快訊／台中漢神洲際工地驚傳電梯吞人　2工人受困40mins被救出

▲台中漢神洲際工地今日下午傳出2名工人受困電梯。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

漢神洲際購物中心預計今年第四季開幕，今（20）日施工時卻傳出驚魂記，現場地下3樓疑似施作工程時，有2名工人受困在電梯內，時間將近3、40分鐘，消防局、警方獲報後，派遣多人前往救援，好險電梯維修人員已經順利把人救出，所幸2人經消防人員確認沒有受傷，並未送醫，才結束這場驚魂記。

今日14時左右，漢神洲際工地外圍、崇德路上出現2輛消防車，一旁還有警車到場，讓人擔心是否工地出現意外？《ETtoday新聞雲》記者詢問現場人員，稱是施工人員受困在電梯內，不曉得實際人數跟原因，但應無受傷，僅是電梯一時出現故障。

▲▼漢神洲際前今日中午出現2台消防局、警車。（圖／記者許權毅攝）



漢神百貨是南霸天百貨龍頭，插旗台中市北屯區，成為北台中區域首座大型購物商場，總面積含立體停車場共有6.6萬坪，規劃地下4層、地上7層，預計引進近500家國內外品牌。當中包括歐系精品品牌、電影院等等。

漢神洲際基地位處台中市14期鄰近11期，旁邊就是74號快速道路旁，以國道1號、3號為聯外串聯鄰近縣市，南來北往便捷。不過2021年開工之後，就遇到疫情攪局，之後又遇上缺工、缺料以及鋼筋水泥價格大漲，讓總投資金額突破百億元，預計今年第四季開幕迎賓。

▲▼現場2名工人受困在電梯內半小時，好險沒有不適。（圖／記者許權毅攝）

