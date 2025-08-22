　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳張惇涵接政院秘書長　王鴻薇翻過去老闆：「監軍頭子」功能十足

▲總統賴清德邀請五院院長入府會商國政，總統府副秘書長張惇涵於會後轉述記者會上說明協商內容。（圖／記者李毓康攝）

▲張惇涵。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

賴政府預計將在823後啟動內閣改組，今（22日）傳出，行政院秘書長將由總統府副秘書長張惇涵接任；至於現任政院秘書長龔明鑫，將規劃轉任經濟部長。對此，國民黨立委王鴻薇表示，「行政院三長，該換不換，新不如舊」，更諷刺張惇涵，他的資歷完全不夠看，老板從蘇系到鄭文燦再到賴清德，看得出他很會鑽營，沒有什麼行政歷練，看起來「監軍頭子」的功能十足。

王鴻薇指出，龔明鑫應該很慶幸自己沒有被賦予台美關稅重任，不像鄭麗君談砸了無法升官。龔明鑫是技術官僚出身，又特別地聽話，在民進黨內欠缺財經人才的當下，只能由他接任經濟部長。但她問龔明鑫，「你出訪美國時竟然喊出台美投資要『讓美國再次偉大』」，讓人以為你是美國的官員不是台灣的官員。那值此台美貿易衝突升高之際，你到底是讓台灣偉大？還是讓美國偉大？

對於張惇涵接任行政院秘書長，王鴻薇直批，竟然由一個公然造謠在野黨刪中小企業預算的張惇涵出任，張惇涵頂著總統府副秘書長頭銜，在大霸免期間助拳公然造謠。和現在的行政院秘書長龔明鑫比起來，張惇涵的資歷完全不夠看，老板從蘇系到鄭文燦再到賴清德，老板來頭都很大，看得出他很會鑽營。沒有什麼行政歷練，看起來「監軍頭子」的功能十足。

對於新的人事案，王鴻薇說，她的評論是「行政院三長，該換不換，新不如舊」，唯一要恭喜張惇涵的是，在賴清德的大司法東廠下，你被告造謠應該又是政治審判，輕輕放過了。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴清德：2030年前「國防預算」達GDP5％　與時俱進提升國
快訊／大雷雨炸2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝
三商壽傳主動求親「3金控1壽險」　公司回應了
快訊／殺手狂奔畫面曝！連開12槍　BMW撞停車場柵欄
穿吊嘎遛狗遭射死！手持畚箕掃狗屎　最後身影曝
輝達總部進度　北市府：新壽不解約、擬「蓋完後轉移」
快訊／行刑式槍殺！車內發現雙槍　凶手身分已鎖定
LIVE／台南規模5.4地震「15縣市有感」　氣象署最新說明
黃偉哲又發地震文！　「大家幫我注意翻譯有沒有出錯」
快訊／新北三峽熱飆39.6度　14縣市「高溫警示」
台南規模5.4地震！氣象署：0121大埔餘震　明年1月前仍可

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德：2030年前「國防預算」達GDP5％　與時俱進提升國軍整體戰力

