颱風天闖管制區！嘉義釣客遭浪捲走失蹤　同伴被開單最高罰25萬

▲無視禁令颱風擅闖管制區釣魚遭浪捲走，同伴被開單移送裁罰最高25萬。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

中度颱風楊柳13日下午1時至1時10分從台東縣太麻里登陸，而嘉義縣政府12日下午2時30分便針對東石鄉、布袋鎮、義竹鄉等沿海地區及各商港、漁港為限制或禁止進入區域，不料，13日下午1時許2名釣客前往嘉義縣布袋鎮好美出海口岸際堤防釣魚，其中1名28歲男落海迄今仍未尋獲，海巡署將同行釣客開立舉發單，裁處5到25萬元罰鍰。

海巡署中部分署指出，昨接獲通報有釣客於好美里堤防外(八掌溪出海口)遭海浪捲走，即刻前往搜救，後因天候狀況極度不佳，危及搜救人員自身安全而中止搜救。今（14）日評估天候符合安全條件，出動無人機、35噸艇、30P艇及巡邏人力，並協同空勤總隊空偵機與消防隊等搜救資源重新投入救援，迄今仍未尋獲。

海巡署中部分署表示，落水地點為嘉義縣政府因颱風來襲依法公告之管制區域，釣客與遇難者無視禁令仍擅自進入釣魚，海巡署除了把握黃金救援時刻動員大批能量，希望能儘速找回落水者外；對於違規者「零容忍」！直接將該報案同行釣客開立舉發單，將依災害防救法函送嘉義縣政府裁處罰鍰新台幣5到25萬元。

中部分署表示，未來將強力執法！取締颱風期間擅闖公告管制區域的觀浪、釣魚等危險行為，將採「媒體公開勸導，現場逕予開單」的強力執法手段。呼籲生命無價，別後悔莫及！民眾切勿闖入管制區以身試法 。