傳張惇涵接政院秘書長　王鴻薇翻過去老闆：「監軍頭子」功能十足

▲張惇涵。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

賴政府預計將在823後啟動內閣改組，今（22日）傳出，行政院秘書長將由總統府副秘書長張惇涵接任；至於現任政院秘書長龔明鑫，將規劃轉任經濟部長。對此，國民黨立委王鴻薇表示，「行政院三長，該換不換，新不如舊」，更諷刺張惇涵，他的資歷完全不夠看，老板從蘇系到鄭文燦再到賴清德，看得出他很會鑽營，沒有什麼行政歷練，看起來「監軍頭子」的功能十足。

王鴻薇指出，龔明鑫應該很慶幸自己沒有被賦予台美關稅重任，不像鄭麗君談砸了無法升官。龔明鑫是技術官僚出身，又特別地聽話，在民進黨內欠缺財經人才的當下，只能由他接任經濟部長。但她問龔明鑫，「你出訪美國時竟然喊出台美投資要『讓美國再次偉大』」，讓人以為你是美國的官員不是台灣的官員。那值此台美貿易衝突升高之際，你到底是讓台灣偉大？還是讓美國偉大？

對於張惇涵接任行政院秘書長，王鴻薇直批，竟然由一個公然造謠在野黨刪中小企業預算的張惇涵出任，張惇涵頂著總統府副秘書長頭銜，在大霸免期間助拳公然造謠。和現在的行政院秘書長龔明鑫比起來，張惇涵的資歷完全不夠看，老板從蘇系到鄭文燦再到賴清德，老板來頭都很大，看得出他很會鑽營。沒有什麼行政歷練，看起來「監軍頭子」的功能十足。

對於新的人事案，王鴻薇說，她的評論是「行政院三長，該換不換，新不如舊」，唯一要恭喜張惇涵的是，在賴清德的大司法東廠下，你被告造謠應該又是政治審判，輕輕放過了。