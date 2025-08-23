基隆開基老大公廟「開龕門」　副市長邱佩琳祈求合境平安

▲171年傳統揭序幕，鷄籠中元祭開龕門儀式莊嚴登場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市鷄籠中元祭傳承至今已171年，今（23日）下午2時於開基老大公廟舉行「開龕門」儀式。基隆市副市長邱佩琳代表市長謝國樑率領市府團隊出席，與今年輪值主普吳姓宗親會主委吳春成、理事長吳阿彬、執行長吳政材等人，共同見證傳統科儀的莊嚴時刻。

邱佩琳指出，鷄籠中元祭是全台歷史最悠久、規模最大的中元普度活動之一，深刻承載基隆居民的生活、文化與信仰，也是城市最深厚的文化底蘊。今年自7月24日開燈夜起，陸續展開開龕門、豎燈篙、迎斗燈、放水燈等系列祭儀，每一項儀式都寓意追思慎終、延續傳統。

▲基隆市副市長邱佩琳（右2）代表市長謝國樑率領市府團隊出席。

開龕門儀式為中元祭的重要科儀，由輪值主普宗親會備妥三牲、菜碗、果品與財帛，依循古禮祭祀後，邱佩琳將裝有鑰匙的錦盒交給主委吳春成，再以鑰匙開啟龕門，並於登記簿上登記姓名與時辰，象徵老大公及好兄弟重返人間共享供養，也意味今年鷄籠中元普度祭典正式啟動。

文化觀光局長江亭玫表示，今年活動除延續傳統，也融入多元藝文元素，包括「走境171」展覽 × 巴士導覽劇場、鷄籠米雕藝術學會年展，以及於基隆美術館前草皮展出的藝術家蔡潔莘作品《幸福蘋安抱抱》。透過展演、裝置藝術與市集快閃，展現基隆獨特的歷史紋理與文化魅力。

邱佩琳強調，中元祭不僅是基隆的重要文化資產，更是連結族群、凝聚人心的象徵。市府將持續守護這份珍貴傳統，並祈願市民平安順遂、文化世代綿延。相關活動內容及交通管制資訊，請關注「基隆市文化觀光局」官網及「基隆市文化觀光局」臉書粉專。