低階核廢料遷址2地點堅決反對　她曝最終處置場「正方3解」疑慮

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

核三重啟公投將於8月23日投開票，時代力量黨主席王婉諭今（21日）表態會投下反對，她也列舉多項核廢料問題，以及正方提出的三項處理方式疑慮。王指出，依法蘭嶼低階核廢料應該遷出，但馬政府選址的台東達仁、金門烏坵反對至今，連地方公投都不願辦理。最終處置場部分，深層地質處置（DGD），台灣地質環境並不適合；黃國昌提出的深孔地質處置（DBD），國際間現在根本沒有人真的採用這個技術；黃士修提的加速器驅動反應爐（ADS），理論上可處理長壽命核廢料，但仍停留在實驗與示範階段，淪為紙上談兵。

王婉諭坦言，自己是理工背景的人，談到核廢料，我不會用「要放誰家」這種的方式來討論，但必須說個大實話：核能發電，最重要的從來就不是科技問題，而是政治問題。任何政治人物，如果避開這個事實不談，或是把核廢料問題當成話術的一環，就是不負責任。從我進入教文委員會、開始監督原能會起，我就意識到，核電的爭議，表面上是科學，實際上就是一連串政治選擇。

王婉諭指出，為了質詢和提案，我也非常認真：研究地質結構，翻閱過大量國內外文獻，試著把科學細節搞清楚。但真正讓我體悟的，是當我深入研究「核廢料儲存」這個問題之後。這當然不是要否認科學、理性的重要，反之，正是因為務實的理解現況，我才要告訴大家：有些最基本的社會問題沒解決，那所有的技術辯論都是空談。

王婉諭說明，核廢料分成「高階核廢料」跟「低階核廢料」兩種。高階核廢料：就是核電廠用過的燃料棒，它們必須先泡在燃料池裡冷卻10年，再移到乾式貯存場存放約40年，最後才進入最終處置場。低階核廢料：像是被輻射污染的衣服、工具、建築物、土石等，會先焚化、壓縮、加水泥固化，再送到貯存場，最後進入最終處置場。

至於核廢料處置，王婉諭表示，目前所有的低階核廢料， 放在蘭嶼暫存場、三座核電廠裡。在蘭嶼的暫存場1996年就已經放滿，按照規劃該在2002年底以前就遷走，但因為至今找不到場址，所以核廢料還是留在蘭嶼。至於本來要搬遷去哪？根據立法院通過的《低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例》，馬政府在2012年公告過兩個候選場址：台東達仁、金門烏坵。

王婉諭說明，依照規定，地方政府要舉辦公投通過才行，但是，這兩個地方政府矢口拒絕，不只拒絕辦公投，也拒絕向居民溝通、說明，這件事一卡就是13年。時代力量在立法院八年，每年我們都質詢、提預算，希望中央、地方合作，但很遺憾，一切還是不動如山。畢竟在台灣，坐牢的事有人做，掉選票的事情，沒有任何人願意做。

高階核廢料部分，王婉諭解釋，目前暫存在核一、核二廠內的燃料池幾乎已經滿載，核二甚至是因為放不下才提前停機。至於這次公投的核三，燃料池也只能再撐4–5年，再來就裝不下了。理論上，按照核工專業的說法，把燃料棒從燃料池內移到乾式貯存場，一定是更安全、必要的做法。乾式貯存場呢？政治問題，阻礙了實質需求。

過去11年，新北市政府用各種理由阻撓乾式貯存場，氣得連葉宗洸教授都去罵過新北市長。朱立倫在任時還公開說過「環評中必須載明未來永久的核廢去處」、否則一旦啟用，這裡就「變相成為最終處置場」。即便今年開始，為了配合公投步調，核一的乾貯場終於拿到執照。核二的乾貯場也因為新北市政府「水保開工期限展延」、「水保完工期限展延」、「水保申報開工」等三項訴訟卡關，今年才剛開始施工。這已經不是誰執政、什麼意識形態的問題，而是台灣沒有任何政黨、政治人物，承擔得起「掉票」的風險。

至於高階核廢料的「最終處置場」，王婉諭表示，台電擬定完成的「用過核子燃料最終處置計畫」至今執行快 20 年了，期間經過藍、綠兩黨完全執政的時期，卻沒有完成立法，更沒有選址。老實説，她也不怪這兩個政黨。畢竟你連低階核廢料都找不到場址了，更遑論高階？而且，高階核廢料的最終處置場，還真的存在一些「科學」暫時無法解決的問題。

而現在掩埋核廢料的科技，王婉諭表示，第一、深層地質處置（DGD）：芬蘭的方法，目前全世界唯一成功的方法。將高階核廢料埋入地下 300–1000 公尺，依賴極為穩定的地質條件，因為古老地盤能避免地震、火山、地下水滲流等威脅，台灣年輕的地質環境非常不適合。

第二、深孔地質處置（DBD）：黃國昌主席在辯論時提出的方法，從 1957 年就被提出。王婉諭直言，這缺乏實證，幾乎沒人能回收或監測。根據陳文山老師的說法，一旦 3–5 公里深的核廢料外洩，要抽出來幾乎不可能，污染會是永久性的。而且台灣地質還在造山運動，就算挖得下去，也會在幾百年內變形，讓燃料棒卡死在地底，污染地下水。這就是為什麼國際間現在根本沒有人真的採用這個技術。

而擁核代表黃士修提出的加速器驅動反應爐（ADS），王婉諭表示，理論上可處理長壽命核廢料，把核廢料回收再利用，但目前仍停留在實驗與示範階段，沒有任何商轉案例，存在多項技術瓶頸，換句話說，根本還停留在紙上談兵。作為科技人，我當然期許、相信未來有一天，科技可以解決這些難題。畢竟核廢料的問題，不論公投過不過，都不會消失，也不會解決台灣現在有「1.9萬束」高階核廢料和「21萬桶」低階核廢料的事實。

王婉諭直言，但如果我們現在都沒有答案，那我們要怎麼說服自己：繼續產出核廢料，不是在製造更多的麻煩給下一代？或許現在的核廢料管理很完善、很安全、面積很小、也沒有人因此受傷害。不過，我們也無法否認，眼下的台灣，沒有任何地方、沒有任何政黨，願意承擔起這個風險跟責任。每個人決定議題優先順序不同，這是個民主的社會，我一向尊重。核廢料壽命比人類世代還要長，我們不能把責任、把問題通通丟給未來。所以。身為一個媽媽，這週六，我會投下反對票。

