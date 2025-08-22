　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

聚餐吵架深夜約工地單挑！18cm菜刀對決鐵條　他狂砍4刀奪命

▲越南籍胡姓移工今年4月與同鄉在八德區聚餐時起爭執，胡男心有不甘相約同鄉單挑，胡持菜刀朝對方胸口砍刺4刀後逃離，負傷移工急救後於翌日宣告不治，桃園地院昨晚裁定收押。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲越南籍胡姓移工今年4月與同鄉在八德區聚餐時起爭執，胡男心有不甘相約同鄉單挑，胡持菜刀朝對方胸口砍刺4刀後逃離，負傷移工急救後於翌日宣告不治，桃園地院昨晚裁定收押。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

越南籍胡姓移工今年4月間，與同鄉花姓移工等多人在八德區某餐廳聚餐，過程中發生推擠爭執，胡心有不甘，約花某在八德區某工地單挑後，胡持18公分菜刀朝其胸口砍刺4刀後逃離，花被被醫急救後翌日上午不治。桃園地檢署審理後依殺人罪嫌起訴，桃園地院昨（21）日深夜也裁定將胡繼續收押。

檢警調查，28歲的越南籍胡姓移工（譯音）與花姓移工為同鄉同事關係，今年4月24日傍晚6時許，與花姓移工同事等多人在八德區中華路某餐廳聚餐聊天，晚間8時50分許，胡、花2人提到工作發生爭執，在店內相互推擠、叫囂，經友人勸架後，胡男暴怒先行離去，花姓移工則續留店內。

胡男餘怒未消，以通訊軟體LINE聯繫花男，質問為何要出手？雙方電話中互嗆後，相約在八德區中華路某處工地單挑。隨後胡男在其租屋處暗藏刀刃18公分菜刀藏於外套內，前往工地赴約等候花男，花男隨後搭乘計程車前往工地，抵達工地後後撿拾地上之鐵條作為武器，晚間10時許，雙方在相約工地碰頭後，花男持鐵條衝向胡男，胡持預藏菜刀朝其左胸、身體多處砍刺4刀，導致花男左胸等處與左上臂有貫穿性穿刺刀傷等傷害，胡男行兇後，見花男倒於血泊中，隨即快步逃離現場，花男則獨自步行至路口處欲攔車求助，但因體力不支倒地，路人見狀報警，八德警方據報到場查看，隨即聯繫119救護車送花男至衛福部桃園醫院急救。

行兇的胡男逃離現場後，徒步返回租屋處收拾行李後，搭乘計程車前往友人位於龜山區茶專路住處躲避，仍為八德警方持桃園地檢署檢察官核發拘票將胡男拘提到案，並扣得作案用菜刀、犯案時穿著上衣、短褲及外套等證物；重傷花男送醫急救後，經手術救治仍於翌日上午8時25分宣告死亡，經檢察官率法醫解剖，確認花男因胸骨左緣進入胸腔之穿刺傷，導致左肺動脈遭切割，深度約10公分傷處為致命傷，桃檢日前依國民法官法殺人罪嫌起訴胡姓移工，全案移送審，桃園地院昨天深夜裁定收押。

 【更多新聞】

聘助理低薪高報！桃園七連霸議員舒翠玲判刑1年　還要付國庫50萬

出遊被當山老鼠！遭警「亮槍拿警棍」攔車　桃園一家五口全嚇壞

中壢大江購物中心驚見超巨梅花鹿！網喊神獸　「這地方」來的

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
粿粿、范姜彥豐同天發文！　瘋傳婚變1個月零互動
快訊／家門前蹓狗遭槍殺　同居人、妹妹哀痛認屍
8歲女車禍腦死！母翻出「媽咪我愛妳」...揪心求真相
快訊／找到槍手BMW！　已被燒爛
金正恩哭了！　公開向士兵遺屬道歉
快訊／重大事故！黃河特大橋「繩索斷裂」　7死9失聯
民眾黨要刪「勾串羈押」　基層檢察官怒了：勿當詐騙集團幫兇

