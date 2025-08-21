去上海、深圳都賠錢！館長返台痛斥「民進黨該下跪跟人民道歉」

▲館長返台，怒斥民進黨該下跪跟人民道歉。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



網搜小組／劉維榛報導

館長陳之漢結束「深圳、澳門之旅」，在昨（20日）返台，而他一踏進機場國門就痛批，這趟兩岸交流讓他感受強烈落差，40年就能讓深圳變成科技城市，反觀台灣政府拿他大作文章，賠數百萬又舔共失敗等，更砲轟執政9年只會貪汙、漲電價，「民進黨真的要跪下來跟全體人民道歉！」

館長返台在機場受訪表示，去大陸開直播本來就要花成本，但最重要的目的就是「要打擊民進黨對台灣人說的謊」，他接著重複三遍「民進黨都在對台灣人說謊」，大陸不止不落後，其中深圳甚至贏過台灣，40年從一片黃土路蛻變為科技城市，館長隨即反過來質疑「民進黨9年做了什麼事？」同時也感嘆台灣比深圳落後10年。

館長也痛批這9年確實有改變，卻是讓台灣越來越爛，「大陸現在可以填海造島，建設得很厲害，反觀民進黨執政了9年，只會貪污，只會把山林砍光、建光電板、只會漲電價、只會把核一二三四通通停掉，台灣哪有什麼進步？」

館長強調，大家絕對不要因為他而對大陸有一絲一毫的敵意，「因為我不重要」，錢賠了再賺就好，但是千萬不要讓民進黨利用他的一舉一動來放大，導致大家更討厭中國，「因為人家真的對我很好」，大家想要闖蕩、要做生意就去試試看。

不僅如此，館長更語重心長直呼，「台灣政府真的要跪下來跟全體人民道歉...都不做事的，整天吵吵鬧鬧、貪污腐敗、整天演戲」，甚至還有人拿蘭嶼礦泉水送國民黨，氣得他怒斥這種亂象手法，「你們這些人真的下三濫！」

至於外界質疑館長赴對岸做直播是為了賺錢，館長對此澄清，他沒有收錢，「抖音很多人說我賺翻了，這趟我自己掏腰包，還賠了快200萬元」，就連去上海也是賠錢，但他卻賠得很爽、賠得心甘情願，因為此行目的是為了讓更多台灣人理解對岸的發展現況。