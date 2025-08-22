出門約會「不想擠捷運」被說是公主！一票搖頭：跟學生時代一樣

▲原PO不想擠捷運。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

出門約會，有些人會搭大眾交通運輸工具，也有些人會開車、騎車。近日有女網友發文表示，她出門約會時，實在不想擠捷運，女生是否能接受去哪裡都搭大眾交通運輸工具？貼文曝光後，引起網友討論。

該名女網友在Dcard上，以「約會都要大眾運輸」為標題發文，提到另一半如果沒有機車、汽車，出門就得全程搭乘大眾運輸工具，大家能接受嗎？她坦言，自己實在不想要擠捷運，但沒想到她卻因為這樣，就被貼上「公主」標籤。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「可以接受啊，反正我又沒汽車，沒資格要求對方要有汽車，騎車很曬而且不方便穿裙子」、「我就超愛大眾運輸，騎車的話還要風吹日曬雨淋」、「我可以接受大眾運輸耶，我很常跟老公一起搭捷運去台北逛展或購物，或是搭高鐵去台南吃吃喝喝，我捨不得讓他辛苦開車，可惜我也不會開」、「機車跟大眾運輸，我雙手贊成大眾運輸，機車跟漂亮只能擇一」。

其中不少網友也直言，「如果自己有機車跟汽車，就不會被當公主，也不用擠大眾運輸了」、「如果你也沒交通工具，就沒什麼資格抱怨」、「那你為什麼不自備交通工具」、「兩個都沒有私人運具就大眾運輸啊，跟學生時代一樣。如果你不想搭，你應該自己去生出汽機車，而不是要求對方有汽機車」。