爆料翻車！侯漢廷向郭智輝鄭重道歉　坦承「未嚴謹查核消息來源」

記者郭運興／台北報導

台北市議員侯漢廷今（21日）針對日前爆料經濟部長郭智輝快樂宴一事鄭重致歉，他表示，自己未能嚴謹查核消息來源，在資訊判斷出現重大失誤，錯怪郭智輝，並引發社會不必要的紛擾，在此，為自己的錯誤，向郭智輝、經濟部、社會大眾致上最深切的歉意。他強調，未來會更嚴格要求自己，不再讓類似錯誤發生，各界批評指教，會虛心接受，將把自八月以來的政論節目通告所得，全數捐給社會福利機構，再次為此錯誤，向郭部長與社會大眾致歉。

▼台北市議員侯漢廷。（圖／記者李毓康攝）

侯漢廷稍早發出影片表示，本人侯漢廷在此向郭智輝部長鄭重道歉，並承擔全責。

侯漢廷表示，日前依據消息來源提供的資訊，經初步查證與比對後，做出了郭智輝部長「在關稅公告當日停留宴席三小時」的結論。自己未能嚴謹查核消息來源，在資訊判斷上出現重大失誤，錯怪了郭智輝部長，並引發社會不必要的紛擾。

侯漢廷強調，在此，為自己的錯誤，向郭智輝部長、經濟部全體同仁、社會大眾，以及所有信賴他的每一位，致上最深切的歉意。

侯漢廷指出，對於郭部長提告一事，自己尊重其透過司法捍衛名譽的權利。將坦然面對，全力配合調查，並承擔應負的法律責任。

侯漢廷直言，「監督，是我的職責；嚴謹，是監督的根本。這次錯誤讓他深刻體認：沒有查證的監督，只會傷害社會信任。未來我會更嚴格要求自己，不再讓類似錯誤發生，檢討並建立更嚴謹的來源確認與驗證流程」。

最後，侯漢廷表示，請各界批評指教，自己會虛心接受，並以此作為反省與改進的養分。將把自八月以來的政論節目通告所得，全數捐給社會福利機構。再次為此錯誤，向郭部長與社會大眾致歉。