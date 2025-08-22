內閣改組啟動　龔明鑫轉任經濟部長、張惇涵接行政院秘書長

▲行政院秘書長龔明鑫將轉任經濟部長。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

重啟核三公投、第二波立委罷免案將在823登場，屆時投票結束後，賴政府也計畫啟動內閣改組。據指出，肩負部會政務協調、朝野溝通重責的行政院祕書長，將由總統府副祕書長張惇涵接任；至於現任政院秘書長龔明鑫，黨政高層考量其財經專長，將規劃其轉任經濟部長。

賴政府上台一年多，國內外情勢嚴峻，內有朝野僵局未解、外有美國對等關稅帶來的經濟情勢變動，在罷免、公投等投票告段落後，賴政府將著手啟動內閣改組，因應新一波政經局勢變局。

據指出，政院三長當中，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君留任，具財經專長的龔明鑫則轉任經濟部長，接替爭議不斷、頻遭藍綠點名下台的郭智輝。考量龔明鑫過去曾任國發會主委，不僅熟稔財經政策、也對國家發展規劃有相當程度的了解；此外，龔與負責對美關稅談判的鄭麗君，從智庫時代即密切合作，這項人事調整，則被認為有助提高對外財經政策說明的重點安排。

至於接任行政院祕書長的張惇涵，2019年被拔擢進總統府後，即受到黨政高層的重用，對於府院橫向溝通、政策管考相當有經驗，高層期望借由他對政策的熟悉與高執行力來強化政策執政與說明。

▲總統府副秘書長張惇涵將轉任行政院秘書長。（圖／記者李毓康攝）