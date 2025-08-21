七夕情人節北捷辦快閃花店　味全龍「小龍女」化身一日甜蜜店長

▲「玫好時光」在北捷！味全龍「小龍女」化身甜蜜店長陪您歡度情人節。（圖／北市提供）

記者鄭佩玟／台北報導

七夕情人節即將到來，臺北捷運公司及「台北花卉產銷公司」再次聯手合作，即日起推出「與你共捷 玫好時光」情人節系列活動。8/28、29兩天，「台北捷運Go」App 新會員在捷運中山站、臺北車站等10站，可免費兌換1朵玫瑰花；8/29當天，中華職棒味全龍啦啦隊「小龍女」琪琪和蘿拉將於中山站擔任一日店長，陪伴粉絲歡度情人節。

即日至8月30日止，Metro Corner ✕ Smile Box ✕「台北花卉產銷公司」，聯手打造七夕浪漫溫馨空間，旅客可在此盡情拍照打卡。 8月27日至30日期間，至中山站聯名店消費購買隨身花瓶系列，「台北捷運Go」App會員可扣捷運點5點憑券即享「買花贈精美提盒」兌換券；扣捷運點10點憑券即享「把愛裝進袋子精美花束」優惠價1314元「愛你一生一世」！

8月28日、29日舉辦加入捷運新會員特別活動，上午9時至下午2時於捷運中山站，下午3時至晚間8時於臺北車站、市政府站、西門站、松江南京站、忠孝復興站、板橋站、新埔站、台北101/世貿、南京復興站(位於付費區、須刷卡進站)等站，凡下載「台北捷運Go」App 並輸入5288邀請碼之新會員朋友，於活動時間至上述車站，即可免費兌換1朵玫瑰花，每位會員帳號限領1份，數量有限兌完為止。

另外，8月29日下午2時至3時，味全龍小龍女琪琪和蘿拉，於捷運中山站化身甜蜜店長，現場購買啦啦隊限定款玫瑰花，限量100份，與粉絲共度情人節美好時光。 歡迎大家下載或更新「台北捷運Go」App最新版加入會員，踴躍參加活動，請詳閱兌換地點活動海報、臺北捷運臉書粉絲專頁。