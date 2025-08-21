　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯漢廷為「烏龍爆料」鞠躬道歉　楊植斗：給了大家很好的示範

 

記者郭運興／台北報導

台北市議員侯漢廷今（21日）針對日前爆料經濟部長郭智輝快樂宴一事鞠躬道歉，他表示，未能嚴謹查核消息來源，錯怪了郭智輝，並引發社會不必要紛擾，在此，為自己的錯誤致上最深切的歉意。對此，國民黨台北市議員楊植斗表示，揭發弊端，是民意代表的天職，但AI興盛未來在求證時會面臨更多考驗，但並不妨礙說真話的決心，爆出烏龍怎麼辦？馬上認錯、扛起法律責任，光明磊落，侯漢廷議員給了大家很好的示範。

侯漢廷稍早發出鞠躬致歉影片，他表示，本人侯漢廷在此向郭智輝部長鄭重道歉，並承擔全責。

侯漢廷指出，自己未能嚴謹查核爆料消息來源，在資訊判斷上出現重大失誤，錯怪了郭智輝部長，並引發社會不必要的紛擾。在此，為自己的錯誤，向郭智輝部長、經濟部全體同仁、社會大眾，以及所有信賴他的每一位，致上最深切的歉意。

侯漢廷強調，對於郭部長提告一事，自己尊重其透過司法捍衛名譽的權利。將坦然面對，全力配合調查，並承擔應負的法律責任。

對此，楊植斗表示，監督時政，揭發弊端，是民意代表的天職，有時候信箱會收到爆料資訊，也許是幾張模糊的照片，也可能是一段傳出沙沙聲的錄音檔，在陳情人大多是匿名檢舉的情況下實在很難判斷真偽，有時進一步再跟陳情人索取相關資訊時，對方就不再回覆了。

楊植斗直言，現在AI興盛，用於正途的很多，但用在詐騙的也不少，揭弊者未來在求證時會面臨更多考驗，他們會花更多時間確認爆料內容，但並不妨礙說真話的決心。

楊植斗強調，爆出烏龍怎麼辦？馬上認錯丶扛起法律責任，光明磊落，侯漢廷議員給了大家很好的示範。

▼侯漢廷為烏龍爆料向郭智輝鞠躬道歉。（圖／翻攝自Facebook／侯漢廷）

▲▼侯漢廷為烏龍爆料向郭智輝鞠躬道歉。（圖／翻攝自Facebook／侯漢廷）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／恐怖家暴！　31歲女血跡斑斑送醫
向太「豪氣買台北4塊地」！　因郭碧婷想蓋動物園
快訊／北市信義熱飆38.8度！　5縣市高溫警示
快訊／桌球甜心撞死人！　判刑出爐
新婚才半年！　渣男闖入性侵前女友
未編志願役加薪、警消提高退撫　王鴻薇：卓榮泰連軍人都騙
快訊／王大陸現身開庭　沉默不語進法院
欠15萬！　18歲男遭活活打死丟深山
綠稱提案「普發現金4.6萬」　侯友宜：新北怎有多餘的錢？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

