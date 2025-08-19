怎看烏克蘭危機局勢　陸外交部：支持和平對話談判是唯一可行出路

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國總統川普先後與俄羅斯總統普丁、烏克蘭總統澤倫斯基以及歐洲多國領導人在白宮舉行會晤，針對解決「烏克蘭危機」，中方態度以及怎麼看待事情前景？中國外交部發言人毛寧今（19）日重申，「中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方」，並且派特使開展多輪穿梭外交，在聯合國成立和平小組，「對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，我們支持一切有利於和平的努力。」

中國外交部發言人毛寧主持今天8月19日例行記者會。會上有記者提問稱「我們注意到近期烏克蘭危機形勢出現新的變化。在當前形勢下，中方對烏克蘭危機持何立場？如何看待烏克蘭危機的解決前景？希望達成怎樣的和平協議？」

毛寧對此表示，中方在烏克蘭危機上的立場是一貫的、明確的。中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方。但從危機爆發第一天起，中方就秉持客觀公正立場，堅持勸和促談。

毛寧指出，習近平主席提出「四個應該」，即各國主權、領土完整都應得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應得到遵守，各國合理安全關切都應得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應得到支持，這在當前形勢下更具重要現實意義。

「我們還發佈了中國政府立場文件，派特使開展多輪穿梭外交，並在聯合國發起成立烏克蘭危機『和平之友』小組，發出客觀公正、勸和促談的聲音。」毛寧進一步說，中方願根據當事方意願，同國際社會一道，繼續為危機的政治解決發揮建設性作用。

會上有外媒記者提問，「昨天美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基以及歐洲多國領導人在白宮舉行了會晤，請問中方是否掌握有關此次會晤的信息，以及中國外交部對此有何看法？」

毛寧對此表示，中方始終認為對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，我們支持一切有利於和平的努力。