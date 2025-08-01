LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

▲原PO抱怨，LINE照片一旦過期就無法開了。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人會在LINE互傳照片，但過了儲存期限就無法開啟了，讓一名網友抱怨，LINE什麼時候可以改進呢？文章引發萬人討論，「驚嘆號後面明明還能看到照片」，留言串中釣出神人曝1招，只要按住過期照片，滑動一下後按下截圖，就可以讓照片一秒起死回生了。

一名網友在Threads表示，時常打開LINE聊天室找照片，卻發現已經過了儲存期限，導致無法讀取照片，讓他無言不已。對此，原PO認真求問，LINE幾時可以改進這功能呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下引來萬人熱議，「Telegram只要一年內有登入1次，就可永久保留，可惜台灣很少人用」、「LINE空間還佔超多，都佔去哪了」、「我都會定時備份聊天紀錄，今年五月的照片到現在還是可以讀取，你可以試看看」、「更討厭的是...驚嘆號後面明明還能看到照片」、「最好用的是FB的Messenger了吧，照片放了10年都還在」、「Discord最好用」、「DC多好用一堆人不用」。

對此，有網友分享超實用1方法，就能輕鬆存取已過期的照片，只是尺寸會比原圖小，解析度也會比較差，「圖片往下拉一點，按住後用截圖的」、「按著照片滑一滑再截圖」。（可參考下方做法）

▼按壓過期圖片，滑動一下再截圖就成功了。（圖／記者劉維榛攝）



說到另一個通訊軟體Discord，過去有網友認真推薦，「用DC，然後買泥戳（Nitro），雙方都可以傳很多表情、貼圖，而且可以創屬於兩人的伺服器，掛機讀書、聊天、傳訊息，也能創個人伺服器備份一些資料，不會像LINE有圖片、檔案有有效期限，所以不會有過期問題，還有能在多人伺服器裡面聊天、表情、貼圖用爽爽」。