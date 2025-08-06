交友換LINE「突然不想聊了」！妹子曝致命原因　網懂：一律不鳥

▲聊天對象換LINE秒原形畢露，讓原PO秒冷感。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

在交友APP上遇到不錯的對象時，不少人會想LINE延續互動。而一名妹子抱怨，她最近遇到幾個超雷對象，才秒懂為什麼「一換賴就冷掉」會讓這麼多人有感了，因為換LINE後長相原形畢露，「誰不冷淡啦？」。原PO還遇過一見面就比照片腫兩圈、髮量少一半，委婉說相處不來竟被對方翻臉怒嗆。

一名女網友在Dcard表示，近期滑交友軟體，結果滿肚子怨氣，「照片要嘛不是角度超騙」，不然就是修圖修很大，而且對方還頻頻向原PO打預防針，「換賴後不要變冷淡喔」、「最討厭換了賴又不聊」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

直到兩方交換LINE之後，原PO看著對方大頭貼直接原形畢露，差距之大讓她傻眼，「誰不冷淡啦？」

原PO還說，遇過最扯的聊天對象，已經穩聊一陣子才敢約見面，殊不知「本人比照片腫兩圈、髮量少一半」，最後她委婉以「相處不太對」而拒絕進一步發展，完全沒有提到外表的字句，對方竟直接翻臉爆氣。

對此，原PO無奈直言，在交友軟體上換LINE真的不是主要問題，「是你交友軟體照片放真實一點好嗎？」

底下網友熱議，「後來覺得，終究是要看外表的，為什麼不一開始就看？所以一堆人要聊好幾周甚至上月才願意見面，我一律不鳥」、「難怪我配對率那麼低，我照片都放真的沒濾鏡的」、「因為現在的軟體，不修圖就完全沒得配對了」、「我後面都是直接約出來吃飯聊天，約了10個...有10個都說要交往，交友軟體沒有單純當朋友的嗎」、「不再用交友軟體了，10位裡面只有1、2位是正常人！不論有沒有交換賴，真心建議要認識異性，還是要多出去走走看看」、「女生也有照騙，本人和照片差了快20公斤還有雙下巴」。