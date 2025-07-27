台中社區大樓火警！6人嗆傷送醫　母女抱愛犬上救護車：我的生命

記者許權毅／台中報導

台中市潭子區大豐東一街一處8層樓社區大樓今（27）日11時許傳出火警，現場二樓一戶人家廚房竄出大量火煙，許多民眾要逃生時，發現梯間已經全是煙，趕緊關上門。有住戶說當時逃到相對安全處等候救援，原本丟下床墊、棉被想跳到隔壁透天屋頂，所幸經救災人員引導平安下樓，抱著寵物狗說「牠是我的生命！」一同上救護車預防性送醫。

▲台中潭子一棟社區大樓發生火災，現場住戶趕緊疏散，總共6人預防性送醫。（圖／民眾提供）



台中市消防局今日11時14獲報，潭子區大豐東一街的崇德芳鄰社區大樓有火災，現場2樓廚房有火煙竄出，第一大隊等多個分隊派遣28輛各式消防車、56人前往搶救。11時49分，現場火勢撲滅，引導6樓、7樓5位民眾下樓。

▲▼有住戶抱著愛犬趕緊下樓，事發當下受到驚嚇、輕微嗆傷被預防性送醫。（圖／記者許權毅攝）



附近民眾說，當下聽到許多爆炸聲跟塑膠燃燒味道，多位住戶趕緊逃生，有住戶回憶，事發當下發現的很快，住警器也有響，但準備開門逃生時，屋外都已經是煙霧，嘗試後仍無法順利逃生，相當可怕，「從沒遇過這麼可怕的事情！」

該大樓7樓一對母女說，當時發現的很早，但一打開門都是煙霧，趕緊把氣密窗關上，逃到相對安全的陽台呼救。母女倆抱著寵物狗、背著家當，原本想逃到隔壁透天，後來放棄，好險消防人員來得及時，引導民眾下樓。

▲▼消防局在現場給予輕微嗆傷民眾氧氣、檢傷。（圖／記者許權毅攝）



第一大隊大隊長吳章銘說，目前初步清查，是二樓住戶煮水不慎，樓梯間煙霧往上竄，現場6位民眾因為驚嚇、輕微嗆傷預防性送醫，陸續救下或引導的民眾約有8、9人，燃燒面積約15平方公尺，詳細火警原因待火調釐清。