龔明鑫傳任經濟部長　張嘉郡：盼替產業思考降低關稅衝擊

內閣人事將大風吹　綠黨團對4人選「正向期待」：相信能上任就上手

傳張惇涵接政院秘書長　王鴻薇翻過去老闆：「監軍頭子」功能十足

黃偉哲又發地震文！　幽默提醒網友：大家幫我注意翻譯有沒有出錯

傳房市降溫預售屋爆「解約潮」　內政部：僅占全部買賣交易的1.1％

核三延役公投明登場　藍智庫：核能網路聲量竄升籲選民用選票表態

龔明鑫任經濟部長、張惇涵接政院秘書長　周玉蔻讚優秀：可以打90分

核三公投明登場！陳其邁喊「一定去投票」：這對屏東人不公平

央視稱查獲「資通電軍」數十個網攻平台　國軍：老調重彈無端指控

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

賴清德：2030年前「國防預算」達GDP5％　與時俱進提升國軍整體戰力

龔明鑫傳任經濟部長　張嘉郡：盼替產業思考降低關稅衝擊

內閣人事將大風吹　綠黨團對4人選「正向期待」：相信能上任就上手

傳張惇涵接政院秘書長　王鴻薇翻過去老闆：「監軍頭子」功能十足

黃偉哲又發地震文！　幽默提醒網友：大家幫我注意翻譯有沒有出錯

傳房市降溫預售屋爆「解約潮」　內政部：僅占全部買賣交易的1.1％

核三延役公投明登場　藍智庫：核能網路聲量竄升籲選民用選票表態

龔明鑫任經濟部長、張惇涵接政院秘書長　周玉蔻讚優秀：可以打90分

核三公投明登場！陳其邁喊「一定去投票」：這對屏東人不公平

央視稱查獲「資通電軍」數十個網攻平台　國軍：老調重彈無端指控

南美7.5地震約88顆原子彈威力　專家示警：全球強震期開始

「福容徠旅澎湖」9/1開幕！最低3千元有找還包早餐　3房型一次看

許荔莎公開「許凱交往時間軸」！　毀滅式爆料他酒後硬親、劈腿同劇女星

農曆7月竟是看房好時機！命理師揭「3訣竅」：可省大錢

快訊／大雷雨炸2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

賴清德：2030年前「國防預算」達GDP5％　與時俱進提升國軍整體戰力

一條街15分鐘連2騙！女匯錢給聖地牙哥男友　台中警急阻詐

小龍女李恩菲「遇超雷化妝師」！對比照差很大 自拍完傻眼：這是誰

龔明鑫傳任經濟部長　張嘉郡：盼替產業思考降低關稅衝擊

24歲OL下班回家　遭持刀刺死！神戶公寓濺血

【持球棒叫囂】男違停被提醒　暴怒下車恐嚇路人

政治熱門新聞

被爆兒子美國籍　黃國昌轟變態

減稅減負擔！　卓榮泰：明年4口家庭年所得低於164.1萬免繳綜所稅

藍委要廢陸委會　梁文傑：我們不會矇著眼

新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

百萬網紅「北藝大校花」現身立法院　帳號被關20多次赴國會陳情

總預算未納志願役加薪徐巧芯嗆欠教訓　行政院反擊：追加預算不要擋

在野狂轟不編志願役加薪預算　綠委秀數字打臉

黃國昌提案刪「串證羈押」法務部反對　民眾黨團：別成迫害人權幫凶

黃偉哲地震貼文「去死」　市府：翻譯搞烏龍

總預算未含志願役加薪　徐巧芯批卓榮泰打臉賴清德：100%讓軍人寒心

保障核安？小商人開酸：立院搬進核三

公投明登場　黃國昌爆：澎科大教官扣投票通知單不發給學生

更多熱門

相關新聞

龔明鑫任經濟部長、張惇涵接政院秘書長　周玉蔻讚優秀：可以打90分

龔明鑫任經濟部長、張惇涵接政院秘書長　周玉蔻讚優秀：可以打90分

賴政府預計將在823後啟動內閣改組。今（22日）傳出，行政院秘書長將由總統府副秘書長張惇涵接任；至於現任政院秘書長龔明鑫，高層考量其財經專長，將規劃轉任經濟部長。對此，周玉蔻大讚人事更動可以打90分，兩人都是經驗豐富、政治嗅覺靈敏，立刻可以上手的優秀政務官。

內閣改組啟動　龔明鑫轉任經濟部長、張惇涵接行政院秘書長

內閣改組啟動　龔明鑫轉任經濟部長、張惇涵接行政院秘書長

揭政院媒宣費被砍7億卻補11億回來　王鴻薇：民進黨又在偷雞摸狗

揭政院媒宣費被砍7億卻補11億回來　王鴻薇：民進黨又在偷雞摸狗

未編志願役加薪、警消提高退撫　王鴻薇：卓榮泰毀憲亂政連軍人都騙

未編志願役加薪、警消提高退撫　王鴻薇：卓榮泰毀憲亂政連軍人都騙

就安基金補助羅景壬團隊拍片　王鴻薇轟洪申翰有鬼：想隱瞞什麼？

就安基金補助羅景壬團隊拍片　王鴻薇轟洪申翰有鬼：想隱瞞什麼？

關鍵字：

張惇涵政院秘書長王鴻薇

讀者迴響

熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

回收阿伯摔車！「天王級父女」衝下車一幕　萬人暖翻

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

快訊／德雷克海峽8.0強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚

許凱新劇剛播爆戀情！　她遭酸炮友反擊「是女友哦」

專家：台灣不歡迎六日來的颱風　「劍魚」生成機率增高

劍魚颱風可能生成！各國最新路徑預測

獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人

更多

最夯影音

更多

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面