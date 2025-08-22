內閣人事將大風吹　綠黨團對4人選「正向期待」：相信能上任就上手

▲龔明鑫(左)任經濟部長、張惇涵(右)接政院秘書長。（圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

賴政府預計將在823後啟動內閣改組，相關人事將一一掀牌，傳出府副秘書長張惇涵接任行政院秘書長、現任政院秘書長龔明鑫規劃轉任經濟部長。對此，綠委吳思瑤今（22日）受訪時表示，還是要以正式佈達為準，但相信張惇涵游刃有餘，黨團更是正向期待；龔明鑫如果如報載轉任經濟部長，在這段時間的對美關稅談判，還有全球的經濟經貿布局，龔明鑫都是核心人士，相信可以一上任就上手。

吳思瑤強調，內閣會進行必要改組，希望這是有感改組，讓大家看到新的氣象也有更強戰鬥力，這是執政黨期待。現在媒體傳出的人事改組，都還在傳聞階段，還是要以正式佈達為準，行政院秘書長據傳是由張惇涵出任，自己高度期待，張惇涵是民進黨栽培多年幕僚、在中生代表現亮眼。

吳思瑤指出，張惇涵從蔡英文到賴清德總統時代，輔佐重要業務、也出任過總統府發言人，內閣需要強化對內整合跟協調，張惇涵也擔任總統府三大委員會副秘書長，這三大委員會都是總統對國家發展重中之重，張惇涵可以將此轉化為內閣橫向協調，相信他游刃有餘，黨團更是正向期待。

吳思瑤提到，龔明鑫如果如報載轉任經濟部長，代表財經內閣方向更為明確，畢竟，在這段時間的對美的關稅談判，還有全球的經濟經貿布局，龔明鑫都是內閣重要財經決策的核心人士，所以如果他轉任經濟部長，我相信可以一上任就上手，也能夠發揮更多強大的橫向聯繫的戰力。

至於傳出李問轉任國安會副秘書長，吳思瑤表示，李問是民進黨培育的幕僚新世代，在總統府也服務一段時間，他對於外交事務非常的熟悉，那如果轉任了國安會的副秘書長，我反而更期待，這代表國安體系能夠更年輕化、能夠注入新血。

吳思瑤指出，徐斯儉在國安體系非常熟悉、非常專業，國安體系當然就包含了對世界各國的外交事務，駐美大使是一個重要的職務，我過去多次跟徐斯儉的協調接觸，我認為他非常的穩重型是穩健，而且訓練紮實，如果確定駐美，我相信也能夠發揮，很好的功能。