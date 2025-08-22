黃仁勳挺核能！核三延役公投明登場　國民黨籲「投同意」守住AI產業

▲國民黨讚黃仁勳力挺核能。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨KMT）

實習記者石嘉豪／台北報導

輝達執行長黃仁勳今（22日）再度訪台，並於受訪時提到，「核能是一個很好的選擇」。對此，面對明日就要登場的核三延役公投，國民黨呼籲國人，投下「同意」，一起抓住 AI 時代、提升競爭力，守住台灣產業與經濟的未來，國民黨主席朱立倫則喊話，用最大民意告訴執政者，什麼才是人民的意見。

國民黨提及，今天早上，輝達執行長黃仁勳快閃來台，再次強調「核能是一個很好的選擇」。國民黨認為，民進黨對於核能的反駁經常是活在2015年，而不是活在2025年的今天。

國民黨指出，事實是AI盛行的今天，電力的需求早已今非昔比，這也是全球擁抱核能的重要原因，其實過去黃仁勳就曾表示，台灣政府絕對應該投資核能，能源不該被汙名化，而今天再次強調核能的重要性。

國民黨引述黃仁勳所言，「我們正處於新工業革命的開端，人工智慧將無處不在，這對台灣來說是絕佳機會，每一種能源都有被探索的機會，現在有很多成熟的技術，核能也是一個很好的選擇」。

此外，國民黨說，黃仁勳還進一步透露，輝達與鴻海正在台灣合作建造第一座 AI工廠，未來還會有更多。國民黨強調，前提是，台灣必須有充足，且穩定的能源。

國民黨呼籲，823一起出門投票，不只是能源政策的選擇，更是台灣能否抓住 AI 時代、提升產業競爭力的關鍵，公投投「同意」，支持核三延役，守住台灣產業與經濟的未來。

國民黨主席朱立倫今日也在臉書發文表示，AI教父黃仁勳再次發聲，更證明了使用核電、核電延役是全世界的共同趨勢，核能更能夠為我們的經濟發展與社會運作提供穩定電力。

朱立倫憂心，台灣所有能源幾乎都依賴進口，天然氣與石油儲量僅7到11天，一旦遇到天災或戰爭封鎖，能源進不來，台灣就全面停電，沒有電，就沒有國家安全，這才是最嚴重的風險。

最後，朱立倫說，這一次核三延役公投，就是人民展現力量的時刻，有人會說，民進黨過去都不理會公投結果，但我們仍然要站出來，用最大民意告訴執政者，什麼才是真正的民主，什麼才是人民的意見。