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騎士闖紅燈被抓包　竟罵2警犯賤、比中指！下場慘了

快訊／通緝男家門前蹓狗遭槍殺　同居人、妹妹哀痛赴殯儀館認屍

快訊／高雄鯨魚堤岸驚傳落海！民眾目睹嚇壞　男子救起已死亡

尋獲槍手BMW畫面曝！射殺高雄通緝男逃逸11km　放火燒車滅證

母女車禍8歲女腦死！母出院翻出「媽咪我愛妳」...揪心盼求真相

聚餐狂問調查官同學「法輪功入出境資料」　台商判1年2月定讞

19歲環島男「狂詐90萬」！惡劣手法曝光　落網時贓款僅剩18元

29歲販毒首腦被逮！養6隻「市值70萬」曼赤肯貓　想蓋掉分裝氣味

投資「翡翠珠寶」百萬老本被騙走！還跟女兒借錢　警埋伏逮台商

民眾黨要刪「勾串羈押」　基層檢察官怒了：勿當詐騙集團幫兇！

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

虞書欣爆霸凌

騎士闖紅燈被抓包　竟罵2警犯賤、比中指！下場慘了

快訊／通緝男家門前蹓狗遭槍殺　同居人、妹妹哀痛赴殯儀館認屍

快訊／高雄鯨魚堤岸驚傳落海！民眾目睹嚇壞　男子救起已死亡

尋獲槍手BMW畫面曝！射殺高雄通緝男逃逸11km　放火燒車滅證

母女車禍8歲女腦死！母出院翻出「媽咪我愛妳」...揪心盼求真相

聚餐狂問調查官同學「法輪功入出境資料」　台商判1年2月定讞

19歲環島男「狂詐90萬」！惡劣手法曝光　落網時贓款僅剩18元

29歲販毒首腦被逮！養6隻「市值70萬」曼赤肯貓　想蓋掉分裝氣味

投資「翡翠珠寶」百萬老本被騙走！還跟女兒借錢　警埋伏逮台商

民眾黨要刪「勾串羈押」　基層檢察官怒了：勿當詐騙集團幫兇！

餐飲出身！黃仁勳兒女都成「輝二代」　驚人年薪曝光

義85歲翁「燈泡爆菊」　拿螺絲起子自救戳到直腸！慘痛求醫

《韌性條例》修正案逕付二讀　綠黨團：月底拚三讀、10月有望普發1萬

蜘蛛淪喪屍！遭寄生後「全身吸乾」再毒死　歐美多國現蹤

ANI醬有新衣服啦！換裝功能再升級　四款新造型免解鎖直接換

林昱珉復出被打爆！2.2局挨8安失6分　防禦率升至7.48

北面限量聯名Aimé Leon Dore搶先看！最潮復古混搭、羊毛羽絨衣細節滿分

騎士闖紅燈被抓包　竟罵2警犯賤、比中指！下場慘了

嘉義百年老店東和油脂馬稠後設新廠　打造完善生產基地

道奇「芙莉蓮」3安猛打　笑談噴裝三壘安打：其實有點累

【人家不喜歡啦】柴柴收驚竟對乩童「開咬」XD

社會熱門新聞

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人

新竹砸店惡煞被壓制「漏屎」　起底在台積電工作

即／天道盟操盤「幣想」洗錢23億　士檢起訴14人

新竹黑幫砸早餐店打女店員　竟是台積電外包工人

喑啞母千萬存款遭盜　不肖兒重判3年半

即／旗山1男陳屍公用女廁

獨／被綁肉票背景曝　詐酒店妹200萬挨告被盯上

17歲少年遭虐殺棄屍！「從頭到腳全是傷」死因曝光

快訊／宜蘭頭城山區爆棄屍！　7嫌落網了

即／汐止新台五路外勞打群架　

高雄通緝男家門前遭槍殺　鄰曝行刑前異狀

更多熱門

相關新聞

桃機3旅客攜毒竟狂毆海關人員　檢察官說話了

桃機3旅客攜毒竟狂毆海關人員　檢察官說話了

桃園國際機場今年5至8月間發生3起旅客疑似吸毒入境逃竄事件，其中一人還動手毆打海關人員臉部，但最後3人都被海關與航警人員制伏；桃園地檢署今（21）日表示，3名旅客分別運送海洛因、大麻花等毒品被海關人員即時攔阻，並經由法務部調查局桃園市調處偵辦，其中林姓男子疑因球鞋藏有海洛因企圖逃亡，還揮拳攻擊海關人員臉部，檢方已起訴，另2案則仍偵辦中。

同事新家辦聚餐沒邀她　一票點頭：該高興

同事新家辦聚餐沒邀她　一票點頭：該高興

桃園男無照撞傷騎士逃逸　花6萬找人頂包被識破

桃園男無照撞傷騎士逃逸　花6萬找人頂包被識破

累犯醉開賓士撞死女騎士　竟落跑拒酒測

累犯醉開賓士撞死女騎士　竟落跑拒酒測

雲南父子快艇偷渡台灣　來台夢碎遭檢方起訴

雲南父子快艇偷渡台灣　來台夢碎遭檢方起訴

關鍵字：

越南移工聚餐爭執單挑持菜刀砍死桃檢國民法庭收押

讀者迴響

熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！

專家：台灣不歡迎六日來的颱風　「劍魚」生成機率增高

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

「籃球女神」綠島解放比基尼！　一轉側面激辣

劍魚颱風可能生成！各國最新路徑預測

金曲歌手謝震廷驚傳失聯！　友人求助「很多人在找他」

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚

獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人

即／國北教教練慘了！校方曝身分：不再續聘

更多

最夯影音

更多

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面