明年度總預算歲出3兆350億　賴清德PO出5張圖一次看懂施政重點

傳李洋任運動部長！羅廷瑋盼帶來新氣象　林沛祥：期待改善體育署沉痾

通過總預算卓榮泰續任閣揆？　行政院：行政團隊負責推動國家向前

侯漢廷為「烏龍爆料」鞠躬道歉　楊植斗：給了大家很好的示範

國防預算9495億納防衛靭性軍購項目　年增率22.9%

查水表被起訴！花蓮民政處長「請辭98天」火速回任機要秘書

未編志願役加薪、警消提高退撫　王鴻薇：卓榮泰毀憲亂政連軍人都騙

新竹縣議會財產申報曝　議長存款近10億、1議員申報10個納骨塔位

明年國防預算9495億逾GDP 3%　吳宗憲：支持把錢花在有利國家武器上

綠稱提案「普發現金4.6萬」　侯友宜曝真相：新北怎有多餘的錢？

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【戲精女兒出沒】軍人爸收假女兒大哭…媽發現破綻爆笑

明年度總預算歲出3兆350億　賴清德PO出5張圖一次看懂施政重點

傳李洋任運動部長！羅廷瑋盼帶來新氣象　林沛祥：期待改善體育署沉痾

通過總預算卓榮泰續任閣揆？　行政院：行政團隊負責推動國家向前

侯漢廷為「烏龍爆料」鞠躬道歉　楊植斗：給了大家很好的示範

國防預算9495億納防衛靭性軍購項目　年增率22.9%

查水表被起訴！花蓮民政處長「請辭98天」火速回任機要秘書

未編志願役加薪、警消提高退撫　王鴻薇：卓榮泰毀憲亂政連軍人都騙

新竹縣議會財產申報曝　議長存款近10億、1議員申報10個納骨塔位

明年國防預算9495億逾GDP 3%　吳宗憲：支持把錢花在有利國家武器上

綠稱提案「普發現金4.6萬」　侯友宜曝真相：新北怎有多餘的錢？

《獵人》又更新了！　冨樫義博消失9個月首發文…照片揭原稿進度

明年度總預算歲出3兆350億　賴清德PO出5張圖一次看懂施政重點

吳怡霈被前經紀人偷走400萬　「基隆巴菲特」勸她投資累計1400萬

沙巴美人魚島自由行懶人包！住宿安排＋行程規劃一篇搞定

賈永婕二女兒赴美留學！「出國前反被警告2件事」　她傻眼：誰才是媽媽

合歡山沿路撒冥紙！民眾PO網檢擧：至少100多張　可提供整路影像

傳李洋任運動部長！羅廷瑋盼帶來新氣象　林沛祥：期待改善體育署沉痾

苗栗男亂丟菸蒂害2店面起火燒毀　監視器錄下罪行判拘役50天

新光三越小北店還沒開張就被冒名詐騙　兜售香水、離子夾全是假

通過總預算卓榮泰續任閣揆？　行政院：行政團隊負責推動國家向前

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

政治熱門新聞

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

爆料翻車！侯漢廷向郭智輝鄭重道歉　坦承「未嚴謹查核消息來源」

新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

財劃法、關稅衝擊、普發萬元影響　行政院拍板明年軍公教不加薪

陳聖文遭千網洗版「送頭」：是你落跑欸

楊智伃一口乾　曝當下其實很慌

台中傳去年超徵75億

喝光陳聖文送的核水　楊智伃曝身體狀況

死刑判不了！吳宗憲推無期徒刑分級制修法　最重終身監禁不得假釋

總預算未含志願役加薪、警消退休金　卓榮泰要另提釋憲

核三公投通過也不會重啟？郭智輝：安全不能靠公投

罷團期限內仍未更正梗圖！ 　國民黨團不忍了：今天將提告

新北綠黨團提案「普發4.6萬」　市府曝虧損887億：與中央不同

綠稱提案「普發現金4.6萬」　侯友宜曝真相：新北怎有多餘的錢？

更多熱門

相關新聞

陳聖文拎「過夜核廢水」踢館！Cheap開酸

陳聖文拎「過夜核廢水」踢館！Cheap開酸

前民進黨台北市黨部副執行長陳聖文昨（20日）帶著從蘭嶼核廢料貯存場放置一夜的水，跑到國民黨中央，要求國民黨立委喝下。沒想到，國民黨發言人楊智伃親自接下，當場打開就喝，引發熱議。對此，百萬網紅Cheap開酸，「你拿一瓶放過夜的水說有問題，但你自己全程在現場卻沒事？其實有問題的是智商吧？」引發話題。

黨魁沒人接恐陷危機？　吳宗憲：不覺得國民黨有領導危機

黨魁沒人接恐陷危機？　吳宗憲：不覺得國民黨有領導危機

爆料翻車！侯漢廷向郭智輝鄭重道歉　坦承「未嚴謹查核消息來源」

爆料翻車！侯漢廷向郭智輝鄭重道歉　坦承「未嚴謹查核消息來源」

赴陸都賠錢！館長返台轟「民進黨該下跪跟人民道歉」

赴陸都賠錢！館長返台轟「民進黨該下跪跟人民道歉」

陳聖文送「核廢料水」到國民黨部　藍委批：核能是科學問題別作秀

陳聖文送「核廢料水」到國民黨部　藍委批：核能是科學問題別作秀

關鍵字：

侯漢廷經濟部國民黨民進黨快樂宴郭智輝楊植斗

讀者迴響

熱門新聞

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

快訊／宜蘭頭城山區爆棄屍！　7嫌落網了

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

渣男趁前女友服安眠藥熟睡闖屋指侵

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

快訊／玲玲颱風生成！直撲日本九州　最新路徑曝

館長被禁開抖音帳號　她一句話總結

虞書欣爆霸凌！當眾羞辱「蜘蛛精」　受害女星發聲

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面