核三延役公投明登場　藍智庫：核能網路聲量竄升籲選民用選票表態

▲核三廠。（圖／ETtoday資料照）



記者崔至雲／台北報導

核三延役公投將於明（23日）登場，國政基金會趨勢暨數據中心召集人游士儀指出，近期核能相關討論在網路上聲量顯著升高，每日接近一萬則，且討論不再只是口水戰，而是逐漸聚焦在幾個核心問題：供電是否穩定、電價是否合理、以及台灣是否能在國際減碳壓力下維持產業競爭力。許多網民指出，若能源結構過度依賴燃煤燃氣，既有缺電風險，也可能因碳排放過高而被國際碳關稅鎖喉。

游士儀表示，台灣的能源結構長期存在隱憂，天然氣進口依賴度過高，一旦國際供應鏈出現波動，供電立即受威脅；再生能源雖有發展潛力，但短期內受限於天候與地理條件，難以承擔基載電力；而電力需求卻因半導體與高科技產業不斷上升，使能源壓力愈來愈大。這也是為何核能再次成為社會熱議的原因之一。

在輿情中，核廢料議題同樣受到關注。游士儀指出，核廢料不能只停留在口號或恐懼，社會期待的是務實解方，包括冷卻、乾式貯存與最終處置的規劃，都必須以科學與國際經驗為基礎，讓核能發展具備完整配套。

最後，游士儀強調，「823公投是台灣能源未來的關鍵表態。請走出家門，投下你的一票，為核能表態，為經濟表態，為減碳台灣表態。」

