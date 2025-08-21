　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

低階核廢料遷址2地點堅決反對　她曝最終處置場「正方3解」疑慮

▲▼時代力量黨主席王婉諭 舉辦 吳春城直直壯綁架政府 廢惡法還青年世代正義 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

核三重啟公投將於8月23日投開票，時代力量黨主席王婉諭今（21日）表態會投下反對，她也列舉多項核廢料問題，以及正方提出的三項處理方式疑慮。王指出，依法蘭嶼低階核廢料應該遷出，但馬政府選址的台東達仁、金門烏坵反對至今，連地方公投都不願辦理。最終處置場部分，深層地質處置（DGD），台灣地質環境並不適合；黃國昌提出的深孔地質處置（DBD），國際間現在根本沒有人真的採用這個技術；黃士修提的加速器驅動反應爐（ADS），理論上可處理長壽命核廢料，但仍停留在實驗與示範階段，淪為紙上談兵。

王婉諭坦言，自己是理工背景的人，談到核廢料，我不會用「要放誰家」這種的方式來討論，但必須說個大實話：核能發電，最重要的從來就不是科技問題，而是政治問題。任何政治人物，如果避開這個事實不談，或是把核廢料問題當成話術的一環，就是不負責任。從我進入教文委員會、開始監督原能會起，我就意識到，核電的爭議，表面上是科學，實際上就是一連串政治選擇。

王婉諭指出，為了質詢和提案，我也非常認真：研究地質結構，翻閱過大量國內外文獻，試著把科學細節搞清楚。但真正讓我體悟的，是當我深入研究「核廢料儲存」這個問題之後。這當然不是要否認科學、理性的重要，反之，正是因為務實的理解現況，我才要告訴大家：有些最基本的社會問題沒解決，那所有的技術辯論都是空談。

王婉諭說明，核廢料分成「高階核廢料」跟「低階核廢料」兩種。高階核廢料：就是核電廠用過的燃料棒，它們必須先泡在燃料池裡冷卻10年，再移到乾式貯存場存放約40年，最後才進入最終處置場。低階核廢料：像是被輻射污染的衣服、工具、建築物、土石等，會先焚化、壓縮、加水泥固化，再送到貯存場，最後進入最終處置場。

至於核廢料處置，王婉諭表示，目前所有的低階核廢料， 放在蘭嶼暫存場、三座核電廠裡。在蘭嶼的暫存場1996年就已經放滿，按照規劃該在2002年底以前就遷走，但因為至今找不到場址，所以核廢料還是留在蘭嶼。至於本來要搬遷去哪？根據立法院通過的《低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例》，馬政府在2012年公告過兩個候選場址：台東達仁、金門烏坵。

王婉諭說明，依照規定，地方政府要舉辦公投通過才行，但是，這兩個地方政府矢口拒絕，不只拒絕辦公投，也拒絕向居民溝通、說明，這件事一卡就是13年。時代力量在立法院八年，每年我們都質詢、提預算，希望中央、地方合作，但很遺憾，一切還是不動如山。畢竟在台灣，坐牢的事有人做，掉選票的事情，沒有任何人願意做。

高階核廢料部分，王婉諭解釋，目前暫存在核一、核二廠內的燃料池幾乎已經滿載，核二甚至是因為放不下才提前停機。至於這次公投的核三，燃料池也只能再撐4–5年，再來就裝不下了。理論上，按照核工專業的說法，把燃料棒從燃料池內移到乾式貯存場，一定是更安全、必要的做法。乾式貯存場呢？政治問題，阻礙了實質需求。

過去11年，新北市政府用各種理由阻撓乾式貯存場，氣得連葉宗洸教授都去罵過新北市長。朱立倫在任時還公開說過「環評中必須載明未來永久的核廢去處」、否則一旦啟用，這裡就「變相成為最終處置場」。即便今年開始，為了配合公投步調，核一的乾貯場終於拿到執照。核二的乾貯場也因為新北市政府「水保開工期限展延」、「水保完工期限展延」、「水保申報開工」等三項訴訟卡關，今年才剛開始施工。這已經不是誰執政、什麼意識形態的問題，而是台灣沒有任何政黨、政治人物，承擔得起「掉票」的風險。

至於高階核廢料的「最終處置場」，王婉諭表示，台電擬定完成的「用過核子燃料最終處置計畫」至今執行快 20 年了，期間經過藍、綠兩黨完全執政的時期，卻沒有完成立法，更沒有選址。老實説，她也不怪這兩個政黨。畢竟你連低階核廢料都找不到場址了，更遑論高階？而且，高階核廢料的最終處置場，還真的存在一些「科學」暫時無法解決的問題。

而現在掩埋核廢料的科技，王婉諭表示，第一、深層地質處置（DGD）：芬蘭的方法，目前全世界唯一成功的方法。將高階核廢料埋入地下 300–1000 公尺，依賴極為穩定的地質條件，因為古老地盤能避免地震、火山、地下水滲流等威脅，台灣年輕的地質環境非常不適合。

第二、深孔地質處置（DBD）：黃國昌主席在辯論時提出的方法，從 1957 年就被提出。王婉諭直言，這缺乏實證，幾乎沒人能回收或監測。根據陳文山老師的說法，一旦 3–5 公里深的核廢料外洩，要抽出來幾乎不可能，污染會是永久性的。而且台灣地質還在造山運動，就算挖得下去，也會在幾百年內變形，讓燃料棒卡死在地底，污染地下水。這就是為什麼國際間現在根本沒有人真的採用這個技術。

而擁核代表黃士修提出的加速器驅動反應爐（ADS），王婉諭表示，理論上可處理長壽命核廢料，把核廢料回收再利用，但目前仍停留在實驗與示範階段，沒有任何商轉案例，存在多項技術瓶頸，換句話說，根本還停留在紙上談兵。作為科技人，我當然期許、相信未來有一天，科技可以解決這些難題。畢竟核廢料的問題，不論公投過不過，都不會消失，也不會解決台灣現在有「1.9萬束」高階核廢料和「21萬桶」低階核廢料的事實。

王婉諭直言，但如果我們現在都沒有答案，那我們要怎麼說服自己：繼續產出核廢料，不是在製造更多的麻煩給下一代？或許現在的核廢料管理很完善、很安全、面積很小、也沒有人因此受傷害。不過，我們也無法否認，眼下的台灣，沒有任何地方、沒有任何政黨，願意承擔起這個風險跟責任。每個人決定議題優先順序不同，這是個民主的社會，我一向尊重。核廢料壽命比人類世代還要長，我們不能把責任、把問題通通丟給未來。所以。身為一個媽媽，這週六，我會投下反對票。
 

08/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字：

核三朱立倫黃國昌民進黨反核國民黨民眾黨核三延役公投王婉諭時代力量

