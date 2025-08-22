台中失智翁出門釣魚迷航！南投跌進田中　警搜尋整夜找到他

▲八旬老翁騎車迷航路倒田間，南投警方徹夜搜尋平安尋獲。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

年逾八旬的莊姓失智老翁日前從台中市獨自騎乘機車出門，竟一路騎到南投縣名間鄉，又不慎摔車受困田間；警方獲報後鎖定其手機訊號位置、調閱掌握行車軌跡，派員漏夜進行地毯式搜索，至隔天清晨終於找到莊翁，所幸意識清楚、隨即被送醫，化解一場虛驚。

南投警分局指出，19日深夜11時許接獲臺中市政府警察局轉報，莊姓民眾指稱其八旬老父自家中獨自騎乘普重機車出門釣魚，至晚間仍未返家，請求警方協尋；經鎖定莊翁行動電話基地臺最後訊號位置，發現位於名間鄉新南段一帶，永和派出所員警隨即於該基地臺位置方圓進行搜尋，並協請赤水派出所調閱莊老所騎乘普重機車行車軌跡，但天色已暗、鄉間道路能見度不佳，未能發現其蹤跡。

南投警方至20日清晨偕同南投縣救難協會繼續協尋行動，終於在名間鄉投28鄉道田間發現老翁與機車，其意識清楚、生命跡象穩定，警方立即通報消防局協助送醫，並聯繫家屬趕赴衛福部南投醫院看照，研判疑因莊翁自外地前來不熟路況，加上天暗視線差，才不慎連人帶車跌落田間。

警方呼籲，家中若有年邁長輩或患有失智症狀者，應多關懷陪伴並留意去向，可配戴穿戴式定位裝置，避免其獨自外出發生危險。