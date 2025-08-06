女大生「撞臉大S」爆紅！被狂酸暴怒刪照：腦殘太多了

▲女大生撞臉大S爆紅，挨酸後把照片全刪光。（圖／翻攝抖音）



記者柯振中／綜合報導

中國重慶一名年僅24歲的醫科女大學生，近日在社群平台分享自己前往青海旅遊的照片，因外貌與已故女星大S（徐熙媛）神似而意外走紅，引來大量粉絲關注與討論。然而，這波突如其來的爆紅卻令她相當困擾，日前她不僅刪除所有露臉影片與照片，還在個人簡介怒嗆，「你們要火自己火去吧！別煩我了！」

據悉，該女大生就讀於重慶醫科大學，7月23日開設名為「依古比古」的帳號，短短11天內上傳8則貼文，粉絲數從零暴增至近3萬人。許多網友表示，她的外貌、神韻與氣質與大S極為相似，甚至留言「是平行時空的大S」、「看到她就像大S還活著」，也有粉絲感性稱這讓人稍稍緩解了對大S的思念。

▲▼女大生撞臉大S爆紅，挨酸後把照片全刪光。（圖／翻攝抖音）



面對關注熱潮，「依古比古」曾在貼文中回應，她只是想分享快樂旅程的紀錄，並無刻意模仿或炒作，強調，「有些角度可能有點像大S，但我從沒想過要模仿她，我很喜歡她，也不會消費她。」她也駁斥整形傳聞，表示臉部從沒動過刀，以後也不會，所有照片皆為手機原相機拍攝，未經修圖。

▼女大生撞臉大S爆紅，挨酸後把照片全刪光。（圖／翻攝抖音）



然而，隨著網友留言愈趨兩極，不少酸民質疑她利用大S過世事件博取流量，讓她感到身心俱疲，並在7月31日公開發文澄清後，於8月5日刪除抖音帳號中所有露臉影片與照片，並在自介處寫下，「真的很煩啊，腦殘太多了！」她表示，目前只想專心準備研究所考試，「不想當誰的替身」，盼外界停止過度關注與騷擾，讓她回歸平凡生活。