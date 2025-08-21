新竹縣議會財產申報曝　議長存款近10億、1議員申報10個納骨塔位

▲新竹縣議長張鎮榮（左）。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（21日）公布最新一期廉政公報，包含高雄市議會、新竹縣議會議員，新竹縣議會部分，國民黨籍議長張鎮榮財力驚人，名下多筆土地、豪車，光是定存就近10億元；民進黨議員何建樺財力頗豐，投資空調工程行、亮宇國際公司等共6130萬；特別的是，無黨籍議員邱靖雅還申報有納骨塔塔位10件，總值250萬。

國民黨籍新竹縣議長張鎮榮身家驚人，名下67筆土地、8筆建物，特別的是，張鎮榮擁多部豪車，包含4部賓士、1部保時捷、1部BMW X5、1部VOLVO，另有現金58萬、存款9億6668萬5739元、股票總值1983萬2460元，投資工程公司、資產管理公司共1945萬。

民進黨議員何建樺則是曾因土地案遭判刑1年，根據最新一期財產申報，何建樺名下2筆土地、1筆建物，1部賓士汽車、1部LEXUS、1部鈴木汽車及1部福特六和，現金8萬1、存款93萬2639元、24筆保險，投資空調工程行、亮宇國際公司等共6130萬，另有債務2226萬3170元用於保單質借跟周轉金。

無黨籍議員邱靖雅名下2筆土地、7筆建物、1部國瑞汽車、存款217萬6335元、股票總值122萬9671元、基金受益憑證243萬9364元，2筆保險，其他有相當價值財產317萬9164元，除黃金存摺外，特別的是還包含納骨塔塔位10件，總值250萬。另有債務3032萬7元，用於購屋、投資金融商品。

民眾黨議員林碩彥名下5筆土地、7筆建物、1部NISSAN汽車、1部福特汽車、存款253萬1771元、6筆保險，另有債務3496萬9404元，用於購置不動產。

