民生消費

東森購物獨賣產品榮獲WIPO特別大獎、矽谷發明展雙金肯定　妍美会勇奪國際三金

東森購物獨賣產品榮獲WIPO特別大獎、矽谷發明展雙金肯定 妍美会勇奪國際三金！（圖／東森購物提供）

▲東森購物旗下品牌「妍美会」在美國矽谷再創高峰─日本專利激活再生安瓶榮獲國際智慧財產總局（WIPO）國際特別大獎，由國際發明總會（IFIA）主席Alireza Rastegar(左)親自頒獎給喬依執行長尹靖承(右)。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

2025年8月10日，東森購物旗下品牌「妍美会」於美國矽谷再創高峰，由東購獨賣的明星產品「日本專利激活再生安瓶」榮獲國際智慧財產總局（WIPO）國際特別大獎，成為妍美会歷來最高榮譽；並與「神泌錠」共同在美國矽谷發明展上獲頒金牌殊榮。品牌代表更於翌日受駐美辦事處邀請，走進全球AI龍頭輝達（NVIDIA）矽谷總部，並特別準備具台灣文化意涵的致贈禮展現人情溫度，傳遞科技與文化交流的軟實力。

榮耀時刻
本屆WIPO國際特別大獎由國際評審團全票通過，由國際發明總會（IFIA）主席Alireza Rastegar親自頒發。這不僅是激活再生安瓶在韓國首爾、瑞士日內瓦奪金之後的大滿貫第三金，更是品牌史上分量最重的國際肯定。矽谷作為全球科技最尖端的舞台，神泌錠以外泌體應用技術榮獲金牌，展現其在生物科技趨勢上的領先實力。

截至目前，「激活再生安瓶」在東森購物開賣以來已創下超過24億元業績，「神泌錠」從2023年底開始銷售至今業績亦達2億元，顯示產品不僅在國際展會大放異彩，更深獲國內消費者青睞與市場肯定。

來自歐洲、美國及香港的評審，在聽取團隊專業的簡報後，第一時間詢問「何時能在當地上市」，可見市場高度期待。妍美会也特別感謝東森購物，在國內銷售上的亮眼表現，讓國際評審與觀展人士對品牌留下深刻印象。

東森購物獨賣產品榮獲WIPO特別大獎、矽谷發明展雙金肯定 妍美会勇奪國際三金！（圖／東森購物提供）

▲▼東森購物旗下品牌「妍美会」，明星產品「日本專利激活再生安瓶」與「神泌錠」共同在美國矽谷發明展上獲頒金牌殊榮。

東森購物獨賣產品榮獲WIPO特別大獎、矽谷發明展雙金肯定 妍美会勇奪國際三金！（圖／東森購物提供）

東森購物獨賣產品榮獲WIPO特別大獎、矽谷發明展雙金肯定 妍美会勇奪國際三金！（圖／東森購物提供）

▲東森購物旗下品牌「妍美会」在美國矽谷再創高峰──日本專利激活再生安瓶榮獲國際智慧財產總局（WIPO）國際特別大獎。

走進輝達總部的溫度交流
不同於對外開放的Google與Apple，輝達屬於高機密產業，訪客必須經身份核實、簽署保密協定方能入內。

此次受邀進入矽谷總部，妍美会除了攜帶榮獲世界發明大獎的日本專利激活再生安瓶與神泌錠作為致贈禮外，更特別準備了一件台灣夜市主題的手繪印刷黑T-shirt，圖案涵蓋黃仁勳鍾愛的夜市美食，象徵台灣的人情味與永不滅的同鄉友誼。

輝達絕對是推動AI發展最重要的角色之一，若結合自身尖端運算能力與台灣頂尖的醫療保健研發實力，定能創造跨界共贏的新模式。

妍美会感謝駐舊金山台北經濟文化辦事處在行程中的全力支持，也感謝台灣發明協會的力薦。未來，東森購物承諾將持續結合AI創新研發與國際合作，研發更多守護全球消費者健康的高品質產品，讓台灣的健康品牌持續在世界舞台發光。

東森購物獨賣產品榮獲WIPO特別大獎、矽谷發明展雙金肯定 妍美会勇奪國際三金！（圖／東森購物提供）

▲妍美会受邀進入矽谷總部，特別準備一件台灣夜市主題的手繪印刷黑T-shirt，圖案涵蓋黃仁勳鍾愛的夜市美食。
 

08/13

