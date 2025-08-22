　
社會 社會焦點 保障人權

獨／2男闖北市大樓狂貼女子照畫面曝　住戶傻眼：三層樓梯間全貼滿

記者邱中岳／台北報導

北市一棟大樓，在21日下午1時許，由2名戴口罩的男子闖入，並且在一樓張貼多張印有一名女子照片的紙張，上面沒有聯絡方式，僅寫上「尋人啟事」四個字，此舉引起大樓住戶注意，警方表示已經掌握此事，也將釐清張貼照片原因。

警方調查，在21日下午1時許，有兩名男子戴口罩進入北市一棟大樓，並在一樓張貼印有「尋人啟事」四個字的紙張，上面還有一名女子的自拍照片，張貼時也引起其他路過的住戶注意。

▲▼北市大樓樓梯間被張貼多張同一名女子的照片，警方也將釐清原因。（圖／記者邱中岳攝）

▲北市大樓樓梯間被張貼多張同一名女子的照片，警方也將釐清原因。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼北市大樓樓梯間被張貼多張同一名女子的照片，警方也將釐清原因。（圖／記者邱中岳攝）

根據當時經過的路人表示，當時有兩人跑進去大樓，分工進行刷膠後張貼照片，張貼完後就立刻離開現場，也並沒有與路過的住戶談話，也讓大樓住戶看了一頭霧水。

《ETToday新聞雲》記者實際走訪該大樓，發現在一樓通往一樓半電梯口的外牆，直至二樓的樓梯間，全部被貼滿照片，一樓樓梯口通往二樓的樓梯間的照片已經被撕下，其餘的照片仍留在牆上。

▲▼北市大樓樓梯間被張貼多張同一名女子的照片，警方也將釐清原因。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲女子的照片被製作成尋人啟事，兩名男子將照片張貼在北市一棟大樓樓梯間。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，該大樓有小型酒吧、住戶等，屬於住商型混合大樓，現場張貼的紙張僅寫下「尋人啟事」四個字，並未留下其他聯絡方式，不排除是該名女子與其他人有糾紛，導致其他人到大樓張貼海報尋人。

兩人張貼海報的過程也被監視器拍了下來，警方也表示，目前已經掌握相關訊息，並且也有派人前往現場了解狀況，將會釐清相關人等的關係，如果民眾有糾紛可以請求警方協助，切勿以激進手段造成他人影響。 

08/21 全台詐欺最新數據

502 2 3949 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

郭智輝請辭！　內部信曝光「基於健康因素」
快訊／鶯歌工安意外　移工搶救不治
快訊／經濟部長郭智輝請辭！內部信曝光
快訊／強勢擊敗日本！　中華隊10比7晉級冠軍戰
情侶搭車一半「突低頭飲食」！司機尷尬表情陸網瘋傳
「無糖飲料」4大超商降價優惠！家樂福加碼大瓶「買1送1」
仙塔律師涉詐案遭起訴　拍片喊冤

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

2越籍移工下水道施工暈倒！1人送醫搶救不治

獨／北市大樓驚見尋人海報風暴！　神秘女子照片滿布樓梯間

「聯合國愛心媽媽」現蹤北車騙25萬　落網喊：拜登會來台送錢給我

快訊／鶯歌下水道意外！見同事倒地他冒險救人　1人無心跳送醫

涉靈骨塔詐案遭起訴！仙塔律師喊冤「只陪偵一天」：沒動機加詐團

怒抹黑「分產5千萬」轉移家暴焦點　林穎孟再喊聲要前夫鄭重道歉

台女「淘寶買棉花棒」2年後被罰10萬　台南地檢署回應了

通緝犯遛狗遭槍殺！「左營警全不知」嚇壞在地人：仇家都上門了

分4波開槍狙殺遛狗男！殺手最後再朝頭補1槍　2隻惡霸犬急衝回家

清潔隊員搬公投票匭！左腳姆指慘遭貨車尾門夾傷　緊急送醫

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

郭智輝請辭！　經部內部信曝光「基於健康因素」

宋晟睿雙響砲終結後勁不敗神話！兄弟4比3斷台鋼4連勝

住戶照片尋人啟事

