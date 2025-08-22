獨／北市大樓驚見尋人海報風暴！　神秘女子照片滿布樓梯間

記者邱中岳／台北報導

北市一棟大樓，在21日下午1時許，由2名戴口罩的男子闖入，並且在一樓張貼多張印有一名女子照片的紙張，上面沒有聯絡方式，僅寫上「尋人啟事」四個字，此舉引起大樓住戶注意，警方表示已經掌握此事，也將釐清張貼照片原因。

警方調查，在21日下午1時許，有兩名男子戴口罩進入北市一棟大樓，並在一樓張貼印有「尋人啟事」四個字的紙張，上面還有一名女子的自拍照片，張貼時也引起其他路過的住戶注意。

▲北市大樓樓梯間被張貼多張同一名女子的照片，警方也將釐清原因。（圖／記者邱中岳攝）

根據當時經過的路人表示，當時有兩人跑進去大樓，分工進行刷膠後張貼照片，張貼完後就立刻離開現場，也並沒有與路過的住戶談話，也讓大樓住戶看了一頭霧水。

《ETToday新聞雲》記者實際走訪該大樓，發現在一樓通往一樓半電梯口的外牆，直至二樓的樓梯間，全部被貼滿照片，一樓樓梯口通往二樓的樓梯間的照片已經被撕下，其餘的照片仍留在牆上。

▲女子的照片被製作成尋人啟事，兩名男子將照片張貼在北市一棟大樓樓梯間。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，該大樓有小型酒吧、住戶等，屬於住商型混合大樓，現場張貼的紙張僅寫下「尋人啟事」四個字，並未留下其他聯絡方式，不排除是該名女子與其他人有糾紛，導致其他人到大樓張貼海報尋人。

兩人張貼海報的過程也被監視器拍了下來，警方也表示，目前已經掌握相關訊息，並且也有派人前往現場了解狀況，將會釐清相關人等的關係，如果民眾有糾紛可以請求警方協助，切勿以激進手段造成他人影響。