大陸 大陸焦點 特派現場

港媽當街跪求兒子影片瘋傳　死纏勸阻別惹事！網友讚：好母親！

▲▼ 港媽當街下跪求兒子不要惹事，心酸原因曝光 。（圖／翻攝 臉書@LK MO）

▲ 港媽當街下跪求兒子不要惹事，心酸原因曝光 。（圖／翻攝 臉書@LK MO）

文／香港01

母親當街跪子，所謂何事？本港網絡瘋傳一段影片，指香港街頭有大叔與阿伯爭吵，大叔母親一直勸止，然而大叔不領情，反推開媽媽說，「你走開！」。不過老婦未有放棄繼續「死纏」，更當街跪在大叔面前勸止。影片最後，大叔與老婦僵持，老婦一直向大叔做出「停止」及「離開」手勢，旁邊的阿伯才騎車離開。

影片引來網友熱議，不少人大讚老婦是「好母親」，「全靠媽媽跪下阻止了一場可能發生的鬥毆事件，難為這位母親！」、「好母親，用心良苦」、「有這個媽媽，是你一家人的福氣」。

兒子與阿伯爭執　港媽當街跪地勸止

可憐天下父母心。有網民於8月19日在Facebook發布影片影片長38秒，當時天色已黑，街上一名穿藍色衣服大叔與一名阿伯爭吵，而穿粉色上衣、相信是大叔母親的老婦，一直勸止，惟大叔沒有聽勸，暴怒向阿媽說，「你走開！」

這時阿伯問，「你想怎樣」，大叔聞言放下手推車衝向阿伯，阿媽追上拉手勸止，站在兩人中間，藍衫男卻甩開媽媽的手命說，「你走開！你不要管！」，另有一名黑衣少年拉開老婦，喝斥「走開啦」。

大叔與阿伯對峙，這時老婦再走近想拉走大叔，大叔重申：「你走開好不好！」，並示意黑衣少年抓著老婦。現場氣氛火爆，老婦情急之下，竟當街跪下勸阻。藍衣男想拉起媽媽，阿伯這時伸手，大叔隨即拍走阿伯的手「你不要碰我媽」。

後續這樣

影片最後，阿媽站起一直向大叔做出「停止」及「離開」手勢，大叔露出無奈表情，「你在做什麼啊」，阿伯則回到自己單車，騎車離開。

網民激讚：有這個阿媽是福氣

網友看過影片議論紛紛，不少人大讚老婦是「好母親」，「全靠你媽跪下阻止了一場可能發生的鬥毆事件，難為了母親！」、「養兒100歲長憂99」、「好母親，用心良苦」、「有這個媽媽，是你一家人的福氣」。不過亦有網友認為，「我不覺得那是母愛，那只是怕事」。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

08/22 全台詐欺最新數據

520 2 7597 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

黃國昌昨嗆記者問白癡問題　今被問媒體摩擦：我不知道你在問什麼
絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙！泳客急撤　全面禁止下水
待轉區瞬間曝！台灣大道28歲騎士被撞飛慘死
劍魚颱風「下周一威力最強」　午後雷雨連5天擴大
台北饒舌歌手街頭打路人！超扯原因曝
快訊／高雄女住家大樓墜落！跌落排水溝死亡
尊重閣員請辭意願　卓榮泰：讓總統用更大空間考量人事佈局

日本日前出現「2025年7月將發生大災難」的謠言，在中華圈引發熱議，尤其是香港赴日旅客，嚴重影響其赴日旅遊意願，許多香港人乾脆取消原定日本旅遊行程。由於旅客減少，航空公司被迫取消、大幅縮減航班。而香港赴日觀光人數急速下滑，也同時加快了「北上消費」的趨勢，也就是到大陸深圳消費的意願。

越籍移工聚餐爭執！單挑慘成命案

香港推動穩定幣發展　但具體運作仍不明確

54歲老爸「突被裁員」要他養！30歲男喊1句　兩派戰翻

香港失業率升至3.7%　創下3年新高

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

