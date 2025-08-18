台中親子防災體驗營　160人挑戰火場逃生與急救術

▲「防災韌性親子體驗營」活動，象徵攜手強化家庭與社區防災力。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

地震、火災說來就來，你知道該怎麼保護自己和家人嗎？由台中市政府消防局指導、中國醫藥大學附設醫院與台灣防災士協會共同舉辦的「防災韌性親子體驗營」，昨17日在台中市北區中正公園熱鬧登場，吸引超過60組親子家庭報名參加，現場湧入160位大小朋友，一起挑戰「防災知識＋實境演練」的關卡，場面熱鬧。

台中市消防局長孫福佑、台灣防災士協會副理事長李瑞陽也到場指導。這場活動背後，更體現中醫大董事長蔡長海「以員工為重」的理念，希望透過寓教於樂，讓家長與孩子不只培養默契，更把「防災」變成家庭日常的一部分。

▲「救命急先鋒」關卡學習CPR與AED操作，小朋友在指導下認真體驗心肺復甦術，將防災教育化為守護生命的實際行動。（圖／記者游瓊華翻攝）

活動設計五大關卡，包括「防災包大挑戰」、「救命急先鋒」、「外傷救護區」、「地震知識王」以及「火場生存戰」，難度不小卻充滿趣味。家長帶著孩子實際操作，從學做專屬防災包，到模擬火場逃生、學會包紮傷口、認識CPR和AED使用要領，大小朋友在遊戲中體驗到真正的防災技能。

中醫大附醫院長周德陽表示，氣候變遷下，極端氣候與各種天災只會越來越頻繁，透過體驗營，除了讓孩子從小建立正確觀念，也讓家長懂得如何分工合作，「家庭有準備，社區才會有韌性。」消防局長孫福佑也強調，提升全民防災意識刻不容緩，希望這樣的活動能把抽象的知識，變成每個人隨手可用的技能。

中醫大附醫行政副院長楊麗慧則指出，防災能力不是一堂課就能養成，而是生活中的累積。院方特別準備了「家庭防災包」送給每一組家庭，內含緊急物資和防災指南，提醒大家要把防災意識帶回家，甚至傳遞給鄰居和社區，形成互助網絡。她說，大家帶走的，不只是禮物，而是守護家人的能力。

▲周德陽院長與消防局長孫福佑親自體驗「火場生存戰」關卡，透過實際操作展現對防災教育的重視，並以行動鼓勵親子積極參與。（圖／記者游瓊華翻攝）