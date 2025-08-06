　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

女大生「撞臉大S」爆紅！被狂酸暴怒刪照：腦殘太多了

▲▼女大生撞臉大S爆紅，挨酸後把照片全刪光。（圖／翻攝抖音）

▲女大生撞臉大S爆紅，挨酸後把照片全刪光。（圖／翻攝抖音）

記者柯振中／綜合報導

中國重慶一名年僅24歲的醫科女大學生，近日在社群平台分享自己前往青海旅遊的照片，因外貌與已故女星大S（徐熙媛）神似而意外走紅，引來大量粉絲關注與討論。然而，這波突如其來的爆紅卻令她相當困擾，日前她不僅刪除所有露臉影片與照片，還在個人簡介怒嗆，「你們要火自己火去吧！別煩我了！」

據悉，該女大生就讀於重慶醫科大學，7月23日開設名為「依古比古」的帳號，短短11天內上傳8則貼文，粉絲數從零暴增至近3萬人。許多網友表示，她的外貌、神韻與氣質與大S極為相似，甚至留言「是平行時空的大S」、「看到她就像大S還活著」，也有粉絲感性稱這讓人稍稍緩解了對大S的思念。

▲▼女大生撞臉大S爆紅，挨酸後把照片全刪光。（圖／翻攝抖音）

▲▼女大生撞臉大S爆紅，挨酸後把照片全刪光。（圖／翻攝抖音）

▲▼女大生撞臉大S爆紅，挨酸後把照片全刪光。（圖／翻攝抖音）

面對關注熱潮，「依古比古」曾在貼文中回應，她只是想分享快樂旅程的紀錄，並無刻意模仿或炒作，強調，「有些角度可能有點像大S，但我從沒想過要模仿她，我很喜歡她，也不會消費她。」她也駁斥整形傳聞，表示臉部從沒動過刀，以後也不會，所有照片皆為手機原相機拍攝，未經修圖。

▼女大生撞臉大S爆紅，挨酸後把照片全刪光。（圖／翻攝抖音）

▲▼女大生撞臉大S爆紅，挨酸後把照片全刪光。（圖／翻攝抖音）

然而，隨著網友留言愈趨兩極，不少酸民質疑她利用大S過世事件博取流量，讓她感到身心俱疲，並在7月31日公開發文澄清後，於8月5日刪除抖音帳號中所有露臉影片與照片，並在自介處寫下，「真的很煩啊，腦殘太多了！」她表示，目前只想專心準備研究所考試，「不想當誰的替身」，盼外界停止過度關注與騷擾，讓她回歸平凡生活。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 1327 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電入股英特爾？醫支持「台灣吞下20％關稅」：國人會理解的
誰偷走台積電機密？「內鬼工程師」手機拍1000張照全流向日本
她頭痛竟是「梅毒侵腦」　固定男友仍中招...真相曝
川普稱台積電要投資3000億美元　下周公布半導體關稅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女大生「撞臉大S」爆紅！被狂酸暴怒刪照：腦殘太多了

