地方 地方焦點

2025乙巳鷄籠中元祭開跑　百年傳統注入城市創意

▲2025乙巳鷄籠中元祭起跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲2025乙巳鷄籠中元祭開跑。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆最具文化溫度的年度祭典「鷄籠中元祭」即將登場，市府文化觀光局今（19日）在麗都蝶客花園舉行「2025乙巳鷄籠中元祭」宣傳記者會，正式為這場百年祭典揭開序幕。市長謝國樑表示，今年祭典由吳姓宗親會主普，活動橫跨整個夏季，從傳統儀式到藝文展覽、裝置藝術與品牌快閃，將為基隆注入滿滿文化能量。

鷄籠中元祭是臺灣歷史最悠久、規模最大的民俗祭典之一，今年邁入第171年，由吳姓宗親會擔任主普。從施放水燈頭、普度等傳統科儀，到深入街頭巷弄的走境導覽、米雕藝術展與特色裝置藝術，中元文化以多元創意形式傳承，展現基隆對傳統的尊重，與對當代文化的創新詮釋。

▲2025乙巳鷄籠中元祭起跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑致詞。

謝國樑表示，中元祭不僅是傳統民俗祭典，更是串聯城市與人們情感的重要文化脈絡。透過主普輪值制度與豐富的系列活動，不僅延續對先人的敬意，也體現基隆兼容並蓄、溫厚包容的文化特質。市府也致力於將傳統祭典轉化為具創意與溫度的文化體驗，讓民眾在參與中認識、在體驗中感動，從中感受祝福與平安的力量。

今年文化觀光局推出多項特色活動，讓民眾能以不同方式走近文化現場。9月5日放水燈遊行盛大登場，開場由多次受邀國際藝術節的「雲火 INFERNO 火舞團」領銜演出，融合火舞、光舞與特技的跨界演繹，火光如同祈願之語，呼應中元信仰精神，傳遞對先人的敬意與跨越族群的情感共鳴。基隆市府花車則首度攜手人氣插畫家包大山，打造獨一無二的創意視覺！從主普壇、山海意象，到黑鳶與船舶，將基隆的靈魂元素濃縮上車，以溫暖清新的筆觸詮釋中元意象，將於遊行當晚重磅亮相，為傳統祭典注入亮眼藝術能量。市府遊行隊伍中，本市在地的「育陽舞蹈團」小小舞者們也將活力登場，舞出祝福與傳承，展現文化從小扎根、代代相傳的深厚力量。

▲2025乙巳鷄籠中元祭起跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

7月8日至9月21日，《幸福蘋安抱抱》裝置藝術於基隆美術館草皮溫馨展出。藝術家蔡潔莘以「庇佑・祝福・平安」為核心意象，透過藝術語彙重新演繹中元祭典文化。作品以「平安」為主軸發想，彷彿一本能閱讀的城市繪本，引領觀眾用童趣眼光感受中元祭的溫度，也重新看見基隆的文化記憶。

8月22日至9月21日，《走境171》特展於基隆美術館登場，邀您走近中元、走進文化。展覽聚焦「漳泉械鬥」、「老大公廟」、「放水燈」與「主普壇普度」四大主題，並融入在地國小學童的藝術共創成果，以多元視角呈現中元祭的族群記憶與文化精神。限定推出「巴士導覽劇場」將於8月30日至9月7日每周末登場，完成報名的民眾將可搭乘巴士，走訪老大公廟、主普壇、望海巷等中元祭重點場域，沿途搭配導覽與現地劇場演出，打造一場行進中的文化沉浸體驗。

▲2025乙巳鷄籠中元祭起跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

8月24日至9月21日《鷄籠米雕藝術年展》於基隆美術館展出超過60件作品，形式橫跨平面與立體，展品包括以平面浮雕法用連環漫畫方式敘述基隆中元祭緣由，及介紹基隆美景的「捏麵畫」，還有結合鉛線、回收飄流木、報紙等具環保概念的多媒材創作，展現傳統工藝與當代表現力的完美融合。

此外，文化觀光局今年特別與人氣品牌卡滋爆米花聯名推出限量「中元爆平安」爆米花，將平安祝福化作香氣四溢的創意美味，讓中元祭典以最有味的方式融入日常生活。活動期間也邀集多家人氣品牌快閃站參與，讓傳統祭典更添新意，打造一場文化與創意共鳴的祭典盛會。

鷄籠中元祭171年來，承載的不只是儀式，更是代代相傳的信仰、情感與祝福。今年誠摯邀請您，一起走進專屬基隆的文化旅程，感受祭典與藝術交織的城市溫度。更多活動詳情請上「基隆市文化觀光局」官網或追蹤「鷄籠中元祭」 臉書粉專。

▲2025乙巳鷄籠中元祭起跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲2025乙巳鷄籠中元祭起跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲2025乙巳鷄籠中元祭起跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲2025乙巳鷄籠中元祭起跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

2025乙巳鷄籠中元祭開跑　百年傳統注入城市創意

跟蹤卡拉OK美女到電梯口　噁男不舉竟「手指戳破內褲」性侵

跟蹤卡拉OK美女到電梯口　噁男不舉竟「手指戳破內褲」性侵

基隆一名男子阿傑（化名）在卡拉OK店騷擾女店員琪琪（化名），竟尾隨對方返家，並在電梯口以暴力方式性侵得逞。法院審理後，近日依強制性交罪判處他有期徒刑兩年，並認定其行為嚴重侵害被害人身心安全，危害社會治安，拒絕給予緩刑，全案可上訴。

菜、肉價狂漲！基隆遠東賴家水煎包休到9／4

菜、肉價狂漲！基隆遠東賴家水煎包休到9／4

基隆王再獵地！　2.6億買廢棄鐵工廠「骨架」

基隆王再獵地！　2.6億買廢棄鐵工廠「骨架」

基隆民宅驚見150cm巨型虎頭蜂窩　捕蜂員拆除畫面曝

基隆民宅驚見150cm巨型虎頭蜂窩　捕蜂員拆除畫面曝

基隆七堵自主防災演練　社區攜手企業守護家園

基隆七堵自主防災演練　社區攜手企業守護家園

基隆鷄籠中元祭傳統文化

