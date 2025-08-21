　
政治

被四叉貓爆兒子有美國籍　黃國昌轟變態「肉搜未成年」

▲民眾黨主席黃國昌出席核三延役投同意車掃。（圖／記者林敬旻攝）

▲被四叉貓爆兒子有美國籍，黃國昌轟「肉搜未成年的變態」。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

網紅「四叉貓」21日在臉書爆料，他去年清查黃國昌的土地時，發現他將一筆土地贈與一名「在國外出生的黃姓男子」，推測就是黃國昌的小兒子，更質疑一旦台灣有事，黃國昌會不會依親去美國。對此，黃國昌表示，他的太太知情後非常不高興，要他不要回應，「這種肉搜未成年小孩的變態行為，我根本懶得理他」。

四叉貓21日在臉書、Threads表示，他2024年清查黃國昌土地時，發現有一筆土地贈與給黃姓男子，這位黃男的身分證字號開頭為F17，而第三碼7代表在國外出生（2003年7月1日後出生者適用），他因此推論這個黃男就是黃國昌的小兒子，且黃國昌曾經在美國讀書過，因此小孩的出生地可能就是美國。

四叉貓最後說，其實兒子或孫子是哪個國籍本來是家事，但許多人整天都在攻擊賴清德是「美國人的阿公」，所以他也想問問，黃國昌是不是美國人的爸爸，「他的小孩到底有沒有美國籍，將來台灣出事，會不會依親去美國」。

對此，黃國昌21日下午在台北市街頭宣傳核三延役公投時，被媒體詢問此事，他表示，太太對於這件事情非常不高興，要他不要回應，他也直言，「這種肉搜未成年小孩的變態行為，我根本懶得理他」。

08/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

在野轟不編志願役加薪預算　綠委秀數字打臉：誰較照顧比比就知道

明年總預算歲出3兆350億！社福、教育、國防排前3　挹注地方增4165億

被四叉貓爆兒子有美國籍　黃國昌轟變態「肉搜未成年」

陪林思銘車掃催大罷免不同意票　高虹安：讓台灣大惡罷終結掉

陪黃國昌車掃催核三延役同意票　韓國瑜：台灣迫切需要乾淨能源

緩編志願役加薪、警消退休金預算　行政院：若無違憲會追溯補齊

總預算未含志願役加薪　國民黨中英新聞稿嗆政院：削弱台防衛能力

藍委要求裁撤陸委會　梁文傑：不會矇著眼說中共護照不是護照

陸委會民調：74%不同意軍公教人員擁有中國大陸身分證件

影／盧秀燕掏秘密武器「防曬噴霧」！　韓國瑜低頭討噴

陪黃國昌車掃催核三延役同意票　韓國瑜：台灣迫切需要乾淨能源

陪黃國昌車掃催核三延役同意票　韓國瑜：台灣迫切需要乾淨能源

「核三延役」全國性公投將於23日與第二波大罷免登場，立法院長韓國瑜今（21日）傍晚合體民眾黨主席黃國昌，催公投同意票。韓國瑜表示，乾淨、永續、合理價格的能源，是台灣迫切需要的，希望所有的民眾出來投票，支持同意核三延役，讓台灣能夠繼續享有乾淨能源，用乾淨的能源、永續的能源。

低階核廢料遷址2地點堅決反對　她曝最終處置場「正方3解」疑慮

低階核廢料遷址2地點堅決反對　她曝最終處置場「正方3解」疑慮

823公投當天也有活動　黃國昌曝規畫快閃活動南北大串連

823公投當天也有活動　黃國昌曝規畫快閃活動南北大串連

不用核電電價比日韓低　黃國昌：經濟部比民進黨小丑弱智？

不用核電電價比日韓低　黃國昌：經濟部比民進黨小丑弱智？

連川普都認光電是世紀騙局　黃國昌：民進黨還不檢討錯誤能源政策？

連川普都認光電是世紀騙局　黃國昌：民進黨還不檢討錯誤能源政策？

