孕肚緊貼「核廢料乾貯場」拍照！美國挺核女呼籲台灣人去投票

▲美國核能倡議者赫利將孕肚緊貼核廢料乾貯場。（圖／翻攝@MadiHilly）



記者鄒鎮宇／綜合報導

隨著「核三延役公投」即將於8月23日舉行，台灣社群媒體近日熱議一張孕婦挺著大肚，緊貼核廢料乾式儲存場的照片。該照片主角為美國核能倡議者瑪蒂．赫利（Madi Hilly），她藉此表態「核廢料不是拒絕核能的理由」，希望影響台灣民眾的投票意向。

照片在台灣網路流傳後，部分反核團體及網友質疑其為AI合成圖，甚至有人嘲諷「懷孕是不是會變笨」。赫利隨即於社群平台發布影片自清，強調照片為2023年6月她懷孕6個月時，參訪美國伊利諾伊州核電廠核廢料乾式儲存場時所拍攝，並非造假。

▲面對質疑，赫利PO出照片澄清。（圖／翻攝@MadiHilly）



赫利在影片中表示，自己雖然剪輯影片技術一般，但「絕不會為了一張照片讓女兒或任何人處於危險之中」。她更在影片開頭特別標註「Taiwan！」並放上台灣國旗，直接向台灣選民喊話。

針對外界對輻射風險的疑慮，赫利指出，當天現場唯一需擔心的輻射其實是太陽的紫外線，「即使塗了防曬乳，晴天仍會受到少量太陽輻射，至於核廢料輻射，我所承受的劑量是零！」她補充，當時孕肚中的女兒現已兩歲，健康快樂，並強調「這才是真正的輻射風險來源」。

赫利在影片中重申，核廢料不應成為拒絕核能的理由，反而是核能技術的主要賣點之一。她回憶2018年「以核養綠」公投時曾來台，這次因照片意外捲入台灣公投討論，特別呼籲台灣民眾在8月23日投下支持票。赫利認為，若核三廠能延役，將有助台灣長期獲得穩定且乾淨的電力。