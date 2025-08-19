台中辦公大樓有狀況！男頂樓揮衣求救　正妹警急衝現場「破案」

記者白珈陽／台中報導

台中市西區公益路上某辦公大樓，日前下午發生有男子在頂樓揮動上衣求救，路過民眾見狀，向正在附近處理交通事故的女警員馮婕妮求助，警方直覺恐遇高樓囚禁或人質事件，由馮員趕緊前往查看。馮到場後立即聽到帶有哭腔的求救聲，不過幸好並非刑事案件，原來72歲林姓管理員，反鎖受困在頂樓1小時，天氣炎熱快讓年邁身軀撐不下去，只好脫掉上衣揮動，當作求生手段。

▲72歲林姓管理員受困頂樓，脫掉上衣朝人車眾多的公益路揮舞求救。（圖／記者白珈陽翻攝）



台中市第一警分局指出，公益派出所警員馮婕妮、黃皓璁，於10日下午3時30分在公益路與忠明南路口處理車禍，1名路人神情慌張，跑來向他們說「高樓有人在揮衣服求救！」，2人不敢大意，認為恐是刑事案件，由黃員留守現場維持交通，馮員立即趕往大樓。

馮員抵達現場時，大廳與走廊空無1人，自行搭電梯前往13樓，正要再往頂樓巡視時，突傳來急促敲門聲，馮立刻大聲問「是誰！」，未料頂樓門後傳來哭腔回應「管理員啦！」，馮推開鐵門後，發現1名林姓老翁滿身大汗，神情激動。

▲林姓管理員受困頂樓1小時。（圖／記者白珈陽翻攝）



林翁說，他是該辦公大樓管理員，下午2時30分到頂樓除草，不慎遭鐵門反鎖，加上是假日，整個大樓幾乎沒人，且沒帶手機在身上，一時不知該如何是好。他情急之下，脫掉上衣朝車流量大的公益路揮舞，並模擬打電話手勢，希望有路人看見，幸好真有熱心民眾發現，協助向警方求助，才終於脫困，非常感謝警方。

順利救出林姓管理員的女警馮婕妮（30歲），為106年警察特考班畢業，在公益所服務近2年，外型甜美亮麗，曾拍攝警局反詐宣導影片，也因辦案細心，對民眾有耐心，贏得民眾高度信任，曾獲內政部警政署「受理民眾報案服務態度績優員警」獎項，受到表揚。

▲▼女警馮婕妮外型甜美亮麗，曾獲內政部警政署「受理民眾報案服務態度績優員警」獎項，受到表揚。（圖／記者白珈陽翻攝）