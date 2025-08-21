侯漢廷為「烏龍爆料」鞠躬道歉　楊植斗：給了大家很好的示範

記者郭運興／台北報導

台北市議員侯漢廷今（21日）針對日前爆料經濟部長郭智輝快樂宴一事鞠躬道歉，他表示，未能嚴謹查核消息來源，錯怪了郭智輝，並引發社會不必要紛擾，在此，為自己的錯誤致上最深切的歉意。對此，國民黨台北市議員楊植斗表示，揭發弊端，是民意代表的天職，但AI興盛未來在求證時會面臨更多考驗，但並不妨礙說真話的決心，爆出烏龍怎麼辦？馬上認錯、扛起法律責任，光明磊落，侯漢廷議員給了大家很好的示範。

侯漢廷稍早發出鞠躬致歉影片，他表示，本人侯漢廷在此向郭智輝部長鄭重道歉，並承擔全責。

侯漢廷指出，自己未能嚴謹查核爆料消息來源，在資訊判斷上出現重大失誤，錯怪了郭智輝部長，並引發社會不必要的紛擾。在此，為自己的錯誤，向郭智輝部長、經濟部全體同仁、社會大眾，以及所有信賴他的每一位，致上最深切的歉意。

侯漢廷強調，對於郭部長提告一事，自己尊重其透過司法捍衛名譽的權利。將坦然面對，全力配合調查，並承擔應負的法律責任。

對此，楊植斗表示，監督時政，揭發弊端，是民意代表的天職，有時候信箱會收到爆料資訊，也許是幾張模糊的照片，也可能是一段傳出沙沙聲的錄音檔，在陳情人大多是匿名檢舉的情況下實在很難判斷真偽，有時進一步再跟陳情人索取相關資訊時，對方就不再回覆了。

楊植斗直言，現在AI興盛，用於正途的很多，但用在詐騙的也不少，揭弊者未來在求證時會面臨更多考驗，他們會花更多時間確認爆料內容，但並不妨礙說真話的決心。

楊植斗強調，爆出烏龍怎麼辦？馬上認錯丶扛起法律責任，光明磊落，侯漢廷議員給了大家很好的示範。

▼侯漢廷為烏龍爆料向郭智輝鞠躬道歉。（圖／翻攝自Facebook／侯漢廷）