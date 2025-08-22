機票食宿全免！運毒集團招人赴美帶安非他命回台　主謀等6人遭押

▲台美合作破獲跨境運毒集團，程姓主謀等六名被告聲押獲准。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

台美合作成功破獲以程姓男子為首的跨境運毒集團等6人，涉犯毒品危害防制條例之運輸第二級毒品罪，犯罪嫌疑重大，且屬重罪、有逃亡、串供滅證之虞，於昨（21）日晚間10時許向法院聲請羈押禁見，法院於今（22）日清晨均裁准。另同案宋姓被告則具保25萬元，並限制出境、出海。

基隆地檢署指出，本案緣於美方於2024年9月下旬及同年10月上旬，分別在美國洛杉磯機場及舊金山機場，查獲我國國人所攜帶之行李夾藏毒品，意圖闖關，經刑事警察局接獲通報上開情資後報請基隆地檢署指揮。旋即指派主任檢察官陳照世與刑事警察局國際刑警科等單位組成專案小組進行偵辦。

經查，跨境運毒集團以高額報酬為誘惑，搭配機票及境外食宿交通均免費等，對外招募在台國人加入跨境運毒計畫，仲介有意願前往美國運毒之人（俗稱「小鳥」）、或協助安排在台國人出境、交通、食宿等事宜、或幫忙處理相關費用支付、報酬給予等。

2024年9月間，以高額對價，招募人員，由運毒集團係將毒品甲基安非他命以商品藥材、食品商品之外包裝進行偽裝，再由負責攜帶毒品人員，將上開經偽裝之毒品夾藏在所攜帶之行李內，意圖闖關，嗣分別在美國機場為警察覺攔獲。經專案小組積極追查，查得組織結構、運作方式等，於21日見時機成熟，持基隆地方法院核發之搜索票執行搜索5處，並拘提跨境運毒集團等6人。

經檢察官訊問後，認6人涉犯毒品危害防制條例第4條第2項運輸第二級毒品罪，犯罪嫌疑重大，又所犯為最輕本刑5年以上犯罪，且有逃亡、勾串共犯及湮滅證據之虞，於昨日晚間10時許，向法院聲請羈押禁見，法院於今日清晨均裁准。另同案宋姓被告則雖有羈押原因，尚無羈押必要，具保25萬元，並限制出境、出海。