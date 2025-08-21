被四叉貓爆兒子有美國籍　黃國昌轟變態「肉搜未成年」

▲被四叉貓爆兒子有美國籍，黃國昌轟「肉搜未成年的變態」。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

網紅「四叉貓」21日在臉書爆料，他去年清查黃國昌的土地時，發現他將一筆土地贈與一名「在國外出生的黃姓男子」，推測就是黃國昌的小兒子，更質疑一旦台灣有事，黃國昌會不會依親去美國。對此，黃國昌表示，他的太太知情後非常不高興，要他不要回應，「這種肉搜未成年小孩的變態行為，我根本懶得理他」。

四叉貓21日在臉書、Threads表示，他2024年清查黃國昌土地時，發現有一筆土地贈與給黃姓男子，這位黃男的身分證字號開頭為F17，而第三碼7代表在國外出生（2003年7月1日後出生者適用），他因此推論這個黃男就是黃國昌的小兒子，且黃國昌曾經在美國讀書過，因此小孩的出生地可能就是美國。

四叉貓最後說，其實兒子或孫子是哪個國籍本來是家事，但許多人整天都在攻擊賴清德是「美國人的阿公」，所以他也想問問，黃國昌是不是美國人的爸爸，「他的小孩到底有沒有美國籍，將來台灣出事，會不會依親去美國」。

對此，黃國昌21日下午在台北市街頭宣傳核三延役公投時，被媒體詢問此事，他表示，太太對於這件事情非常不高興，要他不要回應，他也直言，「這種肉搜未成年小孩的變態行為，我根本懶得理他」。