新竹黑幫砸早餐店「打女店員」嗆警　竟是台積電外包工人

記者邱中岳、鄒鎮宇／新竹報導

新竹市一名42歲的李姓男子，日前到早餐店借廁所被拒，自稱幫派成員，將桌上的餐點全部掃落、打女店員巴掌，看到員警後還嗆聲。事後，李男職業曝光，是台積電嘉義廠的外包工人。

警方調查，42歲的李姓男子在16日清晨5時許，前往新竹市一家早餐店借廁所，但是被店家婉拒，惱羞成怒的李男，竟然推倒放置在路邊的送貨機車，並且將桌上販售的早餐揮落地面，店家與李男發生口角爭執，其中一名店員立刻通知警員到場，另名黑衣女店員與李男爭執過程中，慘被猛呼巴掌，甚至還持打火機丟擲。

▲▼李男掌摑女店員，連女警也遭殃，慘被當場壓制。（圖／記者邱中岳翻攝）



警員獲報到場處理，發現李男渾身散發出酒氣，並且情緒激動，但是雙方仍持續有口角發生，李男還朝店家丟擲打火機，甚至還嗆聲「哩來，欠你的是不是」，警員見狀當場上前壓制，並將李男制伏在地，過程中李男還氣憤的質疑警員推人，女警則回應「我有密錄器」。

李男事後自稱情緒穩定要回公司上班，警員也告誡後讓其離去。沒想到，李男又折返早餐店，嚇得店家再度通知警員到場處理，李男見到警員抵達後隨即離去，被呼巴掌的女店員以及早餐店人員，在當天上午8時許，到派出所提出傷害、毀損以及恐嚇告訴，李男也在19日到案說明，並且完成筆錄製作，且依照相關罪嫌函送新竹地檢署偵辦。

事發後，李男臉書遭起底，嚇得關閉臉書，如今職業也曝光為台積電嘉義廠的外包工人，但他目前已離職並去南部。

▼新竹「砸早餐店」黑道被肉搜後，將臉書關閉。（圖／翻攝Threads）

