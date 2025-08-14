陸自閉童失蹤蒼山已尋獲身亡　號稱「自然療法」夏令營是無證黑戶

▲搜救人員對於男童死亡感到遺憾，當地政府立刻調查負責的的夏令營 。（圖／翻攝 紅星新聞）

記者任以芳／綜合報導

雲南一家號稱採用「自然療癒法」幫助特殊孩童夏令營，意外讓一名8歲自閉症男童在登山活動中與隊伍失，經過日夜搜救，大理官方證實，日前在蒼山失聯男童已不幸身亡，遺體在蒼山一處山澗被發現，為期四天的緊急搜救行動以悲劇收場。負責夏令營的該機構根本是「黑戶」沒有教育資格證照，已遭當地政府單位調查。

綜合陸媒報導，該起事件發生在雲南大理在8月9日上午11時40分左右，王姓男童隨一支名為「明日之光」的夏令營團隊攀登蒼山時，與隊伍失散。

據了解，王姓男童於8月9日上午11時40分左右，隨「明日之光」夏令營團隊在大理蒼山登山時，於大理鎮陽和茶廠附近與隊伍走散。當地接報後，立即成立「8·9」搜救工作組，集結公安、消防救援、森林消防等單位，「蒼山衛士」、大理藍天、大理山地救援等隊伍，超過上百人「地毯式」全力搜救。

搜救行動中，當地動用了搜救犬、無人機、熱成像儀等多種裝備，並有大批志願者自發加入搜尋隊伍，連日來頂著低溫與暴雨上山尋找。

最終，四天搜救還是傳來悲傷結果，昨天8月13日下午，大理官方證實，日前在蒼山失聯的8歲自閉症男童已不幸身亡，遺體在蒼山一處山澗被發現。

▲夏令營號稱用「自然療法」照顧特殊孩童，爆出無照經營，根本是黑戶。（圖／翻攝 紅星新聞）

事故也引發外界對涉事夏令營機構的關注。陸媒《澎湃新聞》報導，舉辦夏令營的「明日之光」自稱採用「自然療癒法」幫助自閉症兒童康復，但該運營公司今年1月才註冊成立，經營範圍為家政服務，並未取得大陸教育部門審批。

事發後，大理市灣橋鎮雲峰村的營地，發現大門緊閉。該機構曾對外招收自閉、發育遲緩、多動等特需兒童，目前其負責人及相關老師已被多部門調查。

有專家指出，特需兒童在戶外活動中需加強人員看護與安全管理，尤其在地形複雜、天氣多變的山區，更應配備專業護理與救援應急預案。此次事件不僅暴露出夏令營在安全保障上的缺失，也暴露監管制度上的漏洞。

目前，大理市相關部門已就男童死因及夏令營責任展開深入調查，市場監管部門將依規處理，並檢討戶外營地與特需兒童活動的安全標準。官方呼籲家長在選擇類似機構時，應確認其合法資質與專業能力，以避免類似悲劇重演。