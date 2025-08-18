德外長批「台海侵擾行為」　陸外交部酸：挑動矛盾、渲染緊張

▲德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）。（圖／達志影像／美聯社）

記者廖翊慈／綜合報導

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）17日啟程前往日本與印尼訪問前夕，強烈批評中國在台海及南海的侵擾行為，警告此舉已威脅全球共存的基本原則。中國外交部發言人毛寧18日在例行記者會上，對此直言，台灣問題是中國的內政。

一名法新社記者向毛寧提問，「德國外長瓦德福，在訪問日本前夕表示，中國在台灣海峽和東海的行動，是單方面改變地區現狀的『侵略性行為』，請問外交部對此有何評論？」

毛寧表示，「台灣問題是中國的內政，一個中國原則，是中國與世界各國建立，和發展外交關係的政治基礎，也是國際關係的基本準則，和國際社會的廣泛共識，要維護台海和平穩定，就必須旗幟鮮明地，堅持一個中國原則、反對「台獨」分裂行徑。」

▲中國外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

她強調，「當前東海、南海局勢整體保持穩定，我們敦促相關方，尊重區域國家，透過對話協商，解決問題、維護和平穩定的共同努力，而不是挑動矛盾、渲染緊張。」

瓦德福出訪前在機場受訪直言，「中國在台灣海峽、東海及南海日益加劇的侵略性行動也影響歐洲，全球共存的基本原則正受到威脅，我們正透過堅持以法治為基礎的國際秩序來共同應對這種威脅。」

他特別讚揚，日本在烏克蘭問題上，與歐洲保持團結，並強調日本與印尼，作為亞洲人口大國的重要性及經濟潛力。