族、親子家庭甚至年輕族群都能在此找到屬於自己的快樂。

「東森健康長壽盃」一路走來已經成為銀髮族期待的年度盛事，再次證明麻將不只是遊戲，更是熟齡族群展現活力、延伸人際情誼的重要平台；正如參賽者說的「在這裡，快樂比輸贏更重要！」而除了麻將大賽的熱鬧氛圍，東森廣場也將緊接著推出更多趣味活動，其中最受矚目的就是即將登場的「抱衛生紙大賽」。這場挑戰賽將於8月23日（六）下午1點至4點半在台北車站K區地下街西廣場登場，現場參賽者必須在10秒內盡力抱起最多衛生紙，不僅能展現驚人臂力與平衡力，更有機會贏得最高3,000元的東森廣場商場券，以及阿一蠔皇禮盒、萬歲牌堅果、雙人牌廚具等豐富大獎。

▲▼東森廣場,台北車站,K區地下街,東森健康長壽盃,麻將,銀髮族。（圖／東森提供）

▲8月23日（六）下午1點至4點半在台北車站K區地下街舉辦「抱衛生紙大賽」。

比賽將採雙人PK抽籤制，勝者抱走滿滿衛生紙，敗者也能獲得安慰獎。報名自即日起開放至8月18日截止，將抽出200位幸運參賽者，並於8月20日簡訊通知入選名單，當天現場還會開放名額供臨時報名。參賽者需年滿18歲並完成東森廣場K區地下街會員加入程序，並建議自備環保袋或紙箱攜帶戰利品。親友陪同觀賽也能獲得小禮物，現場氛圍勢必再掀高潮。更多詳情與報名方式可至官方表單（https://forms.office.com/r/rV7xEzVQQg）查詢，邀請民眾一起挑戰極限，抱出專屬於自己的榮耀時刻。

▲▼東森廣場,台北車站,K區地下街,東森健康長壽盃,麻將,銀髮族。（圖／東森提供）

台北車站傳出一名21歲空軍官兵涉嫌在捷運站偷拍女性被逮捕。對此，空軍司令部今（17日）證實此事，並表示除全力配合警方調查外，將依「刑懲併行」原則，檢討重懲，絕不寬貸。

