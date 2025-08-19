　
社會 社會焦點 保障人權

跟蹤卡拉OK美女到電梯口　噁男不舉竟「手指戳破內褲」性侵

▲桃園市一名狼父藉口女兒在外過夜，返家後竟在妻子面前強迫脫去衣褲檢查處女膜是否完整；甚至偷拍另一名女兒自慰等藉機性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲基隆男尾隨侵犯卡拉OK女店員，慘遭逮捕。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者曾羿翔／綜合報導

基隆一名男子阿傑（化名）在卡拉OK店騷擾女店員琪琪（化名），竟尾隨對方返家，並在電梯口以暴力方式性侵得逞。法院審理後，近日依強制性交罪判處他有期徒刑兩年，並認定其行為嚴重侵害被害人身心安全，危害社會治安，拒絕給予緩刑，全案可上訴。

根據判決書，案發於今年4月26日深夜，阿傑至基隆市仁愛區一間卡拉OK店消費，期間對陪侍的琪琪多次騷擾。儘管現場有人勸阻，但阿傑仍心生歹念。隔日凌晨2時30分左右，琪琪趁機搭計程車返家，阿傑竟謊稱要「抓姦」，說服另一名計程車司機跟車至琪琪的住處。

待琪琪進入七堵區住家大樓後，阿傑尾隨進入，在一樓電梯口從後方勒住琪琪脖子將其摔倒，強行脫下她的內褲企圖性侵，卻因無法勃起而未果。趁隙試圖穿回內褲，阿傑竟改以手指戳破內褲進行侵害。琪琪哭喊求救後，阿傑倉皇逃逸，警方隨後循線將其逮捕。

法院審理認為，被告雖在偵訊與審理過程中坦承犯行，並與琪琪達成調解，承諾賠償並已支付第一期金額，顯示其有悔意。琪琪亦表達願意酌情減輕刑度。然而，法官指出，阿傑行為過程蓄意且手段粗暴，不僅嚴重侵害女方身心與住居安全，更造成社會極大不安。

法官綜合考量其無前科、願意賠償及生活背景後，判處阿傑有期徒刑兩年，但認為緩刑不符比例原則與平等原則，無暫緩執行刑罰的正當性，因此不予宣告緩刑。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

08/18 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／才宣布「做四休三」　瀧澤科技發布重大訊息了
快訊／新北死亡車禍　男騎士不治
人事改革第一槍！傳親英系大將徐國勇將接黨秘書長
AI泡沫來了？　OpenAI執行長示警「新創估值」太瘋狂
北市動物園「小喬」過世！
26歲騎士忠孝橋噴飛死亡　相驗結果曝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

性侵卡拉OK基隆

