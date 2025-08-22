　
政治

黃仁勳挺核能！核三延役公投明登場　國民黨籲「投同意」守住AI產業

▲國民黨讚黃仁勳力挺核能。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨KMT）

實習記者石嘉豪／台北報導

輝達執行長黃仁勳今（22日）再度訪台，並於受訪時提到，「核能是一個很好的選擇」。對此，面對明日就要登場的核三延役公投，國民黨呼籲國人，投下「同意」，一起抓住 AI 時代、提升競爭力，守住台灣產業與經濟的未來，國民黨主席朱立倫則喊話，用最大民意告訴執政者，什麼才是人民的意見。

國民黨提及，今天早上，輝達執行長黃仁勳快閃來台，再次強調「核能是一個很好的選擇」。國民黨認為，民進黨對於核能的反駁經常是活在2015年，而不是活在2025年的今天。

國民黨指出，事實是AI盛行的今天，電力的需求早已今非昔比，這也是全球擁抱核能的重要原因，其實過去黃仁勳就曾表示，台灣政府絕對應該投資核能，能源不該被汙名化，而今天再次強調核能的重要性。

國民黨引述黃仁勳所言，「我們正處於新工業革命的開端，人工智慧將無處不在，這對台灣來說是絕佳機會，每一種能源都有被探索的機會，現在有很多成熟的技術，核能也是一個很好的選擇」。

此外，國民黨說，黃仁勳還進一步透露，輝達與鴻海正在台灣合作建造第一座 AI工廠，未來還會有更多。國民黨強調，前提是，台灣必須有充足，且穩定的能源。

國民黨呼籲，823一起出門投票，不只是能源政策的選擇，更是台灣能否抓住 AI 時代、提升產業競爭力的關鍵，公投投「同意」，支持核三延役，守住台灣產業與經濟的未來。

國民黨主席朱立倫今日也在臉書發文表示，AI教父黃仁勳再次發聲，更證明了使用核電、核電延役是全世界的共同趨勢，核能更能夠為我們的經濟發展與社會運作提供穩定電力。

朱立倫憂心，台灣所有能源幾乎都依賴進口，天然氣與石油儲量僅7到11天，一旦遇到天災或戰爭封鎖，能源進不來，台灣就全面停電，沒有電，就沒有國家安全，這才是最嚴重的風險。

最後，朱立倫說，這一次核三延役公投，就是人民展現力量的時刻，有人會說，民進黨過去都不理會公投結果，但我們仍然要站出來，用最大民意告訴執政者，什麼才是真正的民主，什麼才是人民的意見。

08/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「1000噸屎尿」當街亂排！超噁畫面曝
蘆洲停車場堵人！當場開5槍...賓士成蜂窩
中國勸退企業買H20　外媒揭「全因美官員這句話」！輝達回應了
新竹惡煞砸早餐店「毆打女店員」　10萬交保了
獨家／謝震廷失聯1個月　范揚景急尋曝原因
郭雪芙「37歲長這樣」被嫌！閨蜜袁艾菲看不下去：瞎了嗎
獨／「鴨頭」死後毒品市場爆真空　蹓狗男疑進場搶地盤遭狙殺
國外購入「棉花棒、OK繃」恐挨罰　8款醫材限量規定一次看

粉藍泡泡！盧秀燕掀防曬熱潮　蔣萬安、江啟臣當眾「激情互噴」　

軍警消待遇未編列！　陳玉珍轟「可惡」：若是真的總預算全退回

內閣改組啟動　龔明鑫轉任經濟部長、張惇涵接行政院秘書長

黃仁勳挺核能！核三延役公投明登場　國民黨籲「投同意」守住AI產業

《韌性條例》修正案逕付二讀　綠黨團：月底拚三讀、10月有望普發1萬

政院拒編軍警消待遇預算　傅崐萁嗆：最基本的尊重都沒有

破藍白合！　沈富雄拋：顧立雄閣揆、黃國昌、謝金河法務與經濟部長

澎科大傳教官扣投票通知單　中選會：會請學校說明、依法處理

普發1萬進展加速！院會今逕付二讀　有望下週三讀

823罷免、核三延役公投同時投票　中選會：投錯票匭仍屬有效票

輝達（NVIDIA）共同創辦人兼執行長黃仁勳有AI教父、晶片教主之稱，與老婆Lori婚後育有1子1女，兩人現在也在輝達任職。資深媒體人吳佳晉就在粉專表示，這對「輝二代」兄妹是否會成為指定接班人？但能決定輝達未來命運的並非血緣，「而是接班人是否能肩負起治理這個龐大科技王國，所需的遠見與實力。」

黃仁勳核能重啟核三核三延役國民黨AI朱立倫

