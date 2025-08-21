　
大陸 大陸焦點 特派現場

香港推動穩定幣發展　但具體運作仍不明確

▲▼香港股市,港股,港元。（圖／路透社）

▲香港持續推動穩定幣發展。（圖／路透社）

文／中央社

今年以來，香港當局穩步推進穩定幣的發展，而外電今天則透露，中國正醞釀推動人民幣和穩定幣掛鉤的金融創新產品，消息傳來，刺激與穩定幣相關的港股飆升。

外電報導，中國正醞釀一項推動人民幣國際化的中長期發展戰略，內容涵蓋與人民幣掛鉤的穩定幣等金融創新產品，其目的是促進人民幣在全球的更廣泛應用。

據報導，這一舉措被視為中國在數位資產政策上的重要立場轉變。

這則消息傳來，與穩定幣有關的港股今早上揚，比如眾安在線於早上11時10分上升9.64%暫報港幣20.58元、國泰君安國際上升4.69%暫報5.35元。

對於上述報導，香港輝立證券董事黃瑋傑今早在無線電視台財經節目上說，目前北京對推行穩定幣的方向還不確定，因為幾天前也有外電報導，中國金融監管部門加強限制對穩定幣的討論，以抑制市場的投機行為。

但他對穩定幣的發展持正面態度，指出穩定幣與加密貨幣不同，穩定幣與某種貨幣直接掛鉤，而加密貨幣沒有掛鉤貨幣，這種情況令穩定幣的投機性降低，而加密貨幣的投機性卻很高。

他說，穩定幣與某貨幣掛鉤後，發行穩定幣的公司收到貨幣後，可以用來購買債券，從而對穩定債息發生作用，這也是美國在發展穩定幣上關注的問題。

▲▼香港中環。（圖／路透社）

天風國際證券經紀業務部董事李偉傑在同一節目上說，穩定幣在支付上較傳統貨幣有很大優勢，目前已成全球發展趨勢，估計北京方面也想參與其中。

他認為，北京方面可以借助穩定幣加促人民幣的國際化。此外，香港和上海可能是優先發展穩定幣的城市，但他認為，香港擁有大量離岸人民幣資金池（超過1兆元），在發展穩定幣方面較有優勢。

在香港，當局也正在穩步發展穩定幣，而香港也是全球除美國之外，第二個擁有相關法案的地方。

今年5月，立法會通過了「穩定幣條例草案」，內容涉及穩定幣發行人發牌制度等；相關條例已於8月1日生效，但金融管理局向那家公司發出經營牌照，以及運營詳情，目前還不清楚。

最新的發展是金管局、證券及期貨事務監察委員會14日發表了聯合聲明，表示留意到市場近期出現與穩定幣概念相關的波動，重申當局在考慮穩定幣發行人牌照申請時，將採取穩健及審慎方式，並設立較高的門檻。

據報導，行政長官李家超上月提到，香港處於經濟轉型關鍵時期，要把握中國國家機遇，積極融入國家發展大局；在這樣的背景下，發展穩定幣成為推動香港未來經濟增長和全球競爭力提升的重要一步，更有可能關係到國家的金融安全。

從港府立法以至李家超的談話看，香港發展穩定已是必然之勢。

就穩定幣本身而言，如同上述專家所說，它是數位貨幣的一種，但與加密貨幣不同，它與某種貨幣掛鉤。對於香港的穩定幣究竟與港幣抑或人民幣掛鉤，日來本地媒體及金融分析家各有猜測，但兩者都有可能。

穩定幣是與另一種貨幣掛鉤，比如美國的穩定幣與美元掛鉤，它是數位資產，可用於支付、交易所交易和匯款；它還可以用於通過區塊鏈支付基礎設施轉帳，而非傳統的銀行轉帳；它可以實現即時結算，而傳統的SWIFT轉帳需要2至3個工作日。

但市場普遍認為，穩定幣也可能出現擠兌，又或助長「洗黑錢」犯罪活動。

儘管如此，香港發展穩定幣已是必然之事，各種分析及專家的評論也普遍給予正面評價，大致包括有利人民幣國際化及鞏固香港的國際金融中心地位，金融戰略意義巨大；香港可趁機發展離岸人民幣，打造全球穩定幣發行樞紐。

另有分析認為，如果人民幣可以借助穩定幣擴大國際化，將可挑戰美元地位。

