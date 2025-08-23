港媽當街跪求兒子影片瘋傳　死纏勸阻別惹事！網友讚：好母親！

▲ 港媽當街下跪求兒子不要惹事，心酸原因曝光 。（圖／翻攝 臉書@LK MO）

文／香港01

母親當街跪子，所謂何事？本港網絡瘋傳一段影片，指香港街頭有大叔與阿伯爭吵，大叔母親一直勸止，然而大叔不領情，反推開媽媽說，「你走開！」。不過老婦未有放棄繼續「死纏」，更當街跪在大叔面前勸止。影片最後，大叔與老婦僵持，老婦一直向大叔做出「停止」及「離開」手勢，旁邊的阿伯才騎車離開。

影片引來網友熱議，不少人大讚老婦是「好母親」，「全靠媽媽跪下阻止了一場可能發生的鬥毆事件，難為這位母親！」、「好母親，用心良苦」、「有這個媽媽，是你一家人的福氣」。

兒子與阿伯爭執 港媽當街跪地勸止

可憐天下父母心。有網民於8月19日在Facebook發布影片影片長38秒，當時天色已黑，街上一名穿藍色衣服大叔與一名阿伯爭吵，而穿粉色上衣、相信是大叔母親的老婦，一直勸止，惟大叔沒有聽勸，暴怒向阿媽說，「你走開！」

這時阿伯問，「你想怎樣」，大叔聞言放下手推車衝向阿伯，阿媽追上拉手勸止，站在兩人中間，藍衫男卻甩開媽媽的手命說，「你走開！你不要管！」，另有一名黑衣少年拉開老婦，喝斥「走開啦」。

大叔與阿伯對峙，這時老婦再走近想拉走大叔，大叔重申：「你走開好不好！」，並示意黑衣少年抓著老婦。現場氣氛火爆，老婦情急之下，竟當街跪下勸阻。藍衣男想拉起媽媽，阿伯這時伸手，大叔隨即拍走阿伯的手「你不要碰我媽」。

後續這樣

影片最後，阿媽站起一直向大叔做出「停止」及「離開」手勢，大叔露出無奈表情，「你在做什麼啊」，阿伯則回到自己單車，騎車離開。

網民激讚：有這個阿媽是福氣

網友看過影片議論紛紛，不少人大讚老婦是「好母親」，「全靠你媽跪下阻止了一場可能發生的鬥毆事件，難為了母親！」、「養兒100歲長憂99」、「好母親，用心良苦」、「有這個媽媽，是你一家人的福氣」。不過亦有網友認為，「我不覺得那是母愛，那只是怕事」。

【本文獲《香港01》授權轉載。】