香港路邊驚見「無頭男屍」　竟是撞擊整顆嵌入身體

新方丈上任爆離職潮！少林寺回歸苦修　1周逾30人出走

陸28歲女子不理長期口臭　健檢查出「胃癌前病變」

青島出現「海螺地毯」10年一遇奇景　捕撈3小時狂賺1.4萬台幣

勒索上億贖金！陸「鋼鐵大王」仍被撕票　女魔頭戴3D面具逃亡落網

廣東多地洪災「道路如滾滾黃河」　居民：水位一度到成年人的腰

破紀錄！港8天內第4次發出黑暴雨警告信號

陸大媽「月經剛結束去游泳」致子宮出血　她竟怒嗆：泳池要賠我

絕美鯨鯊現身青島海域　目測身長9公尺...離水面超近

【一臉熟門熟路】萌娃第一次上學竟自己衝進去XDD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

【中橫大崩塌】梨山→大禹嶺整條路不見啦！連電桿也被吞掉QQ

【華江橋騎一半突打雷暴雨】機車道直接變滑水道！

一體成型再進化！LG WashTower第二代全AI洗乾衣機 節能省時更護衣

【紅燈了還硬闖？】女騎士直直衝！ 撞左轉遊覽車倒地

【泰格與雪兒】曖昧霸氣

【強生烙台語】親切「哩賀」問候！朝聖鼎泰豐驚呼：餃子殿堂

女大生「撞臉大S」爆紅！被狂酸暴怒刪照：腦殘太多了

香港路邊驚見「無頭男屍」　竟是撞擊整顆嵌入身體

新方丈上任爆離職潮！少林寺回歸苦修　1周逾30人出走

陸28歲女子不理長期口臭　健檢查出「胃癌前病變」

青島出現「海螺地毯」10年一遇奇景　捕撈3小時狂賺1.4萬台幣

勒索上億贖金！陸「鋼鐵大王」仍被撕票　女魔頭戴3D面具逃亡落網

廣東多地洪災「道路如滾滾黃河」　居民：水位一度到成年人的腰

破紀錄！港8天內第4次發出黑暴雨警告信號

陸大媽「月經剛結束去游泳」致子宮出血　她竟怒嗆：泳池要賠我

絕美鯨鯊現身青島海域　目測身長9公尺...離水面超近

太大也不行？丹麥「大美人魚」挨批又醜又色　官方下令拆除

《以神之名》續作要播了！攝理教怒提「禁播假處分」控造謠

女大生「撞臉大S」爆紅！被狂酸暴怒刪照：腦殘太多了

伏殺詹智能「共犯佛珠男」　依殺人罪移送台中地檢署

KIA最新電動車「通過綠色地獄1萬公里考驗」！高強度測試結果曝光

《鬼滅 無限城》X 日藏壽司！炭治郎炸蝦天婦羅、蝴蝶忍刨冰限定登場

國際火線／美國為何超車德國日本，搶先發明原子彈？

【紅燈了還硬闖？】女騎士直直衝！ 撞左轉遊覽車倒地

大陸熱門新聞

香港驚見「無頭男屍」　竟是撞擊整顆嵌入身體

勒索上億贖金還撕票！女魔頭戴3D歐美面具逃亡

女大生撞臉大S爆紅！挨酸暴怒刪光照片

青島出現「海螺地毯」10年一遇奇景

廣東洪災多地「道路如滾滾黃河」

少林寺回歸苦修　1周逾30人出走

法國小伙捐出祖父守護的618張日軍侵華照

陸28歲女子因口臭查出胃癌前病變

美女助教當球被撞　業者被停業

他出家10年性侵超過200餘名信徒　1原因遭判死刑

陸大媽月經剛結束去游泳致子宮出血…怒怪泳池

破紀錄！港8天內第4次發出黑暴雨警告信號

陸官媒：戰後80周年日本不應逃避歷史

絕美鯨鯊現身青島海域 目測身長9公尺...離水面超近

更多熱門

相關新聞

30歲就焦慮中年危機！心態從懷舊到倦怠「社群壓力」成幫兇

30歲就焦慮中年危機！心態從懷舊到倦怠「社群壓力」成幫兇

儘管傳統定義將中年危機落在30到40幾歲之間，但它其實可能更早發生，也可能更晚才來敲門。那麼，相較於過去的年代，今天的中年危機究竟長什麼樣子？你也開始感到中年危機了嗎？不妨一起來看看國外網站《Bright Side》文章怎麼說。

女大生約網友遭撿屍！醒來全身衣物消失

女大生約網友遭撿屍！醒來全身衣物消失

王偉忠憂心曝S媽近況：需要幫助

王偉忠憂心曝S媽近況：需要幫助

鮮肉男變大叔「無套硬上」　女大生沒學乖！他上門嚇爛

鮮肉男變大叔「無套硬上」　女大生沒學乖！他上門嚇爛

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

關鍵字：

女大生大S照片爆紅社群

讀者迴響

熱門新聞

即／台積電ADR瞬殺2.58%　川普爆在美投資3000億美元投震撼彈

LINE「18款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、蘇蘇柴

誰偷走台積電機密？內鬼拍千張照流日本

即／川普稱台積電要投資3000億美元　下周公布半導體關稅

惡廚師性侵超商女店員還恐嚇　判3年10月

夫妻用《鬼滅》反派幫女兒取名！阿嬤崩潰

停車加油統一發票中大獎！　獎落4縣市

沈玉琳最新病況曝光芽芽將與主治醫師開記者會

蔡阿嘎真的衝「蘿拉家麵店」捧場幫宣傳！

買手搖飲「發票爽中1000萬」！獎落兩縣市

台積電入股英特爾？ 醫支持「台灣吞下20％關稅」

獨／工程師竊2奈米技術　台積電緊急做這件事

韓美女繪師爆「腫瘤轉移」　遭醫生隱瞞1年

羅傑斯：我已全面清空美股

魏如萱捲三角戀消失4天首露面！

更多

最夯影音

更多

【一臉熟門熟路】萌娃第一次上學竟自己衝進去XDD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

【中橫大崩塌】梨山→大禹嶺整條路不見啦！連電桿也被吞掉QQ

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面