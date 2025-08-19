　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

怎看烏克蘭危機局勢　陸外交部：支持和平對話談判是唯一可行出路

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國總統川普先後與俄羅斯總統普丁、烏克蘭總統澤倫斯基以及歐洲多國領導人在白宮舉行會晤，針對解決「烏克蘭危機」，中方態度以及怎麼看待事情前景？中國外交部發言人毛寧今（19）日重申，「中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方」，並且派特使開展多輪穿梭外交，在聯合國成立和平小組，「對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，我們支持一切有利於和平的努力。」

中國外交部發言人毛寧主持今天8月19日例行記者會。會上有記者提問稱「我們注意到近期烏克蘭危機形勢出現新的變化。在當前形勢下，中方對烏克蘭危機持何立場？如何看待烏克蘭危機的解決前景？希望達成怎樣的和平協議？」

毛寧對此表示，中方在烏克蘭危機上的立場是一貫的、明確的。中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方。但從危機爆發第一天起，中方就秉持客觀公正立場，堅持勸和促談。

毛寧指出，習近平主席提出「四個應該」，即各國主權、領土完整都應得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應得到遵守，各國合理安全關切都應得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應得到支持，這在當前形勢下更具重要現實意義。

「我們還發佈了中國政府立場文件，派特使開展多輪穿梭外交，並在聯合國發起成立烏克蘭危機『和平之友』小組，發出客觀公正、勸和促談的聲音。」毛寧進一步說，中方願根據當事方意願，同國際社會一道，繼續為危機的政治解決發揮建設性作用。

會上有外媒記者提問，「昨天美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基以及歐洲多國領導人在白宮舉行了會晤，請問中方是否掌握有關此次會晤的信息，以及中國外交部對此有何看法？」

毛寧對此表示，中方始終認為對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，我們支持一切有利於和平的努力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
櫻花妹「暴牙妹→大眼甜妹」！課金530萬換頭　整形對比照曝
快訊／工具機百德遭爆「做四休三」　公司晚間急發重訊！
波音客機「引擎狂噴火」傳爆炸聲！
快訊／友達收購爆內線交易！　凌華董座等9人遭搜索約談
柯文哲自比「再關下去會成曼德拉」　咬牙切齒連續嗆檢
張雁名拍戲一半突失禁「穢物外洩」　異味瀰漫片場：內褲全毀
台男去買春！東京站壁女「2年賺1億」：恩客7成是外國人
全球首例！42歲男靠手術「治癒糖尿病」　擺脫37年胰島素

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男子半夜潛入民宅「偷抽女子血液」　他向法官辯稱：可以舒壓

怎看烏克蘭危機局勢　陸外交部：支持和平對話談判是唯一可行出路

太空人也掌鏡！　陸首部8K太空實拍電影《窗外是藍星》9月上映　

陸學者：菲律賓打「台灣牌」是玩火自焚

陸男遭海鮮刺傷　感染「創傷弧菌」病逝

潘朵拉在中國業績下滑　關店數量加倍

改喝大陸水省錢　香港政府遭詐騙「吞下冒牌水」

「帶你去吃零食玩耍」　陸警「防拐測試」 測50人騙走13名娃　

台灣農特產品業者組團赴香港　開拓市場新商機

明年起常態查核　軍公教核心人員禁持對岸身分證件

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

男子半夜潛入民宅「偷抽女子血液」　他向法官辯稱：可以舒壓

怎看烏克蘭危機局勢　陸外交部：支持和平對話談判是唯一可行出路

太空人也掌鏡！　陸首部8K太空實拍電影《窗外是藍星》9月上映　

陸學者：菲律賓打「台灣牌」是玩火自焚

陸男遭海鮮刺傷　感染「創傷弧菌」病逝

潘朵拉在中國業績下滑　關店數量加倍

改喝大陸水省錢　香港政府遭詐騙「吞下冒牌水」

「帶你去吃零食玩耍」　陸警「防拐測試」 測50人騙走13名娃　

台灣農特產品業者組團赴香港　開拓市場新商機

明年起常態查核　軍公教核心人員禁持對岸身分證件

宏達電連拉3根漲停　今並列26檔注意股

蘋果iPhone 17系列進入量產　富士康鄭州廠重金急招工

教室偷烤肉！幻藍小熊校園「黑歷史」被挖...認了：我以前很皮

日記者質疑隱瞞核能重要事實　民進黨引多篇日媒報導佐證

男子半夜潛入民宅「偷抽女子血液」　他向法官辯稱：可以舒壓

訂房3人住「當天硬要擠9人」拒絕補差額　他怒刷1星負評！老闆喊冤

鈴木駿輔開箱未定　陳金鋒謹慎看待洋將升降：不是開玩笑

啦啦隊女神張晴挑戰「綠光舞台劇」　壓力淚崩「24小時緊握劇本」

差點被川普趕出去！　比利時學霸公主「可繼續在哈佛念書」

北動棕熊「小喬」今不幸離世　腫瘤轉移痛苦同仁含淚放手

玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

大陸熱門新聞

影／1.36億人看過！他紀錄「中國娃娃」被日軍追殺

陸「電競勸退班」收費萬元！孩子哭求回家

19歲男「戀愛腦」被女友10萬賣去緬甸

台商諷「我們都珍惜中華民國籍」

求職不看能力看臉蛋？要求週休二日卻被嗆醜

3歲女童「頭插水果刀」！驚悚畫面瘋傳

中國首台「電子束光刻機」問世

15歲少女回家途中遭男同學殺害

陸外賣哥破英文打招呼「I love you」　閃婚美籍女博士

陸醫院奇蹟救回「頸椎斷開」患者一命 醫師曝：情況惡劣如斷頭

陸小五生擺攤賣奶茶月入1.6萬 和媽媽約定期末考全班第一才能擺

半導體企業「關閉深圳廠」　近千員工受影

陸28歲單親媽媽去世　2歲男童伴屍數日

影／撞人落跑紅了！宇樹機器人最終奪冠

更多熱門

相關新聞

華府會談的轉折　戰爭曙光與和平挑戰

華府會談的轉折　戰爭曙光與和平挑戰

2025年8月18日，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy） 在華盛頓白宮與美國總統川普（Donald Trump）以及七位歐洲主要領袖會面。這場會談的政治意義，遠遠超過該會議是否真的達成什麼突破性進展的結論。

資深外交官涉性騷遭彈劾　被害者隱忍8年：還可感受到噁心汗臭味

資深外交官涉性騷遭彈劾　被害者隱忍8年：還可感受到噁心汗臭味

教堂前嗨搖「電臀熱舞」　女大生被退學

教堂前嗨搖「電臀熱舞」　女大生被退學

滿18歲開OnlyFans　女網紅「3小時進帳3千萬元」

滿18歲開OnlyFans　女網紅「3小時進帳3千萬元」

台星雙邊貿易額創新高　擬續簽「避免雙重課稅協議」

台星雙邊貿易額創新高　擬續簽「避免雙重課稅協議」

關鍵字：

中國美國俄羅斯烏克蘭危機外交部毛寧

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

颱風後「第一批復活葉菜」是它！婆媽嗨翻：早上買3把50

盛品儒肝癌病逝享年48歲

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

關稅大海嘯來了！又一大廠宣布「營運到年底」

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

26歲騎士自撞「噴快車道」！碰撞2車慘死　母心碎

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面