聚餐吵架深夜約工地單挑！18cm菜刀對決鐵條　他狂砍4刀奪命

▲越南籍胡姓移工今年4月與同鄉在八德區聚餐時起爭執，胡男心有不甘相約同鄉單挑，胡持菜刀朝對方胸口砍刺4刀後逃離，負傷移工急救後於翌日宣告不治，桃園地院昨晚裁定收押。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌／桃園報導

越南籍胡姓移工今年4月間，與同鄉花姓移工等多人在八德區某餐廳聚餐，過程中發生推擠爭執，胡心有不甘，約花某在八德區某工地單挑後，胡持18公分菜刀朝其胸口砍刺4刀後逃離，花被被醫急救後翌日上午不治。桃園地檢署審理後依殺人罪嫌起訴，桃園地院昨（21）日深夜也裁定將胡繼續收押。

檢警調查，28歲的越南籍胡姓移工（譯音）與花姓移工為同鄉同事關係，今年4月24日傍晚6時許，與花姓移工同事等多人在八德區中華路某餐廳聚餐聊天，晚間8時50分許，胡、花2人提到工作發生爭執，在店內相互推擠、叫囂，經友人勸架後，胡男暴怒先行離去，花姓移工則續留店內。

胡男餘怒未消，以通訊軟體LINE聯繫花男，質問為何要出手？雙方電話中互嗆後，相約在八德區中華路某處工地單挑。隨後胡男在其租屋處暗藏刀刃18公分菜刀藏於外套內，前往工地赴約等候花男，花男隨後搭乘計程車前往工地，抵達工地後後撿拾地上之鐵條作為武器，晚間10時許，雙方在相約工地碰頭後，花男持鐵條衝向胡男，胡持預藏菜刀朝其左胸、身體多處砍刺4刀，導致花男左胸等處與左上臂有貫穿性穿刺刀傷等傷害，胡男行兇後，見花男倒於血泊中，隨即快步逃離現場，花男則獨自步行至路口處欲攔車求助，但因體力不支倒地，路人見狀報警，八德警方據報到場查看，隨即聯繫119救護車送花男至衛福部桃園醫院急救。

行兇的胡男逃離現場後，徒步返回租屋處收拾行李後，搭乘計程車前往友人位於龜山區茶專路住處躲避，仍為八德警方持桃園地檢署檢察官核發拘票將胡男拘提到案，並扣得作案用菜刀、犯案時穿著上衣、短褲及外套等證物；重傷花男送醫急救後，經手術救治仍於翌日上午8時25分宣告死亡，經檢察官率法醫解剖，確認花男因胸骨左緣進入胸腔之穿刺傷，導致左肺動脈遭切割，深度約10公分傷處為致命傷，桃檢日前依國民法官法殺人罪嫌起訴胡姓移工，全案移送審，桃園地院昨天深夜裁定收押。